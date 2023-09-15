Zuschuss erleichtert Finanzierung grüner Projekte in Einklang mit der Grünen Agenda der EU für den Westbalkan

Technische Hilfe unterstützt neues grünes Globaldarlehen für KMU, das der Entwicklungsbank von Nordmazedonien im Juli bereitgestellt wurde

Bis dato haben die Entwicklungsbank und EIB Global gemeinsam 550 Millionen Euro an mehr als 2 300 einheimische Unternehmen vergeben

Die EIB Global, der Geschäftsbereich der EIB für ihre Arbeit außerhalb der EU, vergibt einen Zuschuss von einer Million Euro für technische Hilfe an die Entwicklungsbank von Nordmazedonien. Das Geld erleichtert dem langjährigen Partner der EIB die Vergabe von Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit unter dem 100-Millionen-Euro-Darlehen der EIB vom Juli dieses Jahres. Die technische Hilfe unterstützt den nationalen Bankensektor beim Aufbau grüner Finanzierungskapazitäten sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei der Identifizierung und Entwicklung grüner Projekte. Sie trägt damit zum Wachstum und zur Wettbewerbsfähigkeit des Privatsektors sowie zur grünen Wende der einheimischen Wirtschaft bei.

Geschäftsbanken und kleine Unternehmen erhalten Schulungen und Beratung zur Förderung bzw. Entwicklung bankfähiger Projekte in Bereichen wie Energieeffizienz und erneuerbare Energien.

Lilyana Pavlova, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über Finanzierungen in Nordmazedonien: „Durch den besseren Zugang zu erschwinglichen Finanzierungen können kleine Unternehmen ihr Geschäft auch in Krisenzeiten ausbauen. Wir wollen gemeinsam mit der Regierung und der Entwicklungsbank Nordmazedoniens neue Investitions- und Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen und gleichzeitig den ökologischen Wandel und die Dekarbonisierung einheimischer Unternehmen vorantreiben. Mit dem heute unterzeichneten Zuschuss können unsere Partner und Endbegünstigten weitere Kapazitäten für grüne Finanzierungen und grüne Projekte aufbauen und damit zu Nordmazedoniens Klimaresilienz beitragen. Das ist für Wirtschaftswachstum und Stabilität unerlässlich.“

Finanzminister Fatmir Besimi bedankte sich für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Europäischen Investitionsbank, die bislang bereits sechs Globaldarlehen im Gesamtbetrag von 550 Millionen Euro ausgezahlt und damit mehr als 2 000 kleine und mittlere Unternehmen unterstützt hat.

„Die weltweite Energie- und Wirtschaftskrise belastet das Geschäft kleiner und mittlerer Unternehmen. Daher hat die Regierung Nordmazedoniens Maßnahmen ergriffen, um diese Unternehmen zu fördern, etwa durch Unterstützung ihres Produktionsprozesses, Sicherung ihrer Liquidität, Aufrechterhaltung ihrer Wettbewerbsposition und Erhaltung von Arbeitsplätzen. Angesichts der gewonnenen Erfahrungen und der erfolgreichen Zusammenarbeit mit der EIB sowie zur Deckung des Bedarfs krisengeschädigter KMU stellte die EIB ein neues siebtes Globaldarlehen in Höhe von 100 Millionen Euro zur Verfügung. Dank des Multiplikatoreffekts stehen insgesamt 200 Millionen Euro bereit, die die betroffenen Unternehmen zu günstigen Konditionen zur Sicherung ihrer Liquidität und vor allem für neue grüne Investitionen in Anspruch nehmen können“, so Minister Besimi.

Der Zuschuss ist das Ergebnis der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen der Entwicklungsbank von Nordmazedonien und der EIB Global, in deren Rahmen bislang 550 Millionen Euro an mehr als 2 300 einheimische Unternehmen vergeben wurden. Allein seit 2019 hat die EIB Global über dieses Partnerschaftsmodell EU-Mittel in Höhe von 212 Millionen Euro für Unternehmen in Nordmazedonien bereitgestellt. Damit wurden 46 000 Arbeitsplätze gesichert und 1 815 neue Stellen geschaffen.

Kire Naumov, CEO der Entwicklungsbank von Nordmazedonien: „Die neue Kooperation mit der EIB setzt unsere jüngste Vereinbarung vom Juli dieses Jahres fort, durch die unserer Wirtschaft 100 Millionen Euro zuflossen. Diese Finanzmittel sollen die grüne Energiewende in Einklang mit der Grünen Agenda der EU für den Westbalkan voranbringen. Die Entwicklungsbank von Nordmazedonien unterstützt aktiv die Finanzierung verantwortungsvoller, nachhaltiger grüner Projekte. Dank der jüngsten Zuschussvereinbarung über eine Million Euro können wir die Schulung und Beratung unserer kleinen Unternehmen fortsetzen, damit sie weiterhin zur grünen Agenda der EU beitragen. Unser gemeinsamer Fokus liegt weiterhin auf erneuerbaren Energien, Wirtschaftswachstum und sozial verantwortlicher Kreditvergabe an Unternehmen.“

David Geer, EU-Botschafter in Nordmazedonien: „Das grüne Globaldarlehen der EIB zeigt erneut beispielhaft, wie die Europäische Union über Team Europa kleine und mittlere Unternehmen in Nordmazedonien unterstützt, indem sie weiterhin Investitionen in eine grüne, CO 2 -arme Wirtschaft fördert. Dank des Technische-Hilfe-Zuschusses können die Entwicklungsbank von Nordmazedonien und nationale Geschäftsbanken ihre Kapazitäten zur Förderung grüner Investitionen stärken. Die Europäische Union bringt so mithilfe der EIB nicht nur die grüne Wende des Landes voran, sondern steigert auch die Wettbewerbsfähigkeit seiner Unternehmen.“

Die Bank will weitere Investitionen zur Entwicklung des privaten Sektors in Nordmazedonien mobilisieren. Dabei nutzt sie die jüngsten EU-Garantien unter dem Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit (NDICI/Europa in der Welt), um grüne Investitionen, Innovation und den digitalen Wandel in der Region zu fördern.

Hintergrundinformationen

Die EIB und die EIB Global

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Sie unterstützt Projekte in vier vorrangigen Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen sowie ein zentraler Partner bei der EU-Initiative Global Gateway. Bis Ende 2027 will sie Investitionen von 100 Milliarden Euro mobilisieren, rund ein Drittel des Gesamtvolumens von Global Gateway. Die EIB Global arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die Entwicklungsbank von Nordmazedonien

Die Entwicklungsbank von Nordmazedonien ist die einzige Entwicklungsbank in der Republik Nordmazedonien, die auf der Grundlage eines speziellen Gesetzes eingerichtet wurde und arbeitet. Sie soll vorrangig die Entwicklung der nationalen Wirtschaft in Übereinstimmung mit den Strategien, Zielen und Prioritäten des Landes fördern. Das Institut bietet kleinsten, kleinen und mittleren Unternehmen günstige Finanzierungsprodukte, um die Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu steigern und den Export, das Wirtschaftswachstum und die Entwicklung Nordmazedoniens zu fördern.

Die EIB in Nordmazedonien

Die EIB ist seit der Staatsgründung im Jahr 1991 in Nordmazedonien tätig und vergibt landesweit Finanzierungen für wichtige Infrastrukturprojekte, Gebietskörperschaften sowie kleine und mittlere Unternehmen. Insgesamt hat die Bank bislang 1,3 Milliarden Euro für kleine Unternehmen, Verkehrs- und Energieprojekte sowie Versorgungsinfrastruktur bereitgestellt. Die EIB stellt ihr technisches und finanzielles Know-how ihren Partnern vor Ort durch maßgeschneiderte Beratung und technische Unterstützung zur Verfügung. Weitere Informationen über die Projekte der EIB in Nordmazedonien unter Nordmazedonien und die EIB.

Die EIB im Westbalkan

Die EIB ist einer der größten internationalen Geldgeber im Westbalkan. Weitere Informationen zur Arbeit der EIB der Region