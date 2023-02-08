©Freedomz/ Shutterstock

EIB und Icosagen AS unterzeichnen Darlehen von 18 Millionen Euro für Produktionsanlage und Ausbau der innovativen FuE-Technologieplattformen

Finanzierung ist durch das InvestEU-Programm der Europäischen Kommission abgesichert

Projektinvestitionen von insgesamt über 40 Millionen Euro sollen Biopharmabranche in Estland neuen Auftrieb geben

Der estnische Biopharma-Innovator Icosagen AS hat mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) eine Finanzierungsvereinbarung über 18 Millionen Euro abgeschlossen, die durch das InvestEU-Programm abgesichert ist. Die Mittel dienen der weiteren Entdeckung, Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln. Insgesamt investiert Icosagen 40 Millionen Euro in den Ausbau seiner Kapazitäten zur innovativen Auftragsforschung und ‑entwicklung sowie in eine neue dem cGMP-Standard (current Good Manufacturing Practice, aktueller Stand der guten Herstellungspraxis) entsprechende Anlage zur Herstellung innovativer Arzneimittel für klinische Studien.

Die Biopharmabranche in Estland soll durch die Vereinbarung einen wesentlichen Auftrieb erhalten.

Der Bau der neuen 1 600 Quadratmeter großen Fertigungsanlage erweitert die bestehenden Laboratorien von Icosagen im estnischen Tartu und soll im September 2023 abgeschlossen sein. Die Anlage wird voraussichtlich 2024 den Betrieb aufnehmen. Auf diese Weise wird Icosagen über eine zentrale Anlaufstelle für seine Kundschaft aus der Biotech- und Pharmabranche verfügen, umfassende Dienste in den Bereichen Auftragsforschung, ‑entwicklung und ‑herstellung (Contract Research, Development and Manufactoring Organisation, CRDMO) anbieten und die gesamte Sparte von Entdeckung, Entwicklung und Herstellung von Arzneimittelkandidaten aus Säugetierprotein abdecken.

Mart Ustav, CEO und Gründer von Icosagen: „Wir haben lange und kontinuierlich auf diesen wichtigen Meilenstein hingearbeitet. Die Entwicklung neuer Technologien und Arbeitsabläufe steigert unsere Wettbewerbsfähigkeit bei der Auftragsforschung und ‑entwicklung in Europa und weltweit. Die cGMP-Anlage bietet lokalen und regionalen Wissenschaftstreibenden weitere Ausbildungsmöglichkeiten auf dem neuesten Stand der Technik und erweitert gleichzeitig die Kompetenzen der europäischen Biopharmaindustrie. Wir sind der EIB sehr dankbar für ihre wichtige Unterstützung bei diesem Projekt.“

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Die Biopharmaindustrie wird in Zukunft wahrscheinlich rasant wachsen, schließlich sind Biologika im Vergleich zu kleinen Molekülen wirksamer und sicherer. Außerdem werden sie zunehmend zur Behandlung chronischer Erkrankungen herangezogen. Wir sind stolz, zum Wachstum dieser Branche beizutragen. Das innovative und rasch wachsende Unternehmen Icosagen kann mit unserer Finanzierung seiner europäischen und internationalen Kundschaft eine umfassendere Dienstleistungs- und Produktpalette bei Biologika anbieten.“

EU-Kommissar Paolo Gentiloni: „Unternehmen in ganz Europa brauchen Geld, um Innovationen hervorzubringen, zu expandieren und Jobs zu schaffen. InvestEU trägt entscheidend dazu bei, das Kapital dafür zu mobilisieren. Die heutige Vereinbarung zeigt deutlich, wie InvestEU der Forschung und Produktion Kapital zuführt, damit Europa seine Führungsrolle bei der Entwicklung innovativer Arzneimittel behält. Sie ist auch ein wichtiger Katalysator für die Entwicklung der Pharmaindustrie in Estland.“

Oliver Schub, Senior Director Business Development von Icosagen Cell Factory: „2022 hat Icosagen Cell Factory mit über 100 Unternehmen zusammengearbeitet, die Proteinmedikamente oder Proteinimpfstoffe entwickeln. Wir beteiligten uns an weit über 500 Projekten und stellten mehr als 3 000 verschiedene rekombinante Proteine her. Unsere Partner können jetzt nahtlos von der Antikörperentdeckung über die transiente präklinische Produktion zur Entwicklung stabiler CHO-Zelllinien und zur klinischen GMP-Produktion übergehen, alles mit einem Team und an einem Standort. Entwicklungszeiten, Kosten und Projetmanagementaufwendungen sind dank unseres einzigartigen CRDMO-Konzepts minimal.“

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB-Gruppe hat einen Klimabank-Fahrplan verabschiedet, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen: In den zehn Jahren bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und bis 2025 mehr als 50 Prozent ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitstellen. Gemäß dem Fahrplan richtet die EIB-Gruppe außerdem seit Anfang 2021 alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens aus.

Das Programm InvestEU für mehr Investitionen in der EU mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Dadurch ermöglicht es zusätzliche Investitionen, die den Zielen der EU entsprechen, etwa dem europäischen Grünen Deal, dem digitalen Wandel und der Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen. InvestEU vereint alle EU-Instrumente unter einem Dach und macht so die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Partner und mobilisiert so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen.

Icosagen-Gruppe

Icosagen wurde 1999 gegründet, befindet sich in Privatbesitz, ist unabhängig und beschäftigt 170 CRDMO-Fachkräfte. Es hat seinen Sitz im estnischen Tartu und unterhält Büros in San Francisco und Berlin. Icosagen ist ein forschungsorientierter erfahrener Spezialist für die Herstellung von Arzneimitteln auf Basis von Säugetierproteinen. Icosagen Cell Factory CRDMO ist der Auftragsforschungs-, ‑entwicklungs- und ‑herstellungszweig für Biotech- und Pharmaunternehmen aus der ganzen Welt und bündelt CRO- und CDMO-Kompetenzen für rekombinante Antikörper und Proteine. Er bietet nahtlose End-to-End-Dienste in den Bereichen Antigenproduktion, Antikörperentdeckung, Proteinexpression in Säugetierzellen, Proteinreinigung und Proteincharakterisierung. Mit seiner firmeneigenen Plattform IcoCell® zur Entwicklung stabiler CHO-Zelllinien und der neuen GMP-Anlage bietet Icosagen Cell Factory nun auch die Herstellung von Proteinen in großem Maßstab für klinische Studien an. Dieses bahnbrechende All-in-one-Konzept ermöglicht eine weitaus raschere Umsetzung von Biopharma-Entwicklungsprogrammen.