Neuer Windpark in der Provinz Burgos erzeugt mit installierter Gesamtleistung von rund 100 Megawatt sauberen Strom für 69 700 Haushalte

Windpark Buniel – einer der größten in Kastilien und León – verringert CO 2 -Emissionen um 90 000 Tonnen pro Jahr

Projekt trägt zum REPowerEU-Plan bei, der die Abhängigkeit Europas von fossilen Brennstoffen aus Russland beenden und die Energiewende beschleunigen soll

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat heute mit einem Joint Venture zwischen Iberdrola (75 Prozent) und Caja Rural de Soria (25 Prozent) ein grünes Darlehen über 55 Millionen Euro unterzeichnet. Die Mittel fließen in den Bau eines großen Windparks in Kastilien und León.

Der Windpark Buniel in der Provinz Burgos wird mit einer installierten Gesamtleistung von rund 100 Megawatt sauberen Strom für rund 69 700 Haushalte erzeugen und damit 90 000 Tonnen CO 2 pro Jahr vermeiden.

In das neue Projekt fließen insgesamt rund 100 Millionen Euro. Die Anlagen kurbeln die wirtschaftliche Aktivität in den ländlichen Gebieten an und schaffen bis zu 200 Arbeitsplätze in der Bauphase und etwa 10 Arbeitsplätze während des Betriebs.

Der Windpark wird in Kastilien und León errichtet, einer Kohäsionsregion der EU. Somit trägt das Projekt zu den EIB-Zielen für die Regionalentwicklung bei, nach denen die Bank vorrangig Projekte in Regionen fördert, deren Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt unter dem EU-Durchschnitt liegt.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Wir freuen uns, diesen Windpark zu finanzieren, der sich in vielerlei Hinsicht positiv hervortut und über eine installierten Gesamtleistung von rund 100 Megawatt verfügen wird. Das Projekt trägt zu den Klimazielen Spaniens und Europas bei und dient als Wirtschafts- und Beschäftigungsmotor für eine Kohäsionsregion wie Kastilien und León.“

Mario Ruiz-Tagle, CEO von Iberdrola Spanien: „Spanien hat großes Potenzial in erneuerbaren Energien. Projekte wie dieses machen das Land zu einem Vorreiter des Sektors und erleichtern Investitionen für den Übergang zu einer Wirtschaft, die weniger von fossilen Brennstoffen abhängig ist und gleichzeitig Wachstum und Arbeitsplätze schafft.“

Carlos Martínez Izquierdo, CEO von Caja Rural de Soria und Vorsitzender der Projektgesellschaft des Windparks: „Sehr wichtig ist unsere Präsenz in der lokalen Wirtschaft, die eng mit erneuerbaren Energien verknüpft ist. Wir verfügen hier über eine mehr als 25-jährige Erfahrung, und alles begann in Soria. Wenn wir in Energieautarkie investieren, werden wir als Land in wirtschaftlicher Hinsicht stabiler. Das zeigt sich deutlich in der schwierigen geopolitischen Situation, in der wir uns gerade befinden. Wir brauchen saubere Energiequellen vor Ort, und das sofort. Die Windkraftanlagen wurden quasi komplett in Spanien produziert und in Kastilien und León aufgebaut, genauer gesagt in Ágreda in der Provinz Soria.“

Das Projekt trägt zu den vorrangigen Energiezielen der EU und Spaniens bei, unter anderem zum REPowerEU-Plan der Europäischen Kommission, der im Mai 2022 vorgestellt wurde und die Energiewende beschleunigen und der Abhängigkeit Europas von fossilen Brennstoffen aus Russland ein Ende setzen soll. Auf nationaler Ebene ist das Projekt auch ein Beitrag zu den Zielen im nationalen integrierten Energie- und Klimaplan 2021–2030, der einen Anteil von 42 Prozent vorsieht.

Diese Finanzierung wird als grünes Darlehen der EIB eingestuft, weil die Mittel zu 100 Prozent den Klimaschutz/erneuerbare Energien fördern. Das grüne Darlehen erfüllt alle Anforderungen der Klimaschutzanleihen der EIB auf dem Markt für grüne Darlehen. Es könnte somit unter ihr Portfolio von Krediten fallen, die durch die Emission dieser Anleihen finanziert werden.

Hintergrundinformationen

Die EIB und die Energiesicherheit

In den vergangenen zehn Jahren leitete die EIB-Gruppe fast 106 Milliarden Euro in den Energiesektor der EU. Diese notwendigen Investitionen helfen Europa jetzt dabei, die Krise zu überwinden, die durch die plötzlichen Lieferkürzungen von russischem Gas ausgelöst wurde. Allein im Jahr 2022 stellte die EIB mehr als 17 Milliarden Euro für Projekte in den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Stromerzeugung und Stromspeicher in der EU bereit und stärkte so die Resilienz der europäischen Wirtschaft.

Im Oktober 2022 erhöhte der Verwaltungsrat der EIB die Finanzierungsvolumina der Gruppe für saubere Energien auf ein noch nie da gewesenes Niveau, um zum REPowerEU-Plan beizutragen und die Abhängigkeit Europas vom Import fossiler Brennstoffe aus Russland zu beenden. In den nächsten fünf Jahren will die EIB ihre ohnehin schon umfangreichen Finanzierungen für den Energiesektor in der EU um weitere 30 Milliarden Euro aufstocken. Das REPowerEU-Paket wird bis 2027 voraussichtlich zusätzliche Investitionen von 115 Milliarden Euro mobilisieren und damit die Energieunabhängigkeit Europas erheblich verbessern. Außerdem trägt es zum Ziel der EIB-Gruppe bei, in diesem Jahrzehnt eine Billion Euro für den Klimaschutz bereitzustellen.

Hier finden Sie weitere Informationen über die EIB-Finanzierungen im Energiesektor und über die jüngsten Energieprojekte, die wir finanziert haben.

Iberdrola bekräftigt weltweite Führungsrolle bei grünen Finanzierungen

Iberdrola setzt seine Nachhaltigkeitsstrategie fort, die ausgerichtet ist auf die Elektrifizierung der Wirtschaft, den Kampf gegen den Klimawandel sowie die Schaffung von Wohlstand und Arbeitsplätzen in den Regionen, in denen das Unternehmen tätig ist.

Mit dieser Finanzierung baut der Stromkonzern seine Führungsrolle bei nachhaltigen Finanzierungen weiter aus. Ende September beliefen sich die Nettoverschuldung von Iberdrola auf 44 293 Millionen Euro und das Volumen seiner weltweiten grünen Anleihen auf über 16 000 Millionen Euro; ESG-Kredite beliefen sich etwa auf dasselbe Volumen, Wertpapiere auf 5 000 Millionen Euro und Darlehen und strukturierte Finanzierungen auf 3 000 Millionen Euro. Alle sind auf Nachhaltigkeit ausgelegt.

Die Projekte, die durch die generierten Einnahmen finanziert werden, entsprechen den UN-Nachhaltigkeitszielen 7 (Bezahlbare und saubere Energie) und 13 (Klimaschutz), die bei Iberdrola im Mittelpunkt stehen.