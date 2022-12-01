© GAM

EIB-Finanzierung hilft GAM auch bei der Digitalisierung des Unternehmens und seiner Plattform für berufliche Aus- und Weiterbildung Kirleo

Der Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI), das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa, besichert das Darlehen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt ein Darlehen von 35 Millionen Euro an das spanische multinationale Unternehmen GAM (BME-Tickersymbol: GALQ), das schlüsselfertige Maschinenlösungen für die Industrie anbietet. Mit dem Geld wird GAM seine Mietflotte auf Elektro umstellen und nachhaltigere Letzte-Meile-Lösungen für seine Tochtergesellschaft Inquieto entwickeln. Außerdem will das Unternehmen seine Plattform für berufliche Aus- und Weiterbildung Kirleo digitalisieren und ausbauen und auf diesem Weg die Entwicklung digitaler Kompetenzen im Unternehmen fördern und sein Fortbildungsangebot verbessern. Das Darlehen der EIB ist durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) besichert, das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa. Die Finanzierung entspricht dem strategischen Ansatz von GAM, der auf Innovation und Nachhaltigkeit basiert.

Lösungen für nachhaltigen Verkehr

Durch die EIB-Finanzierung mit EFSI-Garantie kann GAM noch mehr in neue, energieeffiziente Ausrüstung und moderne Elektrofahrzeuge investieren, um alle CO 2 -intensiven Einheiten seiner Flotte zu ersetzen. Mit einer modernen, innovativen Elektroflotte will das Unternehmen seinen CO 2 -Ausstoß verringern und damit ein Ziel erreichen, das es seit mehreren Jahren verfolgt.

Die Finanzierung ist auch dazu gedacht, die GAM-Tochter Inquieto bei der Erweiterung ihrer Flotte emissionsfreier Fahrzeuge für die Zustellung auf der letzten Meile zu unterstützen. Angesichts des boomenden E-Commerce ist das ein Schritt zu nachhaltigeren Städten.

Das Projekt fördert den Einsatz von Hightech-Mietausrüstung und trägt damit auch maßgeblich zur Kreislaufwirtschaft bei. Durch die Investitionen kann GAM die Verfügbarkeit seiner Flotte und den durchschnittlichen Auslastungsgrad seiner Mietausrüstung erhöhen.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Wir sind stolz auf unsere erste Finanzierung an GAM. Mit dem Darlehen fördern wir eine CO 2 -neutrale Kreislaufwirtschaft und bringen damit die Energiewende voran. Unsere Finanzierung mit EFSI-Garantie trägt dazu bei, schneller auf Fahrzeuge mit Elektro- und CO 2 -armen Motoren umzusteigen. Das fördert nicht nur eine nachhaltige Mobilität in Spanien, sondern hilft auch, die Branche zu digitalisieren und Arbeitsplätze zu schaffen.“

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni: „Das EIB-Darlehen an GAM, das durch die Investitionsoffensive für Europa unterstützt wird, gibt Spanien und der EU zusätzlichen Rückenwind auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und Innovation. Das Unternehmen kann mit dem Geld seinen Mietfuhrpark elektrifizieren und dadurch nachhaltiger werden. Die Investitionen beschleunigen zudem die Entwicklung von Mietlösungen und bringen die Branche auf Kreislaufkurs. Außerdem fördern die Mittel der EIB das digitale Berufsausbildungsangebot des Unternehmens. So können sich Arbeitnehmende für den industriellen Wandel fit machen.“

Antonio Trelles, Chief Financial Officer von GAM: „Mit diesem Darlehen diversifizieren wir unsere Finanzierungsquellen und beschleunigen unsere Pläne zur Minimierung der CO 2 -Emissionen von GAM, was zu unseren vorrangigen strategischen Zielen gehört. Durch das Vertrauen, das die EIB in unser Unternehmen setzt, können wir unsere Digitalisierungsstrategie umsetzen und uns noch stärker für Nachhaltigkeit und das Wohl der Gesellschaft engagieren.“

Beitrag zur Digitalisierung und Berufsausbildung

GAM investiert auch in anderen strategischen Bereichen. Ziel ist, die Verfahren zu digitalisieren und in der Branche noch wettbewerbsfähiger zu werden. Das Darlehen kommt unter anderem dem Online-Aus- und Weiterbildungsprogramm Kirleo zugute. Die nicht anerkannten Kurse werden durch innovative Tools ergänzt, die den Teilnehmenden helfen, ihr Wissen in vielen Bereichen ihres Berufs auf den aktuellen Stand zu bringen oder sich beruflich neu zu orientieren. Durch diese Umschulung und Weiterqualifizierung steigert das Unternehmen seine Leistung und kann dem hohen Bedarf an Fachwissen auf dem Markt gerecht werden. Mit seinem Ausbildungsangebot will GAM Talente anziehen und halten und wettbewerbsfähiger werden.

Außerdem dürften die Investitionen einen positiven Beschäftigungseffekt haben. Nach Schätzungen der EIB stellt das Unternehmen in der Durchführungsphase jährlich über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, und nach Abschluss entstehen 68 Vollzeitstellen.

Diese erste Finanzierung der EIB an GAM wird durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) besichert, der das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa ist.

Der Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI) ist das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa. Er stellt Garantien für Erstverluste, sodass die EIB-Gruppe mehr Projekte finanzieren kann, die oftmals auch mit höheren Risiken verbunden sind. Die Projekte und Vereinbarungen, deren Finanzierung im Rahmen des EFSI bisher genehmigt wurde, haben Investitionen von 524,3 Milliarden Euro mobilisiert und sind insgesamt mehr als 1,4 Millionen kleinen und mittleren Unternehmen zugutegekommen. Die Investitionsoffensive für Europa wurde durch InvestEU abgelöst; einige bereits genehmigte Projekte können jedoch noch unterzeichnet werden.

GAM ist ein börsennotiertes spanisches multinationales Unternehmen (BME-Tickersymbol: GALQ), das 2003 in der Autonomen Gemeinschaft Asturien gegründet wurde. Es ist auf schlüsselfertige Maschinenlösungen und Dienstleistungen für die Industrie spezialisiert. Sein Angebot umfasst unter anderem Vermietung, Verkauf, Wartung, Schulungen, Veranstaltungen, Stromversorgung, modulare Räume, Robotik und Drohnentechnik. Das Unternehmen hat 75 Niederlassungen in zehn Ländern und beschäftigt mehr als 1 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Stand November 2022).