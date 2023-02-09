Bank der EU stellt 38 Millionen Euro für die Modernisierung der Eisenbahnstrecke 10 bereit

Investitionen erhöhen die Kapazitäten im Personen- und Güterverkehr, verkürzen die Fahrzeiten und stärken die regionale Zusammenarbeit, in Einklang mit der Konnektivitätsagenda der EU

EIB hat bislang über 1,2 Milliarden Euro in den Eisenbahnsektor des Westbalkans investiert – für eine bessere regionale Zusammenarbeit und Konnektivität

Die EIB Global, der auf Projekte außerhalb der EU spezialisierte Geschäftsbereich der Europäischen Investitionsbank (EIB), hat ein Darlehen über 38 Millionen Euro für die Sanierung eines 139 Kilometer langen Abschnitts der Eisenbahnstrecke 10 („Rail Route 10“) im Kosovo unterzeichnet. Die Sanierung der Gleisanlagen und Bahnhöfe auf dem internationalen Schienennetz des Kosovo wird die Fahrzeiten verkürzen und die Kapazitäten im Personen- und Güterverkehr erhöhen. Diese Verbesserungen ermöglichen eine Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene und tragen zu einer ökologisch nachhaltigeren Mobilität in der Region bei.

Die kosovarische Eisenbahnstrecke 10 ist Teil des Kern-Eisenbahnnetzes des Westbalkans und eine Erweiterung des TEN-V. Das Projekt wird daher die regionale Anbindung des Landes und seine Integration in den Kernnetzkorridor Orient-Östliches Mittelmeer verbessern. Das EIB-Darlehen ergänzt die Zuschüsse und technische Hilfe, die über den Investitionsrahmen für den westlichen Balkan (WBIF) bereitgestellt werden, und ein Darlehen der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Dies ist die zweite Tranche des EIB-Darlehens von insgesamt 80 Millionen Euro für dieses Projekt zur Modernisierung der kosovarischen Eisenbahn.

Lilyana Pavlova, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über die Finanzierungen im Westbalkan: „Dieses Darlehen belegt unser Engagement für die regionale Integration und Konnektivität in der Region und in der Europäischen Union. Eine moderne, nachhaltige und effiziente Verkehrsinfrastruktur ist Voraussetzung für engere Wirtschaftsbeziehungen und bessere Lebensbedingungen. Das Projekt steht im Einklang mit dem Wirtschafts- und Investitionsplan der EU und der Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität, die darauf abzielt, den Schienengüterverkehr bis 2050 zu verdoppeln. Als Klimabank der EU wollen wir der Region helfen, ihre Klima- und Wirtschaftsziele zu erreichen, indem wir dieses grüne Verkehrsmittel wiederbeleben und für den Personen- und Güterverkehr attraktiver machen.“

Hekuran Murati, kosovarischer Minister für Finanzen, Arbeit und Transfers: „Die Eisenbahnstrecke 10 ist eine der wichtigsten Schienenverbindungen des Kosovo in andere Länder, und ihre Sanierung ist seit vielen Jahren ein vorrangiges Ziel. Das heute unterzeichnete Darlehen ist sehr wichtig, weil es die Anbindung an unsere Handelspartner und die Mobilität zwischen unserem Land und der Region sicherstellt. Wir erachten die EIB als wichtigen Partner für die strategische Entwicklung und europäische Integration. Dies zeigt sich in unseren gemeinsamen Eisenbahnprojekten sowie in den zahlreichen laufenden Maßnahmen im Sozial-, Umwelt- und Gesundheitssektor.“

Tomáš Szunyog, EU-Botschafter im Kosovo: „Die Sanierung und Modernisierung der kosovarischen Eisenbahnstrecke 10 ist besonders wichtig, weil die Strecke als Teil des transeuropäischen Verkehrsnetzes das Kosovo an die Region und das restliche Europa anbindet. Die Maßnahmen tragen zum Wirtschaftswachstum und zur Beschäftigung bei und helfen zudem, das Kosovo in einen regionalen Binnenmarkt und den EU-Markt zu integrieren.“

In den letzten zehn Jahren hat die EIB weltweit mehr als 39 Milliarden Euro für den Bau und die Modernisierung von Bahnstrecken mit einer Gesamtlänge von knapp 2 000 Kilometern und von 304 Bahnhöfen vergeben. Im Westbalkan ist die EIB Global ein führender Geldgeber für strategische Eisenbahnstrecken und leistet technische und beratende Unterstützung bei der Vorbereitung, Planung und Durchführung von Projekten zur Sanierung oder Modernisierung des Schienennetzes. Bislang hat die EIB über 1,2 Milliarden Euro in den Eisenbahnsektor des Westbalkans investiert und damit die regionale Zusammenarbeit und Konnektivität gefördert.

Hintergrundinformationen

Die EIB Global

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die EIB Global im Westbalkan

Die Europäische Investitionsbank ist ein führender internationaler Geldgeber im Westbalkan. Seit 2009 hat die Bank in der Region nahezu 10,3 Milliarden Euro bereitgestellt. Neben der Unterstützung für den Wiederaufbau und die Modernisierung der öffentlichen Infrastruktur fördert sie seit 2010 auch viele weitere Bereiche, darunter Gesundheit, Forschung und Entwicklung, Bildung sowie kleine und mittlere Unternehmen. Weitere Informationen über die Tätigkeit der EIB im Westbalkan: www.eib.org/publications/the-eib-in-the-western-balkans. Weitere Informationen über die Projekte der EIB im Kosovo: https://www.eib.org/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/kosovo/index.htm.