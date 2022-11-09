Team Europa: erstes unter der grünen Partnerschaft EU-Marokko unterzeichnetes Projekt

Die Finanzierung unterstützt marokkanische Eisenbahngesellschaft bei nachhaltiger und CO 2 -armer Mobilität

Der Kredit über 250 Millionen Euro (2,6 Milliarden Dirham) trägt zu einem besseren Schienenangebot mit Blick auf Sicherheit, Kapazität und Geschwindigkeit bei

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und das marokkanische Eisenbahnunternehmen ONCF haben einen Finanzierungsvertrag über 200 Millionen Euro (2,1 Milliarden marokkanische Dirham) unterzeichnet. Das sind 80 Prozent der insgesamt 250 Millionen Euro, die für das ONCF bereitstehen. Die restlichen 50 Millionen Euro (527 Millionen marokkanische Dirham) sollen 2023 unterzeichnet werden.

Es handelt sich um das erste Projekt unter der am 18. Oktober 2022 in Rabat unterzeichneten grünen Partnerschaft mit dem Königreich Marokko und um die erste Partnerschaft im Rahmen des europäischen Grünen Deals außerhalb der EU. Die Finanzierung ist eine konkrete Umsetzung der neuen Agenda für den Mittelmeerraum der EU und der Initiative Team Europa.

Das Projekt gehört zum Investitionsplan des ONCF, das bestehende herkömmliche Eisenbahninfrastruktur erneuern und die Anlagen durch Spitzentechnologie auf allen 2 300 Kilometern des marokkanischen Schienennetzes modernisieren will. Es trägt zu einer nachhaltigen und CO 2 -armen Mobilität bei und begünstigt dabei einen besseren Zugang zum Schienenverkehr im ganzen Land.

Insbesondere werden aus den Mitteln Projekte des Programms zur Sanierung und Modernisierung des marokkanischen Schienennetzes finanziert, wie etwa Infrastruktur, Ausrüstung und Werkstätten. Dabei werden vor allem Gleise, Brücken und Tunnel sowie Oberleitungen erneuert und instandgesetzt und Signal‑, Telekommunikations- und Sicherheitsanlagen des Eisenbahnnetzes modernisiert.

Des Weiteren sind Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel vorgesehen, wie etwa Hochwasserschutzprogramme für das Schienennetz. Die EIB unterstützt das ONCF während der gesamten Projektlaufzeit bei seinem Fahrplan zur Anpassung an die Klimafolgen.

Die Finanzierung steht in Einklang mit den Klima- und Verkehrsprioritäten der EIB als Klimabank und mit den Pariser Zielen und unterstützt dabei die Umsetzung des nationalen Klimabeitrags des Königreichs Marokko.

Die Projektmaßnahmen tragen auch zu mehreren UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung bei: Aufbau nachhaltiger, widerstandfähiger und breitenwirksamer Infrastruktur (UN-Ziel 9.1), Zugang aller zu sicheren, zugänglichen, tragfähigen und bezahlbaren Verkehrssystemen (UN-Ziel 11.2) und Erhöhung der Resilienz und Anpassungsfähigkeit angesichts der Klimafolgen (UN-Ziel 13.1).

Ricardo Mourinho Félix, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über die Finanzierungen in Marokko: „Sicherer, zugänglicher und moderner Verkehr ist entscheidend für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Marokkos. Eine zuverlässige und effiziente Eisenbahninfrastruktur erleichtert den Verkehr von Gütern und Dienstleistungen und verbessert auch die wirtschaftliche und soziale Teilhabe im ganzen Land, wenn vulnerable Personen oder Menschen mit eingeschränkter Mobilität die Bahn leichter nutzen können. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit dem ONCF und dieses neue Projekt, das in vollem Einklang mit dem übergeordneten Klimaziel der EIB steht und es ermöglicht, Marokko bei seinem Übergang hin zu einer umweltfreundlichen, klimaresistenten und CO 2 -armen Wirtschaft zu unterstützen.“

Mohamed Rabie Khlie, Generaldirektor des ONCF: „Nach der Zertifizierung unserer ersten Transaktion mit grünen Anleihen im Juli dieses Jahres macht das ONCF nun mit dieser privilegierten Partnerschaft mit der EIB einen weiteren Schritt in seiner Finanzierungsstrategie. Es handelt sich um die erste Vereinbarung dieser Art ohne staatliche Garantie. Dieser Vertrauensbeweis eines angesehenen internationalen Partners bestärkt das ONCF in seinen strategischen Entscheidungen und bekräftigt die Solidität des marokkanischen Eisenbahnmodells. Darüber hinaus zeigt das Projekt die soziale Verantwortung des ONCF und seine Bekenntnis zu nachhaltiger Entwicklung.“

Hintergrundinformationen

Europäische Investitionsbank (EIB)

Die EIB ist seit 40 Jahren ein wichtiger Partner Marokkos. Sie finanziert die Entwicklung und Umsetzung von Projekten in wichtigen Sektoren der marokkanischen Wirtschaft. Gefördert werden Unternehmen und Projekte in den Bereichen Landwirtschaft, Wasser- und Abwasserwirtschaft, Bildung, Gesundheit, Verkehr und erneuerbare Energien.

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über ihre Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Weitere Infos zur Rolle der EIB im Verkehrswesen weltweit

