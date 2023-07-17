EIB Global will im Rahmen von Team Europa den Zugang zu Finanzierungen für mazedonische KMU verbessern und ihr nachhaltiges Wachstum fördern

Mittel decken Liquiditäts- und Investitionsbedarfs von Betrieben, mit besonderem Fokus auf grünen Projekten

EIB Global hat seit 2019 rund 212 Millionen Euro in kleine Unternehmen im Land investiert; dadurch konnten mehr als 46 000 Arbeitsplätze gesichert und 1 815 neue Jobs geschaffen werden

Gemeinsam mit der Nordmazedonischen Entwicklungsbank und einheimischen Geschäftsbanken stellt die EIB Global 100 Millionen Euro bereit, um die Entwicklung und die grüne Wende von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie Midcap-Unternehmen im Land zu fördern. Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB für Aktivitäten außerhalb der EU. Die Mittel sollen den Liquiditäts- und Investitionsbedarf lokaler Firmen decken und fließen in Projekte in den Bereichen Energie und grüne Wende. Die Finanzierung unterstützt ein CO 2 -armes und klimaresilientes Wachstum in Nordmazedonien in Einklang mit dem Wirtschafts- und Investitionsplan der EU und der Grünen Agenda für den Westbalkan.

Lilyana Pavlova, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über Finanzierungen in Nordmazedonien: „Die anhaltende Energie- und Wirtschaftskrise setzt die einheimischen Unternehmen, die ohnehin schon schwer an Kredite kommen, finanziell weiter unter Druck. Ein besserer Zugang zu Finanzierungen für KMU und die Stabilität des Bankensektors sind unabdingbar für Wirtschaftswachstum, Wettbewerbsfähigkeit und neue Arbeitsplätze. Unser Kredit unterstützt die Klimaziele des Landes und das Wachstum von KMU, denn Klima und KMU sind für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und den Wohlstand in der Region enorm wichtig.“

Die Mittel sind Teil des Maßnahmenpakets, das die nordmazedonische Regierung 2022 beschlossen hat, um Haushalten und Betrieben in der Konjunktur- und Energiekrise unter die Arme zu greifen. In den kommenden Monaten wird ergänzend hierzu eine Vereinbarung über technische Hilfe unterzeichnet, um der Nordmazedonischen Entwicklungsbank sowie einheimischen Geschäftsbanken und Unternehmen bei ihren grünen Finanzierungen zur Seite zu stehen.

Die Unterstützung kommt zum rechten Zeitpunkt, um Unternehmen angesichts der Herausforderungen der Energiekrise auf die Sprünge zu helfen und die Energiewende des Landes voranzubringen, so Finanzminister Fatmir Besimi.

„Durch den Kredit gelangt frisches Kapital in Höhe von 100 Millionen Euro in die Wirtschaft, um die Liquidität der Unternehmen zu sichern und ihre Investitionen in erneuerbare Energien zu unterstützen. Das sorgt für mehr Stabilität im Geschäft der Betriebe und in der Stromversorgung aus eigenen Energiequellen. Diesen Prozess setzen wir erfolgreich mit der Europäischen Investitionsbank, der Nordmazedonischen Entwicklungsbank und den einheimischen Geschäftsbanken um.“

Dies ist die siebte Zusammenarbeit zwischen der Entwicklungsbank Nordmazedoniens und der EIB. Unter den früheren sechs Vereinbarungen wurden 550 Millionen Euro für 2 362 einheimische Unternehmen bereitgestellt. Die beiden Banken legen bei ihrer gemeinsamen Finanzierung den Fokus erstmals auf Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit, um die grüne Transformation der mazedonischen Wirtschaft zu unterstützen.

Kire Naumov, Chief Executive Officer der Nordmazedonischen Entwicklungsbank: „Dank des aktiven und permanenten Engagements der Europäischen Investitionsbank konnten wir die EU-Mittel wirksam einsetzen, um die Wirtschaft anzukurbeln, neue Arbeitsplätze zu schaffen und die grüne und digitale Wende im Land voranzubringen. Im Zuge der neuen Zusammenarbeit mit der EIB werden wir KMU und grüne Finanzierungen noch stärker fördern.“

David Geer, EU-Botschafter in Nordmazedonien: „Dieser Kredit fördert Investitionen des Privatsektors in Energieeffizienz, erneuerbare Energiequellen und die Kreislaufwirtschaft. Er bietet Chancen für die wirtschaftliche Entwicklung Nordmazedoniens und eine nachhaltige, CO 2 -neutrale Zukunft. Konkret wird diese von der EU und der EIB geförderte grüne Finanzierung mazedonischen kleinen und mittleren Unternehmen helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft im Zuge der rasanten grünen Wende zu steigern.“

Seit 2019 hat die EIB 212 Millionen Euro in den Privatsektor des Landes investiert. Die Bank will weitere Investitionen zur Entwicklung des privaten Sektors in Nordmazedonien mobilisieren. Hierzu nutzt sie den Europäischen Fond für nachhaltige Entwicklung Plus (EFSD+) und die jüngsten EU-Garantiefazilitäten, die grüne Investitionen, Innovation und den digitalen Wandel in der Region fördern.

Hintergrundinformationen

Die EIB und die EIB Global

Die EIB vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Sie unterstützt Projekte in vier vorrangigen Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen sowie ein zentraler Partner bei Global Gateway. Bis Ende 2027 wollen wir Investitionen von 100 Milliarden Euro mobilisieren, rund ein Drittel des Gesamtvolumens von Global Gateway. Die EIB Global arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die Nordmazedonische Entwicklungsbank

Die Nordmazedonische Entwicklungsbank ist die einzige Entwicklungsbank in der Republik Nordmazedonien, die auf der Grundlage eines speziellen Gesetzes eingerichtet wurde und arbeitet. Sie soll vorrangig die Entwicklung der nationalen Wirtschaft in Übereinstimmung mit den Strategien, Zielen und Prioritäten des Landes fördern. Die Nordmazedonische Entwicklungsbank bietet kleinsten, kleinen und mittleren Unternehmen günstige Finanzierungsprodukte, um die Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu steigern, den Export zu unterstützen und das Wirtschaftswachstum und die Entwicklung Nordmazedoniens zu fördern.

Die EIB in Nordmazedonien

Die EIB ist seit der Staatsgründung im Jahr 1991 in Nordmazedonien tätig und vergibt landesweit Finanzierungen für wichtige Infrastrukturprojekte, Gebietskörperschaften sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Insgesamt hat die Bank bislang 1,2 Milliarden Euro für KMU, Verkehrs- und Energieprojekte und Versorgungsinfrastruktur bereitgestellt. Weitere Informationen über die Projekte der EIB in Nordmazedonien unter Nordmazedonien und die EIB.

Die EIB im Westbalkan

Die EIB ist einer der größten internationalen Geldgeber im Westbalkan. Weitere Informationen zur Arbeit der EIB der Region