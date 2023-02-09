Indien größter Empfänger von Verkehrsfinanzierungen der EIB außerhalb Europas

EIB hat in Indien seit 2016 ca. 2,45 Milliarden Euro für Verkehr bereitgestellt

Weniger Verschmutzung und CO 2 -Emissionen in Pune, mehr Jobs und Sicherheit für Frauen in der U-Bahn

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt ein Darlehen über 150 Millionen Euro mit 20-jähriger Laufzeit für den Bau der U-Bahn in Pune. Dies haben EIB-Vizepräsident Kris Peeters und Shri Brijesh Dixit, Managing Director der Maharastra Metro Rail Corporation, heute bestätigt. In Pune leben über drei Millionen Menschen, die künftig einen besseren Nahverkehr haben werden.

Indien ist der größte Empfänger von Verkehrsfinanzierungen der EIB außerhalb Europas. Seit 2016 hat die Bank insgesamt 2,45 Milliarden Euro in den Verkehrssektor des Landes investiert, zum Beispiel in U-Bahn-Projekte in Agra, Bengaluru, Bhopal, Kanpur und Lucknow.

Die Finanzierung der EIB von insgesamt 500 Millionen Euro ermöglicht den Bau von 31,25 U-Bahn-Kilometern und 30 Haltestellen. Jedes Jahr werden 159 Millionen Reisende von kürzeren Fahrzeiten profitieren. In Pune entsteht ein bezahlbares und barrierefreies öffentliches Verkehrsangebot, das nicht nur die Lebensqualität verbessert und der Wirtschaft dient, sondern auch Treibhausgasemissionen in der Stadt reduziert. Außerdem wird die Sicherheit von Frauen in der U-Bahn verbessert.

Nach Abschluss aller Arbeiten im Jahr 2023 sollen durch die U-Bahn in Pune mindestens 900 neue Arbeitsplätze entstehen. Die Agence française de développement kofinanziert das Vorhaben.

Das Projekt steht für nachhaltigen Verkehr und Klimaschutz. Es ist Teil von Global Gateway, einer EU-Initiative für Projekte, die die globale und regionale Konnektivität in den Bereichen Digitales, Klima, Verkehr, Gesundheit, Energie und Bildung verbessern.

EIB-Vizepräsident Kris Peeters: „Die mit Unterstützung der EIB gebaute U-Bahn verbessert die Mobilität der über drei Millionen Einwohnerinnen und Einwohner von Pune. Wir fördern die Investition in einen nachhaltigen Verkehr mit insgesamt 500 Millionen Euro, damit all diese Menschen leichter und kostengünstiger ihren Arbeitsplatz, Krankenhäuser und Schulen, aber auch Märkte erreichen können. Gleichzeitig profitieren die Umwelt und die Luftqualität in der Stadt. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie durch internationale Zusammenarbeit und lokales Know-how spürbare Verbesserungen für Menschen und Unternehmen erreicht werden können und dies auch noch dem Klima und der Umwelt zugutekommt. Ich bin sehr stolz darauf, dass die Zusammenarbeit zwischen Europa und Indien durch Projekte wie dieses wächst.“

Ugo Astuto, EU-Botschafter in Indien: „Nachhaltige Mobilität und der grüne Wandel sind ein Eckpfeiler der strategischen Partnerschaft zwischen der EU und Indien. Die Investition der EIB in das indische U-Bahn-Netz belegt einmal mehr, wie sehr uns ein moderner, sauberer und grüner ÖPNV in Indien am Herzen liegt. Die Menschen in Pune können sich auf ein sicheres, effizientes und nachhaltiges Angebot freuen, ganz im Sinne der Ziele von Team Europa und der Global-Gateway-Initiative der EU.“

Beitrag zu den UN-Zielen

Das U-Bahn-Projekt in Pune trägt unter anderem zu den UN-Nachhaltigkeitszielen 13 (Klimaschutz), 11 (nachhaltige Städte) und 5 (Gleichstellung der Geschlechter) bei.

Hintergrundinformationen

Die EIB

Mit der Erfahrung und dem Fachwissen unserer Ingenieurinnen und Ökonomen helfen wir, Projekte von höchster Qualität zu entwickeln und zu prüfen. Als Bank der EU mit AAA-Rating bieten wir attraktive Kredite zu günstigen Zinssätzen und mit Laufzeiten, die auf die Projekte abgestimmt sind. Über unsere Partnerschaften mit der Europäischen Union und anderen Gebern stellen wir häufig auch Zuschüsse bereit, damit unsere Projekte noch mehr Wirkung entfalten.

Die EIB in Indien

Die EIB ist seit 1993 in Indien tätig und hat dort seither 26 Projekte unterstützt. Sie stellte fast 5 Milliarden Euro in den Bereichen Verkehr, Energie, Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft sowie für kleine und mittlere Unternehmen bereit.

Die EIB in Asien

Seit 25 Jahren unterstützt die EIB die wirtschaftliche Entwicklung in Asien und im Pazifik. Wir finanzieren Projekte, die den Menschen das Leben erleichtern – von einer neuen U-Bahn-Linie in Bengaluru, die die Fahrzeit verkürzt, bis hin zu bezahlbarer, sauberer Energie im Westen Nepals.

In Asien liegt unser Schwerpunkt auf Klimaschutz in allen Sektoren. Dabei achten wir auch auf die Gleichstellung der Geschlechter. Frauen, Männer, Mädchen und Jungen sollen fair und ausgewogen von unseren Projekten profitieren.

Die Global-Gateway-Initiative

Die EIB Global ist ein zentraler Partner bei der Umsetzung von Global Gateway, einer EU-Initiative für Projekte, die die globale und regionale Konnektivität in den Bereichen Digitales, Klima, Verkehr, Gesundheit, Energie und Bildung verbessern. Investitionen in Konnektivität stehen im Zentrum der Arbeit der EIB Global, die dabei auf 60 Jahre Erfahrung der EIB zurückgreifen kann. Seite an Seite mit unseren Partnern, anderen EU-Institutionen und EU-Mitgliedstaaten, wollen wir bis Ende 2027 Investitionen von 100 Milliarden Euro mobilisieren, rund ein Drittel des Gesamtvolumens von Global Gateway.