Erste Tranche eines Darlehens von 600 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 25 Jahren für den nationalen Beitrag Griechenlands zur Partnerschaftsvereinbarung 2021–2027 zwischen EU und Griechenland; EIB-Unterstützung von insgesamt 1 Milliarde Euro

Weitere 300 Millionen Euro für den griechischen Consignment Deposits and Loans Fund (CDLF) unter dem Antonis-Tritsis-Programm für Investitionen in nachhaltige Stadtentwicklung

Griechische Behörden können damit Investitionen für Energie- und Wassermanagement sowie Gesundheit und Bildung durchführen und gleichzeitig die CO 2 -Emissionen rascher senken und den Umweltschutz vorantreiben

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die griechischen Behörden haben neue Finanzierungsvereinbarungen über 900 Millionen Euro für wichtige Projekte im ganzen Land bekannt gegeben. Der Fokus liegt auf der grünen Wende und dem digitalen Wandel. Die zwei Hauptvereinbarungen fördern ein wettbewerbsfähigeres, innovativeres und exportorientierteres Wachstumsmodell und tragen zur Stadterneuerung in verschiedenen Kommunen bei.

Die heute vereinbarte EU-Kofinanzierung ermöglicht die reibungslose Finanzierung von Programmen unter der Partnerschaftsvereinbarung 2021–2027 zwischen der EU und Griechenland und erhöht ihre wirtschaftliche und soziale Wirkung. Die 600 Millionen Euro sind die erste Tranche eines EIB-Darlehens von 1 Milliarde Euro für den nationalen Beitrag Griechenlands zu vorrangigen Investitionen im ganzen Land, die aus EU-Strukturfondsmitteln finanziert werden. Wichtige Projekte können so abgeschlossen oder in größerem Umfang als geplant umgesetzt werden. Außerdem werden langfristige Mittel von 300 Millionen Euro über den CDLF geleitet, um in den kommenden Jahren lokale Projekte mit hoher Wirkung unter dem zukunftsweisenden Antonis-Tritsis-Programm für Investitionen in eine nachhaltige Stadtentwicklung zu fördern.

Christos Staikouras, griechischer Finanzminister und EIB-Gouverneur: „Durch die Kofinanzierung der Europäischen Investitionsbank in Höhe von 1 Milliarde Euro werden Investitionen von mehr als 23 Milliarden Euro angestoßen. Diese Investitionen tragen wesentlich zu unserem strategischen Hauptziel bei: Griechenlands Wirtschaft nachhaltig machen, Produktion und Exporte steigern, Auslandsinvestitionen ankurbeln und mehr Arbeitsplätze sowie neue Chancen und Perspektiven schaffen.“

Yannis Tsakiris, stellvertretender Minister für Entwicklung und Investitionen: „Die heutige Vereinbarung mit der Europäischen Investitionsbank zur Kofinanzierung von Strukturfondsprojekten ist ein neuerlicher starker Beweis ihres Vertrauens in die griechische Wirtschaft. Außerdem dient sie als Sprungbrett für einen Neustart des Unternehmertums. Gleichzeitig fließen Mittel in wichtige Infrastruktur, und das zu einem Zeitpunkt, zu dem sich das wirtschaftliche Klima in Griechenland verbessert und unser Land mehr Auslandsinvestitionen anzieht. Auch unsere guten Beziehungen mit der Europäischen Investitionsbank und dem Europäischen Investitionsfonds vertiefen sich, was den Weg für eine künftig noch engere Zusammenarbeit bereitet.“

Christina Giovani, Vizepräsidentin des CDLF: „Mit großer Freude setzen wir die konstruktive Zusammenarbeit zwischen dem Consignment Deposits and Loans Fund und der Europäischen Investitionsbank fort. Unsere Themen dabei sind die Regionalentwicklung, der soziale Zusammenhalt, Umweltschutz und Energiesparen. Die erste Phase unserer Kooperation ist bereits abgeschlossen, und der Fonds hat rasch agiert, um die dafür bestimmten Darlehen auszuzahlen.“

Christian Kettel Thomsen, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen in Griechenland: „Investitionen in Gesundheit und Bildung, neue wirtschaftliche Chancen, den Ausbau der öffentlichen Dienste in Kommunen und in den Klimaschutz sind entscheidend für Griechenland, speziell in diesen schwierigen Zeiten. Die heutigen zwei Vereinbarungen unterstreichen einmal mehr die ausgezeichnete Kooperation zwischen den griechischen Behörden und dem Investitionsteam der EIB-Gruppe für Griechenland. Sie sind ein Beweis für die beständige, enge und positive Beziehung zwischen dem Land und der Bank der EU.“

Mobilisierung hochwirksamer Investitionen in Schlüsselsektoren

Die jüngsten EIB-Finanzierungen werden wichtige Investitionen in zahlreichen griechischen Sektoren beschleunigen, wie etwa Forschung und Innovation, Telekommunikation, nachhaltiger Verkehr, Wasser, Abfallbewirtschaftung, erneuerbare Energien und Energieeffizienz, Gesundheit, Bildung und Stadtsanierung. Außerdem tragen die Finanzierungen zu beruflicher Aus- und Weiterbildung in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), lebenslangem Lernen und Weiterqualifizierung bei. Damit stärken sie das hochwertige Human- und Sozialkapital der griechischen Wirtschaft, verringern den Fachkräftemangel und verhindern, dass Schwache in die Langzeitarbeitslosigkeit abgleiten.

Mehr Klimaschutz in Griechenland

Mehr als 33 Prozent der Mittel fließen in Projekte, die die Emissionen reduzieren und Griechenland helfen, sich an den Klimawandel anzupassen. Dies trägt auch zu den weltweiten Klimazielen bei. Mitfinanziert werden auch Projekte, die die Energiekosten und CO 2 -Emissionen durch eine höhere Energieeffizienz, eine intelligente Stromverteilung und ein besseres Wasser- und Abfallmanagement senken.

Griechische Gemeinden profitieren von EIB und CDLF

Der CDLF ist ein Finanzinstitut, das als Rechtsträger des öffentlichen Rechts gegründet wurde und der Aufsicht des Finanzministeriums untersteht. Seine Aufgabe ist die Registrierung und Verwahrung von Pflichthinterlegungen sowie die Förderung der sozialen und regionalen Entwicklung durch die Finanzierung von Projekten von öffentlichem und sozialem Interesse. Zu diesem Zweck vergibt der CDLF hauptsächlich Darlehen an Kommunen und Präfekturen, beteiligt sich an Entwicklungseinrichtungen und finanziert gemeinsam mit der EIB Projekte.

Die erste Tranche der EIB-Finanzierung unter dem Antonis-Tritsis-Programm für Investitionen in eine nachhaltige Stadtentwicklung belief sich auf 200 Millionen Euro und wurde 2021 unterzeichnet. Die Resultate waren hervorragend: Der CDLF hat der EIB bereits über 250 Investitionsprojekte im Bereich nachhaltige städtische Infrastruktur vorgelegt; die Investitionskosten belaufen sich auf mehr als 400 Millionen Euro. Die EIB hat den CDLF bei lokalen Projekten in den Sektoren Wasser, Abwasser und Abfallbewirtschaftung, Straßenverkehrssicherheit und Klimaresilienz, Hochwasser- und Erdbebenschutz sowie öffentliche Coronamaßnahmen unterstützt.