© RE:OCEAN

EIB unterzeichnet als Klimabank der EU Venture-Debt-Finanzierung über 530 Millionen SEK mit Lachsproduzent RE:OCEAN; Mittel fließen in Entwicklung von Schwedens erster Fischfarm im Landesinnern, in Säffle, Värmland

Projekt ist eine der bislang größten Investitionen in innovative und nachhaltige Lebensmittelproduktion in Schweden und fördert die Biowirtschaft mit nachhaltiger Fischzucht in einem „Ozean an Land“

Anlage in Säffle soll jährlich 10 000 Tonnen Fisch liefern und damit ein Fünftel des schwedischen Lachsbedarfs decken; derzeit importiert Schweden fast seinen gesamten Lachs

Darlehen ist durch eine Garantie aus dem Forschungs- und Innovationsprogramm der Europäischen Kommission abgesichert

Tief in den Wäldern von Värmland finanziert die Europäische Investitionsbank (EIB) in der Stadt Säffle ein neues, hochinnovatives Projekt: eine große nachhaltige Fischfarm im Landesinnern. Sie soll künftig Lachs produzieren – den Lieblingsfisch der Schweden, der heute in vollem Umfang importiert wird. Mit dem Geld von der EIB will der Lachsproduzent RE:OCEAN Schwedens erste kommerzielle Großanlage für die Lachszucht an Land bauen. In der Anlage, die mit neuester Technik und einem geschlossenen Wasserkreislauf arbeitet, werden sämtliche Produktionsschritte unter einem Dach ablaufen: vom Ei über Fang und Schlachten bis hin zur Verarbeitung und Verpackung. Dann können schwedische Supermärkte und Restaurants direkt mit frischem, nachhaltigem Lachs beliefert werden. Die Schwedinnen und Schweden essen im Durchschnitt zwölf Kilo Fisch pro Jahr. Das biowirtschaftliche Projekt wird fast 20 Prozent des Bedarfs decken und Schweden unabhängiger in der Versorgung mit proteinhaltigen Lebensmitteln machen.

Die kommerziell genutzten Fischbestände sind überall auf der Welt stark unter Druck. 90 Prozent sind entweder maximal ausgeschöpft oder überfischt. Gleichzeitig steigt die globale Nachfrage weiter. RE:OCEANs Lachszucht in einem „Ozean an Land“ bietet eine skalierbare und nachhaltige neue Alternative. Der Lachs wächst in 88 Becken unter kontrollierten Bedingungen heran, in sauberem Wasser, das in einem geschlossenen Kreislauf fortlaufend gereinigt und wiedergenutzt wird. Die neue Technologie schafft vollständig saubere Lebensbedingungen für den Fisch. Sie ermöglicht eine emissionsfreie Produktion unter voller Kontrolle vom Ei bis zum fertigen Erzeugnis, ohne Flüsse oder Meere zu belasten. Überdies stärkt die Investition die lokale Wirtschaft und die Beschäftigung in der Region.

Das Projekt wird von den drei führenden schwedischen Handelsgruppen Axfood, Coop und ICA unterstützt, die dem Angebot von gesundem, nachhaltigem Lachs aus Schweden große Chancen einräumen.

Thomas Östros, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen der Bank in Schweden: „Wir bei der EIB freuen uns, dieses wegweisende Großprojekt für eine nachhaltige Lebensmittelproduktion zu finanzieren. Die neue Anlage von RE:OCEAN wird nicht nur die schwedische Bevölkerung mit lokal und nachhaltig produziertem Lachs versorgen; sie wird dies auch innovativ und klimafreundlich tun, mit modernster Technik in einem geschlossenen Wasserkreislauf. Hinzu kommt: Die Nahrungsmittelversorgung zählt heute zur kritischen Infrastruktur. Mit der Anlage in Säffle wird Schweden besser in der Lage sein, sich selbst zu versorgen. Sie macht das Land krisenfester.“

Morten Malle, CEO von RE:OCEAN: „Wir freuen uns riesig über die Unterstützung durch die EIB. Sie ist ein starkes Zeichen des Vertrauens – auch an andere Investoren – in unser neues Konzept für eine nachhaltige Lebensmittelproduktion. Und sie ist das Ergebnis von zwölf Monaten enger Zusammenarbeit. Die Finanzierung ist ein Prüfsiegel für die Erfahrung unseres Teams und unserer Partner in der Branche – für unsere hochmodernen Lösungen und neue Technologie. Damit können wir sauberen, gesunden Lachs aus Schweden anbieten und gleichzeitig unsere Umwelt schützen.“

Katarina Klingspor, Aufsichtsratsvorsitzende von RE:OCEAN: „Diese EIB-Investition bestätigt die Vorreiterrolle von RE:OCEAN beim Aufbau einer revolutionären, hochmodernen Technologie für eine verbrauchsnahe Lachsproduktion in Schweden. Mit der Unterstützung durch die EIB und anderer Investoren wollen wir den Bau voranbringen, damit die gesamte Anlage spätestens 2026 in Betrieb geht und verzehrfertigen Lachs liefert.“

Finanzierung von Innovation in Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Die Finanzierung der Fischfarm entspricht als biowirtschaftliches Projekt den Zielen der Europäischen Union. Sie fällt unter die Aktivitäten der EIB für den europäischen Grünen Deal und ist Paris-konform. Als Beitrag zur EU-Bioökonomie und zur Kreislaufwirtschaft erfüllt das Projekt die gemeinsamen Kriterien der EU und der EIB für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit. Es ermöglicht eine nachhaltige Zucht, Verarbeitung und Distribution bis zum Verzehr von Lachs und verringert Lebensmittelabfälle. Darüber hinaus fallen weniger Treibhausgase an, weil die Anlage mit erneuerbarer Energie arbeitet.

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten der EU. Die EIB ist in rund 160 Ländern tätig und der weltweit größte multilaterale Geldgeber für Klimaprojekte. Sie vergibt langfristige Finanzierungen für wirtschaftlich nachhaltige Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Im Jahrzehnt bis 2030 will die EIB Investitionen von einer Billion Euro in Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit anstoßen und alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens ausrichten. Das hat sie in ihrem Klimabank-Fahrplan bis 2025 festgelegt.

InnovFin – Demonstrationsprojekte im Energiesektor

InnovFin – Demonstrationsprojekte im Energiesektor (EDP) bietet Darlehen, Darlehensgarantien oder eigenkapitalähnliche Finanzierungen im Umfang von 7,5 Millionen bis 75 Millionen Euro. Gefördert werden innovative Demonstrationsprojekte, die zur Transformation der Energiesysteme beitragen, unter anderem für Erneuerbare-Energien-Technologien, intelligente Energiesysteme, Energiespeicherung sowie Abscheidung, Speicherung oder Nutzung von Kohlenstoffabscheidung. In Betracht kommen innovative Energieanlagen, Fertigungsprozesse oder Dienstleistungen sowie auf Pilotbasis Projekte zur Förderung der Kreislaufwirtschaft. Die Finanzierungen werden direkt von der EIB vergeben, die damit bis Ende 2022 weiter innovative Projekte unterstützt.

RE:OCEAN

RE:OCEAN (vormals Premium Svensk Lax) ist ein schwedisches Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, Lachs an Land zu züchten – zum Wohle der Gesundheit und der Umwelt.

Mit seinem Konzept der Zukunft für eine Großanlage in Säffle will RE:OCEAN die Fischindustrie revolutionieren. Der neue „Ozean an Land“ soll künftig 10 000 Tonnen nachhaltigen, gesunden Lachs pro Jahr produzieren.

10 000 Tonnen Lachs pro Jahr bei voller Kapazität

99,99 Prozent des gesamten Wassers in geschlossenem Kreislauf

100 Prozent erneuerbare Energie für den Betrieb der Anlage

Voll betriebsfähig ab 2026

Weitere Informationen unter www.reocean.se