© Anocca

Bank der EU vergibt 25 Millionen Euro an schwedische Biotech-Schmiede Anocca als erste InvestEU-Finanzierung für Life Sciences in Schweden

EIB-Darlehen finanziert Entwicklung von immunonkologischen Anocca-Produkten der nächsten Generation

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist ein führender Geldgeber für Innovation im Bereich Life Sciences in der Europäischen Union. In diesem Fall unterstützt die EIB das Unternehmen Anocca, das auf die Entwicklung von T-Zell-Immuntherapien der nächsten Generation für die Behandlung von soliden Tumoren spezialisiert ist. Für die Weiterentwicklung hin zur klinischen Phase erhält es Venture Debt.

Paolo Gentiloni, EU-Kommissar für Wirtschaft:

„Es handelt sich um eine der ersten InvestEU-Finanzierungen in Schweden im Bereich Life Sciences. Sie ist außerdem ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung von Spitzentechnologien im Kampf gegen Krebs in Einklang mit Europas Plan gegen den Krebs. Forschung und Entwicklung erfordern erhebliche und dauerhafte Investitionen, damit sie ihre Versprechen für die Zukunft erfüllen. InvestEU stellt Unternehmen die Finanzierungsmittel bereit, die sie für ihr Wachstum und weitere Innovationen brauchen, und trägt so dazu bei, diese bessere Zukunft zu gestalten.“

Thomas Östros, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Schweden:

„Ich bin sehr beeindruckt von dem Team und seinem wegweisenden Ansatz bei der Entwicklung von T-Zell-Therapien gegen Krebs. Deswegen freue ich mich über das Venture-Debt-Darlehen von 25 Millionen Euro an die schwedische Biotech-Firma Anocca. Unsere Finanzierung wird letztlich dazu beitragen, die klinische Entwicklung zu beschleunigen und Patientinnen und Patienten Zugang zu innovativen Therapien in Bereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf zu verschaffen. Sie unterstreicht die Rolle der EIB als einer der führenden Geldgeber für Innovation und Life Sciences, und sie stärkt die Wettbewerbsfähigkeit Europas und seine Rolle als bedeutenden Forschungsstandort.“

Reagan Jarvis, CEO und Mitbegründer von Anocca:

„Wir freuen uns über die Unterstützung der EIB beim Aufbau eines wichtigen Elements der europäischen Spitzen-Biotechnologie und Infrastruktur in Schweden. Anocca will die klinische und kommerzielle Reichweite von Zelltherapien vergrößern und dafür die firmeneigenen Analyse- und Fertigungseinrichtungen nutzen. Die Finanzierung ist wichtig, damit wir unsere erste Generation von T-Zell-Immuntherapien bis zu klinischen Studien im Jahr 2024 für die Indikation solider Tumoren weiterentwickeln können.“

Hans Stråberg, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Anocca:

„Die Finanzierung zeigt das Vertrauen der EIB in den neuartigen Ansatz von Anocca in der Immuntherapie und unterstützt unseren ehrgeizigen Plan, eine umfangreiche Pipeline von bahnbrechenden Krebstherapien zu schaffen. Wir heißen die EIB in unserer kleinen Gruppe engagierter Investoren willkommen: Wir bauen ein führendes europäisches Biotech-Unternehmen auf, das das Potenzial hat, die Behandlung schwerer Krankheiten umfassend zu verändern.“

Mittel für innovative Technologie und Forschung

Die Venture-Debt-Finanzierung der EIB stärkt europäische Forschung auf dem Gebiet der Life Sciences und trägt zu ihrem technologischen Fortschritt bei. Das entspricht den Prioritäten von Horizont Europa, die wissenschaftlichen und technologischen Grundlagen der Europäischen Union zu stärken und so die Innovationskapazität, Wettbewerbsfähigkeit und die Zahl der Arbeitsplätze in Europa zu erhöhen.

Anoccas Technologien analysieren verlässlich und präzise die Biologie von T-Zellen und liefern eine Reihe von Therapeutika, die die T-Zell-Immunität nutzen oder manipulieren. Im Zentrum der Tätigkeit des Unternehmens steht die Entwicklung von T-Zell-Rezeptor-basierten Krebstherapien. Anocca verfügt über eine Pipeline neuartiger, noch in Entwicklung befindlicher T-Zell-Therapien. Das steht in Einklang mit den Zielen von Europas Plan gegen den Krebs.

Das Programm InvestEU mobilisiert umfangreiche öffentliche und private Mittel für langfristige Finanzierungen in der Europäischen Union, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Dadurch ermöglicht es zusätzliche Investitionen, die den Zielen der EU entsprechen, etwa dem europäischen Grünen Deal, dem digitalen Wandel und der Unterstützung von KMU. InvestEU vereint alle Finanzierungsinstrumente der EU unter einem Dach und macht damit die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Partner und mobilisiert so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen. Die Europäische Investitionsbank-Gruppe mit dem Europäischen Investitionsfonds ist der wichtigste Durchführungspartner von InvestEU

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die EIB ist in rund 160 Ländern tätig und der weltweit größte multilaterale Geldgeber für Klimaprojekte. Sie vergibt langfristige Finanzierungen für wirtschaftlich nachhaltige Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Im Jahrzehnt bis 2030 will sie Investitionen von einer Billion Euro in Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit anstoßen und alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens ausrichten. Das hat die EIB in ihrem Klimabank-Fahrplan bis 2025 festgelegt.

Anocca

Anocca nutzt seine fortschrittlichen Technologien, um T-Zell-Immuntherapien der nächsten Generation zur Behandlung solider Tumoren in großem Umfang und mit unübertroffener Präzision und Geschwindigkeit zu entwickeln. Das Unternehmen baut Bibliotheken neuartiger T-Zell-Immuntherapien auf, die speziell auf schwer zu behandelnde Krebserkrankungen abstellen und 2024 in klinischen Studien überprüft werden. Neben der Krebstherapie werden die firmeneigenen Technologien für die Entwicklung von Impfstoffen und Behandlungen für Autoimmunerkrankungen eingesetzt.

Das 2014 gegründete Unternehmen Anocca wird von einem erfahrenen Managementteam geleitet, das bisher 100 Millionen Euro von führenden nordischen Investoren eingesammelt hat. 2022 erhielt Anocca 25 Millionen Euro von der EIB. Die mehr als 90 Beschäftigten arbeiten in modernen FuE-Einrichtungen und Produktionsstätten im schwedischen Södertälje.