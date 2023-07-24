Kredit mobilisiert 631 Millionen Euro für Mobilfunkinfrastruktur in Spanien, Portugal, Frankreich, Italien und Polen

Projekt beschleunigt digitalen Wandel in Europa und fördert Investitionen in die Telekommunikationsinfrastruktur in Kohäsionsregionen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Cellnex haben einen Finanzierungsvertrag über 315 Millionen Euro unterzeichnet. Das Geld fließt in Mobilfunkinfrastruktur für die 5G-Einführung in Spanien, Portugal, Frankreich, Italien und Polen. Durch den Kredit werden Investitionen von insgesamt 631 Millionen Euro mobilisiert. Sie sollen in den betreffenden Ländern die Abdeckung und Leistung der Mobilfunkinfrastruktur mit sehr hoher Bandbreite verbessern und so den digitalen Wandel in der Stadt und auf dem Land beschleunigen.

Das Projekt umfasst neue Telekommunikationsinfrastruktur wie Mobilfunktürme und städtische Basisstationen, Verbesserungen, damit die Infrastruktur von mehreren Betreibern gemeinsam genutzt werden kann, sowie den Glasfaserausbau zur Anbindung der Türme an die Betreibernetze. Vorgesehen sind auch verteilte Antennensysteme zur deutlichen Kapazitätserhöhung der Basisstationen sowie die Installation von Erneuerbare-Energien-Anlagen und andere Energieeffizienzmaßnahmen an ausgewählten Basisstationen, um die Anlagen energiesparender und CO 2 -ärmer zu machen.

Das Projekt basiert auf dem Open-Access-Geschäftsmodell für Anbieter passiver Telekommunikationsinfrastruktur wie Cellnex. Bei diesem Modell werden Basisstationen von mehreren Betreibern gemeinsam genutzt. Dadurch verringert sich die Gesamtzahl der benötigten Türme ohne Beeinträchtigung der Abdeckung und Leistung des digitalen Netzes oder der bereitgestellten Dienste.

Das Projekt trägt wesentlich zu den Zielen der Digitalen Dekade 2030 der Europäischen Union bei und fördert Investitionen in Infrastruktur, die für den digitalen Wandel in städtischen und ländlichen Gebieten Europas erforderlich ist. Etwa die Hälfte der neuen Türme entstehen in Kohäsionsregionen (Regionen mit einem Pro-Kopf-Einkommen von weniger als 75 Prozent des EU-Durchschnitts). So verringert das Projekt die digitale Kluft und bewirkt in den Zielgebieten einen sozioökonomischen Nutzen. Der Kredit ist die zweite EIB-Finanzierung an Cellnex für den Ausbau der Mobilfunkinfrastruktur in Europa.

Der Vertrag wurde heute in Barcelona von EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix und Cellnex-Finanzvorstand Jose Manuel Aisa unterzeichnet.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Mit diesem Finanzierungsvertrag unterstützt die EIB ein Großprojekt, das den digitalen Wandel in Europa beschleunigt. Wir freuen uns sehr, Cellnex mit unserem Kredit beim Ausbau der Mobilfunkinfrastruktur in fünf europäischen Ländern, darunter Spanien, zu helfen. Diese Infrastruktur und vor allem die 5G-Einführung sind für den digitalen Wandel enorm wichtig und beschleunigen den Zugang aller Menschen zu digitalen Diensten unabhängig von ihrem Wohnort. Der heute unterzeichnete Vertrag hilft, diese Infrastruktur in Kohäsionsregionen zu verdichten, und entspricht somit dem Ziel der EIB, den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt zu fördern.“

José Manuel Aisa, CFO von Cellnex: „Die neue Vereinbarung mit der EIB intensiviert unsere Zusammenarbeit mit einem der wichtigsten Finanzinstitute Europas und zeigt das Engagement unseres Unternehmens, die digitale und technologische Entwicklung in der EU voranzubringen. Durch diese Finanzierung können wir unsere Kunden weiter bei der Errichtung neuer Basisstationen begleiten und so den effizienten, reibungslosen Ausbau der 5G-Netze in mehreren Ländern sichern. Die zinsgünstige Finanzierung der EIB hat zudem eine lange Laufzeit. Das verbessert die durchschnittliche Laufzeit unserer Kredite.“

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe), die aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) besteht, unterzeichnete 2022 Finanzierungen von insgesamt mehr als 9,9 Milliarden Euro und unterstützte Projekte für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit in Rekordhöhe.

Cellnex Telecom

Die effiziente Einführung modernster Konnektivität ist Voraussetzung für technologische Innovationen und ein schnelleres Wirtschaftswachstum, das allen zugutekommt. Cellnex ist ein unabhängiger Anbieter drahtloser Telekommunikations- und Rundfunkinfrastruktur, der anderen Betreibern Zugang zu Europas umfangreichstem Netz fortschrittlicher Telekommunikationsinfrastrukturen bietet und so dazu beiträgt, die Zugangsbarrieren für neue Betreiber zu verringern und die Dienste in besonders entlegenen Gebieten zu verbessern. Einschließlich der bis Ende 2030 geplanten Roll-outs verwaltet Cellnex mehr als 135 000 Basisstationen in Spanien, Italien, den Niederlanden, Frankreich, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich, Irland, Portugal, Österreich, Dänemark, Schweden und Polen. Das Geschäft von Cellnex gliedert sich in vier Hauptbereiche: Telekommunikationsinfrastrukturdienste, audiovisuelle Rundfunknetze, Sicherheits- und Notfallnetze sowie Lösungen für intelligente städtische Infrastrukturen und Dienste wie Smart Cities und das Internet der Dinge (IoT).