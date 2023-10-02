© SDS Optic

Die EIB hat mit SDS Optic eine Kreditvereinbarung von bis zu zehn Millionen Euro für den Ausbau seiner neuen Biosensorik-Plattform inPROBE® unterzeichnet

inPROBE soll die Krebserkennung beschleunigen und Präzision und Wirkung fortgeschrittener Krebsbehandlungen erhöhen

Die Finanzierung mit Rückendeckung durch das InvestEU-Programm stärkt die Forschung und Entwicklung des polnischen Unternehmens

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit SDS Optic aus dem polnischen Lublin eine Vereinbarung über einen Kredit von bis zu zehn Millionen Euro unterzeichnet. Mit dem Geld will das an der Warschauer Börse notierte Unternehmen (NC:SDS) die Entwicklung und Kommerzialisierung seiner photonischen Biosensorik-Plattform inPROBE® für Diagnostik und Monitoring forcieren und so eine hochmoderne Technologie zur Krebserkennung vorantreiben. Hinter der Vereinbarung steht das InvestEU-Programm, das von 2021 bis 2027 zusätzliche Investitionen von über 372 Milliarden Euro in Europa anschieben soll.

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska: „Die Förderung von Forschung und Entwicklung ist eine der Prioritäten der Europäischen Investitionsbank. Wir freuen uns, mit SDS Optic zusammenzuarbeiten, einem ambitionierten polnischen Spezialisten für die Entwicklung innovativer medizinischer Diagnostikgeräte. Mit der EIB-Finanzierung kann das Unternehmen sein dynamisches Wachstum fortsetzen und neue Technologien für eine schnellere Diagnostik entwickeln, die der Allgemeinheit zugutekommen.“

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni: „Mit dieser vom InvestEU-Programm unterstützten Finanzierung bekräftigen wir unsere Zusage, die Lebensqualität für Krebserkrankte zu verbessern. Die Vereinbarung unterstreicht nicht nur unsere Innovationsförderung in der Gesundheitsversorgung, sie stärkt auch Europas Spitzenposition bei fortschrittlicher Gesundheitstechnologie und modernsten medizinischen Geräten.“

SDS Optic entwickelt, fertigt und vertreibt spezielle Diagnostik- und Monitoring-Geräte, um Gesundheitsdienstleistern schnellere, weniger schmerzhafte Diagnostiksysteme und gezielte Behandlungsmöglichkeiten zu bieten. Das Unternehmen kombiniert Molekularbiologie, fortgeschrittene Photonik, Immunchemie und Biomedizintechnik und hat den ersten Imunassay mit Einzelzellauflösung für die Echtzeitdiagnostik von Brustkrebs entwickelt – den inPROBE® HER2.

Marcin Staniszewski, CEO von SDS Optic: „Unsere Vision ist es, innovative Technologien für Krebsdiagnostik und -Monitoring zu entwickeln, die die Überlebensrate bis 2030 um 30 Prozent steigern. Das wollen wir mit Photonentechnologien auf numerischer Basis in Echtzeit und in vivo erreichen. Die finanzielle Unterstützung durch die Europäische Investitionsbank beschleunigt unsere Entwicklung zweifellos deutlich und ermöglicht uns, Anwendungen weitaus schneller für den Markt zu skalieren als bisher geplant. Das ist ein weiterer Vertrauensbeweis dieser weltweit anerkannten Institution nach einer sehr strengen Prüfung und der Akzeptanz unserer wissenschaftlichen Daten und Lösungen.“

Die EIB sieht Investitionen in Innovation, Forschung, Entwicklung und Humankapital als grundlegend für die wirtschaftliche Entwicklung. 2022 förderte die Bank der EU diese Sektoren weltweit mit 17,93 Milliarden Euro. In Polen vergab sie dafür zwischen 2018 bis 2022 rund 4,65 Milliarden Euro. Die Finanzierungsvereinbarung mit SDS Optic fördert Spitzenforschung in einer EU-Region, die in puncto Pro-Kopf-Einkommen als weniger entwickelt gilt. Daran zeigt sich der entschlossene Einsatz der EIB für gerechtes Wachstum und den territorialen und sozialen Zusammenhalt.

Hintergrundinformationen

Die EIB-Gruppe ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Sie besteht aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF). Die Gruppe finanziert Investitionen, die den Zielen der EU entsprechen, wie sozialer und territorialer Zusammenhalt und ein gerechter Übergang zur Klimaneutralität.

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Zudem stößt es private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint die EU-Instrumente für Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Partner und mobilisiert so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen.

SDS Optic entwickelt, fertigt und vertreibt weltweit spezielle Diagnostik- und Monitoring-Tools. Mit seinem medizinischen Wissen und seinen technischen Fähigkeiten schafft das Unternehmen disruptive Technologien, die die globale Gesundheitsversorgung revolutionieren können. Es entwickelt lebensrettende Innovationen, die medizinischem Personal bei Echtzeitdiagnosen helfen sollen. Der Schwerpunkt liegt darauf, Gesundheitsdienstleistern eine schnellere, weniger schmerzhafte Diagnostik zu ermöglichen und gezielte, wirksame Behandlungsverfahren zu fördern.

Mit inPROBE hat SDS Optic ein Gerät entwickelt, um die Krebsdiagnose zu verkürzen (von Monaten auf Minuten) und die Präzision und Wirkung fortgeschrittener Krebsbehandlungen zu verbessern. Zentrale Grundlage ist eine nur 6 Mikron breite mit speziellen Antikörpern beschichtete Gasfaserspitze. Das Gerät kann sowohl für die Krebsdiagnose und -behandlung als auch für die Echtzeit-Überwachung der Arzneimittelabgabe in natürlichem Zustand (in vivo) eingesetzt werden. Damit steht dem medizinischen Personal eine schnelle und wirksame Technologie zur Verfügung.