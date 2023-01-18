Unternehmen will mit dem Geld seine Energiesparziele erreichen und erneuerbare Energie für den Eigenverbrauch erzeugen

Kredit ist ein grünes Darlehen in Einklang mit der EU-Taxonomie

Innovationsschwerpunkte des Investitionsplans sind unter anderem Verbesserungen der Cybersicherheit und der Logistikkette

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und El Corte Inglés haben eine Finanzierung von bis zu 74 Millionen Euro unterzeichnet, mit der die spanische Warenhauskette ihren Plan für Energieeffizienz und digitale Transformation bis 2024 vorantreiben kann.

Bei der EIB-Finanzierung handelt es sich um ein grünes Darlehen. Diese Art von Darlehen erfüllt genau die Anforderungen der Bank an Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit.

El Corte Inglés will mit seinem Energieeffizienzplan die Kühlung, Beleuchtung und Klimatisierung seiner Einrichtungen und Warenhäuser verbessern und seinen Energieverbrauch besser steuern. Außerdem investiert das Unternehmen in seinem Logistikzentrum in Valdemoro (Madrid) in die Erzeugung dezentraler, integrierter erneuerbarer Energie für den Eigenverbrauch. Die Energieeffizienzmaßnahmen erstrecken sich auf ganz Spanien, wobei sich über die Hälfte der Projektstandorte in Kohäsionsregionen befinden. Mit diesen Maßnahmen spart El Corte Inglés voraussichtlich bis zu 176 Gigawattstunden Energie pro Jahr und erzeugt gleichzeitig regenerative Energie im Umfang von rund 12 Gigawattstunden.

Die EIB-Finanzierung des Energieeffizienzplans der spanischen Warenhauskette steht in Einklang mit dem europäischen Grünen Deal, dem REPowerEU-Plan und dem Maßnahmenpaket „Fit für 55“ der EU. Der REPowerEU-Plan wurde im Mai 2022 von der Europäischen Kommission vorgestellt. Er soll durch den Ausbau erneuerbarer Energien als Ersatz für fossile Brennstoffe in Privathaushalten, in der Industrie und in der Stromerzeugung die grüne Wende beschleunigen und kurz-, mittel- und langfristig mehr Energiesparmaßnahmen fördern. Ziel ist es, bis 2030 das Gesamtziel für erneuerbare Energien im Rahmen des Pakets „Fit für 55“ von 40 Prozent auf 45 Prozent anzuheben. Ebenso soll das verbindliche EU-Energieeffizienzziel von 9 Prozent auf 13 Prozent erhöht werden.

Mehr Innovation

Ein wichtiger Schwerpunkt des Investitionsplans von El Corte Inglés ist Innovation. Mit den Investitionen stärkt das Unternehmen Geschäftsprozesse in verschiedenen Bereichen. Neben der Entwicklung von Tools zur Entscheidungsfindung, neuen, optimierten Beschaffungssystemen, modernen Modellen für die Datenanalyse und die Logistikautomatisierung implementiert El Corte Inglés Technologien wie Datenanalytik oder künstliche Intelligenz. Durch das Vorantreiben der Risikominderungs- und Sanierungspläne in anfälligen Bereichen wird außerdem die Cybersicherheit der Gruppe gestärkt.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Wir freuen uns, dass El Corte Inglés mit diesem neuen Darlehen seinen Energieverbrauch optimieren und die Erzeugung regenerativer Energie ausbauen kann. Als Klimabank der EU sehen wir solche Projekte als vorrangig an, um die Energie- und Klimakrise in Einklang mit Initiativen wie dem REPowerEU-Plan zu bewältigen. Außerdem stärken wir mit dieser Finanzierung die Innovationsfähigkeit in so wichtigen Bereichen wie künstliche Intelligenz – und das in einem Sektor, der Wirtschaftswachstum und Beschäftigungsmöglichkeiten schafft.“

Santiago Bau, Generaldirektor für den Unternehmensbereich von El Corte Inglés: „Diese Vereinbarung mit der EIB unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die Gesellschaft und Umwelt und bestätigt den seit jeher bestehenden innovativen Ruf von El Corte Inglés. Energieeffizienz und die Nutzung erneuerbarer Energien sind für uns wichtige Schwerpunkte im Umweltbereich – genauso wie Cybersicherheit und künstliche Intelligenz entscheidend sind für unser Geschäftsmodell, das letztlich die Zufriedenheit und das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden zum Ziel hat.“

Dies ist die dritte Finanzierungsvereinbarung zwischen der Bank der EU und El Corte Inglés. In den Jahren 2016 bis 2021 half die EIB dem Unternehmen bereits bei der Finanzierung seiner Innovations- und Finanzierungspläne. Mit dieser neuen Finanzierung baut die führende spanische Warenhauskette ihre Wettbewerbsfähigkeit noch weiter aus und beschleunigt ihren Nachhaltigkeitsplan.

Hintergrundinformationen

Die EIB und die Energiesicherheit

In den vergangenen zehn Jahren leitete die EIB-Gruppe fast 100 Milliarden Euro in den Energiesektor der EU. Diese notwendigen Investitionen helfen Europa jetzt dabei, die Krise zu überwinden, die durch die plötzlichen Lieferkürzungen von russischem Gas ausgelöst wurde. Allein in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 stellte die EIB mehr als 8,3 Milliarden Euro für Projekte in den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Stromerzeugung und Stromspeicher in der EU bereit und stärkte so die Resilienz der europäischen Wirtschaft.

Im Oktober 2022 erhöhte der Verwaltungsrat der EIB die Finanzierungsvolumina der Gruppe für saubere Energien auf ein noch nie da gewesenes Niveau, um zum REPowerEU-Plan beizutragen und die Abhängigkeit vom Import fossiler Brennstoffe aus Russland zu beenden. In den nächsten fünf Jahren will die EIB ihre ohnehin schon umfangreichen Finanzierungen für den Energiesektor in der EU um weitere 30 Milliarden Euro aufstocken. Das REPowerEU-Paket wird bis 2027 voraussichtlich zusätzliche Investitionen von 115 Milliarden Euro mobilisieren und damit die Energieunabhängigkeit Europas erheblich verbessern. Außerdem trägt es zum Ziel der EIB-Gruppe bei, in diesem Jahrzehnt eine Billion Euro für den Klimaschutz bereitzustellen.

Hier finden Sie weitere Informationen über die EIB-Finanzierungen im Energiesektor und über die jüngsten Energieprojekte, die wir finanziert haben.

El Corte Inglés

Die Gruppe El Corte Inglés ist die größte Warenhauskette in Europa und führend im spanischen Einzelhandel. Sie setzt auf Diversifizierung und passt sich laufend an die Forderungen und Bedürfnisse ihrer Kunden an. So hat sie verschiedene Geschäftsformate geschaffen und den Omnichannel-Vertrieb vorangetrieben. Dabei achtet sie stets auf Innovation und die Vorlieben und Bedürfnisse der Gesellschaft. Ihr gesellschaftliches Engagement ist seit jeher Teil der Unternehmenspolitik und spiegelt sich in Aktivitäten für Kultur, Umwelt, Sport und soziale Angelegenheiten wider.