Neues Terminal mit modernem System für die Lagerung und den Transport von Getreide

Projekt optimiert Getreide- und Massengutumschlag in nordbulgarischem Hafen

Garantie unter dem InvestEU-Programm, das von 2021 bis 2027 zusätzliche Investitionen von über 372 Milliarden Euro in Europa anschieben soll

Kreditvertrag untermauert Zusage der EIB, die Ernährungssicherheit und nachhaltige regionale Entwicklung zu unterstützen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und das Logistic Centre Varna EAD haben ein Darlehen über 50 Millionen Euro unterzeichnet. Mit dem Geld baut das zur Buildcom-Gruppe gehörende Unternehmen im Schwarzmeerhafen Varna ein neues Getreideterminal. Die EIB-Finanzierung ist durch eine Garantie unter dem InvestEU-Programm besichert. Das Projekt fördert die Lebensmittelsicherheit, einen weniger CO 2 -intensiven Seeverkehr und das Wirtschaftswachstum in der Region, indem es einheimischen landwirtschaftlichen Erzeugern den Zugang zum Exportmarkt erleichtert.

Die Buildcom-Gruppe ist Bulgariens größter privater Hersteller von Sonnenblumenöl und führender Getreidehändler. Mit dem EIB-Darlehen will sie die Logistik ihrer Geschäftstätigkeit integrieren und den Getreide- und Massengutumschlag im Hafen von Varna optimieren. Das neue Getreideterminal soll im zweiten Quartal 2026 in Betrieb gehen und besteht aus einem Kai, einem Silo und anderen Lagereinrichtungen. Außerdem wird es an das Bahn- und Straßennetz angebunden.

Valdis Dombrovskis, Exekutiv-Vizepräsident der Europäischen Kommission für das Ressort „Eine Wirtschaft im Dienste der Menschen“: „Mit der Kofinanzierung eines neuen Getreideterminals im bulgarischen Varna stärken wir die Handels- und Exportkapazitäten einer weniger entwickelten Region Europas. Das neue Terminal gibt einheimischen Erzeugern Zugang zu den Exportmärkten, fördert Handel und Investitionen und schafft Arbeitsplätze. Gleichzeitig entspricht das Projekt dem breiteren Ziel der EU, die Lieferketten im Sinne der langfristigen Ernährungssicherheit zu stärken und zu diversifizieren. All das zeigt, was die EIB und InvestEU für die Entwicklung des Privatsektors und ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum in der Region bewirken.“

EIB-Vizepräsidentin Lilyana Pavlova: „Die EIB ist stolz darauf, ihre Partnerschaft mit der Buildcom-Gruppe zu intensivieren. Die Finanzierung bekräftigt unsere feste Absicht, bulgarischen Unternehmen bei der Modernisierung und einem nachhaltigen Wachstum zu helfen. Damit tragen wir zur regionalen und wirtschaftlichen Entwicklung des Landes bei und machen es wettbewerbsfähiger.“

Julian Stefanov, CEO des Logistic Centre Varna EAD: „Die modernen Anlagen des neuen Terminals bieten einheimischen Getreideproduzenten einen effizienten, preislich konkurrenzfähigen Zugang zu den liquiden internationalen Märkten. Das Terminal wird ein wichtiges Tor für bulgarische Getreideexporte sein und das Land im Seeverkehr wettbewerbsfähiger machen.“

Erstmals greift die EIB in Bulgarien für ein Privatunternehmen auf die InvestEU-Garantie zurück. Das InvestEU-Programm mobilisiert Investitionen für die grüne Wende und andere Prioritäten der EU, darunter auch nachhaltige Infrastrukturprojekte.

In einer gemessen am Pro-Kopf-BIP weniger entwickelten Region der EU entsteht durch das Projekt ein effizientes, modernes Getreideterminal, das dringend benötigt wird. Mit diesem Darlehen unterstreicht die EIB ihr Engagement für ein ausgewogenes Wachstum in Europa.

Das Projekt wird sich positiv auf die Umwelt auswirken, denn es trägt zur Verlagerung des Straßenverkehrs auf Schiene und Schiff bei, die weniger CO 2 -intensiv sind. Dadurch sinkt der Treibhausgasausstoß beim Transport von Agrarrohstoffen in Zielregionen, die am meisten unter Ernährungsunsicherheit leiden.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert solide Investitionen, die den Zielen der EU entsprechen. Dazu zählen sozialer und territorialer Zusammenhalt und ein gerechter Übergang zur Klimaneutralität. Sie unterstützt Projekte in den Bereichen Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine, mittlere und Midcap-Unternehmen.

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Zudem stößt es private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint die EU-Instrumente für Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Partner und mobilisiert so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen.

Die Buildcom-Gruppe ist eine führende bulgarische Unternehmensgruppe im Agrarsektor. Sie gehört zu den größten bulgarischen Getreide- und Düngemittelhändlern. Die Gruppe kauft jährlich über zwei Millionen Tonnen Getreide und Ölsaaten ein und hat einen Marktanteil von rund 20 Prozent am bulgarischen Getreideexport. Sie betreibt drei Produktionsanlagen für Sonnenblumenöl und ist Bulgariens führender Hersteller von Sonnenblumenöl und Sonnenblumenschrot (Marktanteil von mehr als 50 Prozent bei bulgarischem Sonnenblumenöl). Das Tochterunternehmen Logistic Centre Varna EAD wird das neue Getreideterminal bauen und betreiben.