Battolyser Systems und EIB unterzeichnen Finanzierung über 40 Millionen Euro für Skalierung und Markteinführung des Elektrolyse-Stack „Battolyser®“

Battolyser®-Technologie ist eine voll flexible, effiziente und skalierbare Lösung, die Batterie und Elektrolyseur vereint: Als Elektrolyseur produziert die Anlage bei niedrigem Strompreis günstigen grünen Wasserstoff, und als netzgebundene Batterie liefert sie sauberen Reservestrom. Die Kombination fördert die Einbindung erneuerbarer Energien wie Solar- und Windkraft in das Netto-Null-Energiesystem der Zukunft

Absicherung durch das InvestEU-Programm ermöglicht Investitionen in EU-Ziele wie die grüne Wende

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit dem niederländischen Scale-up-Unternehmen Battolyser Systems einen Finanzierungsvertrag über 40 Millionen Euro unterzeichnet. Der Kredit ist durch eine Garantie aus dem InvestEU-Fonds besichert. Mit dem Geld will der Spezialist für Klimatechnologie sein Werk in Rotterdam auf die Massenproduktion von Battolyser® umstellen, einer Stack-Kombination, die Stromspeicher und Elektrolyseur vereint. Die Technologie kommt bereits in einem großen Industriegaskraftwerk in den Niederlanden zum Einsatz und soll ab 2024 kommerziell genutzt werden.

Mattijs Slee, CEO von Battolyser Systems: „Für den grünen Deal und das Netto-Null-Ziel brauchen wir skalierbare Wasserstofflösungen, die überall in der Wirtschaft einsetzbar sind. Diese Lösungen müssen nachhaltig, kostengünstig, grün und netzfreundlich sein. Und sie müssen aus Europa stammen. Battolyser Systems liefert genau das.“

Die Battolyser-Technologie ist die einzige Wasserstofflösung auf dem Markt, die die Unbeständigkeit erneuerbarer Quellen wie Wind- und Solarenergie kompensieren kann. Damit gelingt es großen Industrieunternehmen und auch kleineren Firmen, ihre Tätigkeit mit grünem Wasserstoff zu dekarbonisieren und so direkt zu den Zielen des europäischen Grünen Deals beizutragen. Das Förderprogramm „InvestEU“, das hinter der EIB-Finanzierung steht, soll von 2021 bis 2027 zusätzliche 372 Milliarden Euro für Investitionen mobilisieren, die den EU-Zielen entsprechen. Mit dem Kredit unterstreicht die EIB ihr Engagement, in Europa den Aufbau modernster Fertigungskapazitäten für Netto-Null-Technologien und ‑Lösungen zu fördern.

Paolo Gentiloni, EU-Kommissar für Wirtschaft: „Um den grünen Wandel erfolgreich zu stemmen, muss Europa kontinuierlich investieren. Dabei hilft InvestEU ganz maßgeblich. Innovative Firmen müssen an das notwendige Kapital kommen, damit Europa bei fortschrittlichen Technologien, von denen unsere grüne, nachhaltige Zukunft abhängt, ganz vorn dabeibleibt.“

Im Gegensatz zu herkömmlichen Elektrolyseuren kann der Battolyser schnell und sicher umschalten. So lässt sich grüner Wasserstoff produzieren, wenn der Strom günstig oder aus erneuerbaren Quellen verfügbar ist. Der Battolyser ist voll flexibel, dabei aber auch äußerst effizient und vor allem nachhaltig. Denn er besteht ausschließlich aus Materialien, die im Überfluss vorhanden und einfach zu recyceln sind (keine PFAS). Damit bietet er genau das, was Europa für die Energiewende und seine Netto-Null-Ziele braucht.

EIB-Vizepräsident Kris Peeters: „Diese Technologie kann unseren Umgang mit Energie wirklich verändern. Heute müssen wir Solarmodule und Windparks manchmal noch abschalten oder drosseln, um eine Überproduktion zu vermeiden, die wir nirgends speichern können. Der Battolyser speichert überschüssige Energie oder wandelt sie in grünen Wasserstoff um. So verringert er die Kosten, die entstehen, weil Energie nicht ins Netz eingespeist werden kann.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. In den vergangenen fünf Jahren hat die EIB mehr als zehn Milliarden Euro für Projekte in den Niederlanden bereitgestellt.

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Es stößt auch private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint die EU-Instrumente für Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Durchführungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Partner und mobilisiert so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen.

Battolyser Systems ist ein niederländisches Scale-up, das auf Klimatechnologie spezialisiert ist. Das Unternehmen entwickelt und produziert den Battolyser®, die weltweit erste Lösung, die Batterie und Elektrolyseur vereint. Als Batterie speichert und liefert er Strom. Ist er aufgeladen, zerlegt er als Elektrolyseur Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff.

Die Technologie wurde von Prof. Dr. Fokko Mulder und seiner Forschungsgruppe an der Technischen Universität Delft entwickelt. Battolyser Systems ist eine Ausgründung der Universität. Das Unternehmen ging 2018 an den Start und ist nach Investitionen von Koolen Industries seit 2020 auf Wachstumskurs. Erster Mitarbeiter des Unternehmens war 2021 der Geschäftsführer Mattijs Slee. Vor Kurzem investierten Innovation Industries und Global Cleantech Capital in das Unternehmen, das inzwischen rund 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt und bis Ende 2023 auf 100 Vollzeitbeschäftigte wachsen will.