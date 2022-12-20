EIB-finanzierte FuE-Aktivitäten fördern Digitalisierung der Stromnetze und bessere Netzanbindung erneuerbarer Energien

Ormazabal entwickelt auch neue Ausrüstung für Elektromobilität

EIB-Darlehen fällt unter das neue InvestEU-Programm der Europäischen Union

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Ormazabal haben eine Finanzierung von 40 Millionen Euro unterzeichnet. Mit dem Darlehen kann das baskische Industrieunternehmen in den nächsten vier Jahren sein Investitionsprogramm für FuE-Aktivitäten in Spanien umsetzen. Die Finanzierung fällt unter das neue InvestEU-Programm der Europäischen Union und profitiert von einer EU-Haushaltsgarantie. Die Haushaltsgarantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Durchführungspartner und kurbelt so öffentliche und private Investitionen an, die zu den Prioritäten der EU beitragen.

Ormazabal ist einer der führenden Technologie- und Lösungsentwickler im Bereich Stromverteilung. Die Gesellschaft mit Sitz im Technologiepark Zamudio (Vizcaya) ist in über 50 Ländern tätig. Das Investitionsprogramm wird die Innovationskapazitäten von Ormazabal steigern, einem Unternehmen, das bereits über knapp 300 eingetragene Patente verfügt. Die EIB-Finanzierung erhöht seine Wettbewerbsfähigkeit und konsolidiert sein Innovationsprofil sowie sein künftiges Wachstum.

Innovation für die Zukunft des elektrischen Systems

Mit der Unterstützung des FuE-Projekts von Ormazabal trägt die EIB zu den europäischen Umweltzielen bei, die Emissionen des Energiesektors zu reduzieren. Die EIB finanziert FuE-Investitionen, mit denen die Stromverteilungsnetze auf einen angemessenen Mix aus erneuerbaren Energien abgestimmt werden und der Verkehr elektrifiziert wird. Mithilfe seiner Investitionen kann Ormazabal neue strategische Produkte konzipieren, die den neuen Anforderungen für die Netzanbindung regenerativer Energien sowie den regulatorischen Änderungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen entsprechen. Als Klimabank unterstützt die EIB das Unternehmen bei seinem Nachhaltigkeitsfahrplan, der die Energieeffizienz seiner Produkte steigern und ihre CO 2 -Bilanz verringern soll.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Dieses Darlehen an Ormazabal zeigt den festen Willen der EIB, in Innovation und Digitalisierung sowie in ökologische Nachhaltigkeit zu investieren. Wir freuen uns, die FuE-Aktivitäten dieses innovativen Unternehmens in Spanien zu fördern und so die Effizienz der Stromnetze zu steigern und für eine bessere Netzanbindung erneuerbarer Energien zu sorgen. Das ist der richtige Weg, um die Versorgungssicherheit und die Dekarbonisierung der europäischen Volkswirtschaften zu gewährleisten.“

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni: „Diese Finanzierungsvereinbarung zeigt, wie wichtig InvestEU für die gründe Wende und den digitalen Wandel in Europa ist. Der Ausbau der für den Übergang erforderlichen Infrastruktur, um unsere Volkswirtschaften zu digitalisieren, erfordert laufend erhebliche Investitionen. InvestEU trägt zum Erfolg dieser Investitionen bei und erleichtert gleichzeitig den Unternehmen den Zugang zu den Finanzierungen, die sie für ihre Innovationen, ihre Expansion und die Schaffung von Arbeitsplätzen brauchen.“

Jorge González Somavilla, CEO von Ormazabal: „Ormazabal unterstützt seine Kundinnen und Kunden aktiv bei der Energiewende und setzt dazu konstant auf technologische Innovation. Wenn wir die Stromnetze für die Einspeisung eines treibhausgasfreien und dezentralen Energiemix rüsten und den Verkehr elektrifizieren wollen, brauchen wir dauerhaft Lösungen zur Überwachung und Automatisierung elektrischer Anlagen. Um an der Spitze der technologischen Entwicklungen zu bleiben, müssen wir jedes Jahr unsere FuE-Aufwendungen ausweiten. Deswegen freuen wir uns besonders über die neuerliche Unterstützung unserer Technologie- und Finanzstrategie durch die EIB.“

Vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise fördert die EIB-Gruppe die Finanzierung sauberer Energien und trägt so zum REPowerEU-Plan bei, den die Europäische Kommission im Mai dieses Jahres vorgestellt hat. Das Darlehen an Ormazabal steht in Einklang mit den Zielen des Plans, weil es an einen Anbieter von Ausrüstung und Lösungen geht, zu dessen Kunden Energieunternehmen in der EU zählen.

InvestEU, von dem das Darlehen profitiert, schließt an den Erfolg der Investitionsoffensive für Europa an, auf deren Grundlage die EIB und Ormazabal 2018 ihr erstes Darlehen unterzeichneten.

Hintergrundinformationen

Die EIB und die Energiesicherheit

In den vergangenen zehn Jahren leitete die EIB-Gruppe fast 100 Milliarden Euro in den Energiesektor der EU. Diese notwendigen Investitionen helfen Europa jetzt dabei, die Krise zu überwinden, die durch die plötzlichen Lieferkürzungen von russischem Gas ausgelöst wurde. Allein in den ersten neun Monaten dieses Jahres stellte die EIB mehr als 8,3 Milliarden Euro für Projekte in den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Stromerzeugung und Stromspeicher in der EU bereit und stärkte so die Resilienz der europäischen Wirtschaft.

Im Oktober 2022 erhöhte der Verwaltungsrat der EIB die Finanzierungsvolumina der Gruppe für saubere Energien auf ein noch nie da gewesenes Niveau, um zum REPowerEU-Plan beizutragen und die Abhängigkeit vom Import fossiler Brennstoffe aus Russland zu beenden. In den nächsten fünf Jahren will die EIB ihre ohnehin schon umfangreichen Finanzierungen für den Energiesektor in der EU um weitere 30 Milliarden Euro aufstocken. Das REPowerEU-Paket wird bis 2027 voraussichtlich zusätzliche Investitionen von 115 Milliarden Euro mobilisieren und damit die Energieunabhängigkeit Europas erheblich verbessern. Außerdem trägt es zum Ziel der EIB-Gruppe bei, in diesem Jahrzehnt eine Billion Euro für den Klimaschutz bereitzustellen.

Hier finden Sie weitere Informationen über die EIB-Finanzierungen im Energiesektor. Informieren Sie sich auch über die jüngsten Energieprojekte, die wir finanziert haben.

Das Programm „InvestEU“

Das Programm „InvestEU“ stellt langfristige Schlüsselfinanzierungen in der EU bereit, um umfangreiche private und öffentliche Mittel für eine nachhaltige Erholung zu mobilisieren. Es soll auch private Investitionen ankurbeln, die zu den Prioritäten der EU beitragen, etwa zum europäischen Grünen Deal oder zur digitalen Wende. InvestEU bündelt die vielen Finanzierungsinstrumente, über die die EU derzeit verfügt, um Investitionen zu fördern, wodurch die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler wird. Das Programm besteht aus drei Komponenten: dem InvestEU-Fonds, der InvestEU-Beratungsplattform und dem InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die in Projekte investieren und dafür die EU-Haushaltsgarantie im Gesamtvolumen von rund 26,2 Milliarden Euro abrufen können. Die Haushaltsgarantie ist für die Investitionsprojekte der Durchführungspartner bestimmt und erhöht ihre Risikotragfähigkeit. Sie soll zusätzliche Investitionen von mindestens 372 Milliarden Euro anstoßen.

Ormazabal

Ormazabal ist ein Unternehmen der Velatia-Gruppe mit 55 Jahren Erfahrung und auf kundenspezifische und hochtechnologische Elektrolösungen spezialisiert. Seine Lösungen digitalisieren das Stromnetz, um ein größeres Volumen von Strom aus erneuerbaren Energien einzuspeisen, fördern eine nachhaltigere Mobilität und stellen die Versorgung von Gebäuden und Infrastruktur mit kritischem Energiebedarf sicher.

Technologische und industrielle Innovation stehen bei diesem Unternehmen im Vordergrund: So konnte es seine eigene Technologie weltweit positionieren und sich zu einem globalen Unternehmen entwickeln. Derzeit betreibt es 16 Industrieanlagen auf der ganzen Welt und ist über Tochtergesellschaften und Vertriebspartner in über 50 Ländern vertreten. Ormazabal beschäftigt über 2 400 hochspezialisierte Fachkräfte, sein Jahresumsatz beträgt mehr als 550 Millionen Euro.

Weil die Wirtschaft dringend dekarbonisiert werden muss, treibt das Unternehmen die Entwicklung des Stromsektors voran, um die Energiewende zu ermöglichen.