EIB feiert Bau ihres neuen Gebäudes, das auf dem Kirchberg in Luxemburg-Stadt entsteht

Neubau neben dem bestehenden EIB-Hauptgebäude soll 1 500 Beschäftigten Platz bieten und sie aus mehreren Gebäuden in Luxemburg auf einem Campus zusammenbringen

Das funktionale und emissionsarme Gebäude spiegelt die Werte der EIB und ihre Rolle als Klimabank der EU

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat heute den Bau ihres neuen Gebäudes auf dem Luxemburger Kirchberg gefeiert. EIB-Präsident Werner Hoyer begrüßte als Gastgeber Finanzministerin und EIB-Gouverneurin Yuriko Backes und Luxemburgs Bürgermeisterin Lydie Polfer. Gemeinsam enthüllten die Anwesenden einen Stein, der aus dem Baugrund des Neubaus stammt.

Das neue Gebäude entsteht neben dem jetzigen Sitz der Bank auf dem Kirchberg. Es besteht aus einem sechzehnstöckigen Turm und einem sechsstöckigen Flachbau mit drei offenen Terrassen. Als Niedrigstenergiegebäude entspricht der Neubau strengen Umweltstandards. Er erhielt außerdem die BREEAM-Zertifizierung für „exzellente“ Planung mit einem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit in puncto Energie.

Das neue Gebäude bietet Platz für bis zu 1 500 Beschäftigte und soll Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus mehreren angemieteten Bürostandorten an einem Ort zusammenbringen. Der Neubau bietet ein hohes Maß an Komfort, verbunden mit der Flexibilität und Effizienz, die die heutige Arbeitswelt verlangt. 2026 soll er bezugsfertig sein.

EIB-Präsident Werner Hoyer: „Die EIB ist heute und in Zukunft in Luxemburg zu Hause. Dieser Neubau spiegelt unser Engagement fürs Klima und unterstreicht unsere zentrale Rolle als Klimabank der EU. Unseren Beschäftigten bietet er funktionale und umweltfreundliche Arbeitsplätze auf einem modernen Campus.“

Yuriko Backes, luxemburgische Finanzministerin: „Als Finanzministerin und Gouverneurin der EIB ist es mir eine große Ehre, an der Grundstein-Enthüllung für das neue Gebäude teilzunehmen. Es steht für das unauflösbare Band zwischen Luxemburg und der EIB, der weltweit führenden multilateralen Finanzierungsinstitution. Der Bau stärkt nicht nur unsere ausgezeichnete Partnerschaft. Er unterstreicht auch unseren gemeinsamen Willen, den Klimawandel zu bekämpfen und in puncto Nachhaltigkeit weltweit voranzugehen.“

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Sie wurde 1957 durch die Römischen Verträge gegründet und hat seit 1968 ihren Sitz in Luxemburg. Von ihrem ersten Standort an der Place de Metz zog sie 1980 auf den Kirchberg (mehr dazu auf unserer Website: Die Gebäude der EIB – Geschichte und Architektur).

