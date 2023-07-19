© Brainlab

Münchner Health-Tech-Unternehmen baut FuE in den Bereichen Chirurgie und Radiochirurgie aus

EIB-Kredit ist durch Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) abgesichert

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat einen Kredit über 50 Millionen Euro für das FuE-Programm der Brainlab AG für die Jahre 2023 und 2024 unterzeichnet. Abgesichert wird der Kredit durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), des sogenannten Juncker-Plans. Mit dem Geld kann Brainlab seine Forschung und Entwicklung in den Bereichen Chirurgie, Radiochirurgie und digitale Gesundheit vorantreiben.

Das 1989 gegründete Unternehmen mit Sitz in München entwickelt, produziert und vermarktet Hard- und Softwaretechnologie für computergestützte medizinische Verfahren und deren Digitalisierung. Der Fokus liegt dabei auf bildgestützter Chirurgie, OP-Integration und Radiochirurgie in Krankenhäusern. Mit seinen 2 200 Beschäftigten erwirtschaftet das Unternehmen einen Jahresumsatz von rund 360 Millionen Euro.

Brainlab erstellt mit künstlicher Intelligenz (KI) hochdetaillierte Modelle des Gehirns, der Wirbelsäule, der Brust und der Lunge, die in chirurgische und radiochirurgische Tools integriert werden. Die Technologie des Unternehmens lässt sich in medizintechnischen Geräten von Drittanbietern einsetzen. Sie ermöglicht zum Beispiel hochpräzise chirurgische Eingriffe am Gehirn und punktgenaue Strahlentherapien bei Lungentumoren, die sich mit der Atmung bewegen.

Brainlab konzentriert sich auf bildgestützte Chirurgie, digitale OP-Integration und Strahlentherapie. Digitale Operationssäle sollen in erster Linie die immer größer werdende Datenmenge optimieren, vereinfachen und konsolidieren, um Chirurginnen und Chirurgen sowie das gesamte OP- und IT-Team zeitlich zu entlasten. Brainlabs digitale Operationssäle bieten unterschiedliche Konfigurationen, um einen reibungslosen Daten-Workflow und moderne chirurgische Abläufe sicherzustellen. Sie können dem OP-Team während des gesamten Workflows viel Zeit und Geld sparen – innerhalb und außerhalb des OPs.

Ambroise Fayolle, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen in Deutschland: „Brainlab ist ein hochinnovatives Health-Tech-Unternehmen, das mit KI und Big Data effektive Lösungen entwickelt, um chirurgische Abläufe in Krankenhäusern zu beschleunigen. Die Technologie ist für die Digitalisierung des Gesundheitswesens strategisch wichtig und macht die gesammelten Daten für die künftige Diagnostik und medizinische Forschung nutzbar. Wir freuen uns, gemeinsam mit Brainlab medizinische Innovationen voranzutreiben.“

Stefan Vilsmeier, Gründer und CEO von Brainlab: „Für die Zukunft ist es wichtig, dass wir die digitalen Technologien, die in der Transformation des Gesundheitswesens eine neue Ära einläuten, verstehen und nutzen. Innovationen, die datengesteuerte, patientenspezifische Behandlungen ermöglichen, sind die Zukunft, und wir arbeiten bereits am nächsten Durchbruch. Der EIB-Kredit fließt in strategische FuE-Bereiche und hilft uns, medizinische Arbeitsabläufe weiter zu verbessern. Davon profitieren Ärzte und Patientinnen.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Die Schwerpunkte der EIB sind Klima und Umwelt, Entwicklung, Innovation und Wissen, kleine und mittlere Unternehmen sowie Infrastruktur und Kohäsion. Die Bank arbeitet eng mit anderen EU-Einrichtungen zusammen, um die europäische Integration voranzubringen, die Union weiterzuentwickeln und die EU-Ziele in über 120 Ländern weltweit zu fördern.

Der Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI) ist das Kernstück des Investitionsplans für Europa. Er stellt Garantien für Erstverluste, sodass die EIB-Gruppe Projekte finanzieren kann, die mit höheren Risiken verbunden sind. Bisher haben die unter dem EFSI genehmigten Projekte und Vereinbarungen insgesamt 524,3 Milliarden Euro mobilisiert, wovon über 1,4 Millionen kleine Unternehmen profitiert haben. Der Investitionsplan wurde mittlerweile durch das neue Programm InvestEU abgelöst; einige bereits genehmigte EFSI-Projekte können jedoch noch unterzeichnet werden.

Brainlab digitalisiert medizinische Abläufe von der Diagnose bis zur Therapie, um klinischem Personal sowie Patientinnen und Patienten bessere Behandlungsmöglichkeiten zu bieten. Das innovative Ökosystem von Brainlab bildet die Grundlage für moderne Medizin in 6 300 Krankenhäusern in 120 Ländern. Das vor mehr als 30 Jahren in München gegründete Unternehmen beschäftigt 2 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 25 Standorten.