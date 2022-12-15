EIB Global hilft bei Ermittlung des Verbesserungsbedarfs in der Hochschulbildung des Kosovo *

Technische Hilfe als erster Schritt der weiter gefassten Maßnahmen der Bank zur Stärkung des Bildungssektors im Kosovo

Seit 2020 hat die EIB Global 70 Millionen Euro in kleine Unternehmen und Umweltschutz im Kosovo investiert

Die EIB Global, der Geschäftsbereich der EIB für Aktivitäten außerhalb der Europäischen Union, stellt dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Technologie und Innovation des Kosovo einen Zuschuss von 600 000 Euro für technische Hilfe zur Verfügung. Ausgehend von einer Beurteilung der Lage im Hochschulsektor des Kosovo wird das Beratungsteam Empfehlungen zur Verbesserung der bestehenden Infrastruktur und der Standards öffentlicher Hochschulen aussprechen. Dies ist der erste Schritt auf dem Weg zur Erweiterung, Renovierung und Sanierung ausgewählter öffentlicher Universitäten mit dem Ziel, die Hochschulbildung für die Menschen im Kosovo besser und leichter zugänglich zu machen.

Lilyana Pavlova, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank im Westbalkan: „Unser Geschäftsbereich Entwicklung, die EIB Global, arbeitet daran, technische Hilfe für neue und nachhaltige Projekte in Einklang mit EU-Standards in der Region auszubauen. Dazu haben wir mit unseren Partnern im Kosovo einen Zuschuss unterzeichnet. So ist es möglich, für jede am Projekt beteiligte Einrichtung moderne Bildungsprozesse und entsprechende Infrastruktur zu entwickeln. Das Ergebnis sind mehr Selbstbestimmung für die Menschen und die Vermittlung neuer Fähigkeiten, die am Arbeitsmarkt stärker gefragt sind. Damit leistet die Finanzierung insgesamt auch einen Beitrag zum Wirtschaftswachstum.“

Hekuran Murati, kosovarischer Minister für Finanzen, Arbeit und Transfers, lobte die gute Zusammenarbeit des Kosovos mit der EIB als einem der wichtigsten Entwicklungspartner auf dem Weg zur Integration in die EU: „Diese Vereinbarung ist sehr wichtig für uns. Der Hochschulsektor wird von den Expertenempfehlungen immens profitieren. Sie tragen dazu bei, dass dringend benötigte künftige Investitionen in die Hochschulinfrastruktur priorisiert werden.“

Arbërie Nagavci, Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Technologie des Kosovo: „Diese Vereinbarung ist ein weiteres Zeichen für die Unterstützung des Kosovo durch die EIB Global – dieses Mal für umfassende Verbesserungen im Bildungssektor. Die Infrastruktur und die Standards im Hochschulsektor sind zwei wichtige Faktoren für die Qualität der gebotenen Bildung, und dieser Zuschuss bietet uns die Möglichkeit, unser Bildungssystem voranzubringen und zu stärken.“

2022 gewährte die EIB Global dem Kosovo zwei Zuschüsse für technische Hilfe in Höhe von 2,1 Millionen Euro. Seit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 hat die Bank 70 Millionen Euro für den Kosovo bereitgestellt, um eine rasche Erholung kleiner Unternehmen und den Bau von Kläranlagen zu unterstützen. Für den Bildungssektor im Westbalkan hat die EIB bislang 170 Millionen Euro vergeben.

Hintergrundinformationen

Die EIB Global

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen. Die EIB Global arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Einrichtungen vor Ort.

Die EIB Global im Westbalkan

Die Europäische Investitionsbank ist ein führender internationaler Geldgeber im Westbalkan. Seit 2009 hat die Bank in der Region nahezu 9,5 Milliarden Euro bereitgestellt. Neben ihrer anhaltenden Unterstützung für den Wiederaufbau und die Modernisierung öffentlicher Infrastruktur fördert sie seit 2010 auch viele weitere Bereiche, darunter Gesundheit, Forschung und Entwicklung, Bildung sowie kleine und mittlere Unternehmen. Weitere Informationen zur Tätigkeit der EIB Global im Westbalkan: Die Tätigkeit der EIB-Gruppe im Westbalkan im Jahr 2021. Weitere Informationen über die Projekte der EIB im Kosovo: https://www.eib.org/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/kosovo/index.htm.

* Diese Bezeichnung berührt nicht die Standpunkte zum Status und steht im Einklang mit der Resolution 1244 (1999) des VN-Sicherheitsrates und dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs zur Unabhängigkeitserklärung des Kosovos