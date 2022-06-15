Suche starten DE menü
 
Für die EIB-Gruppe sind Gendergerechtigkeit und Geschäftserfolg untrennbar. Am Weltfrauentag bekräftigen wir unser Engagement für Projekte und Initiativen, die die wirtschaftliche Teilhabe und berufliche Entwicklung von Frauen fördern.

ONCF REHABILITATION FERROVIAIRE

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
265.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 265.000.000 €
Verkehr : 265.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/03/2026 : 15.000.000 €
2/03/2026 : 50.000.000 €
11/11/2022 : 200.000.000 €
(*) Einschließlich 15.000.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM
Übersicht
ONCF REHABILITATION FERROVIAIRE
Veröffentlichungsdatum
25 März 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/11/2022
20210449
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ONCF REHABILITATION FERROVIAIRE
OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 265 million
EUR 596 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of an investment programme to renew the existing conventional rail infrastructure and modernise some systems by introducing state-of-the-art technologies. In particular, the related activities concern the renewal or rehabilitation of track, engineering and electric traction facilities on selected sections of the network, improvement of signalling and telecommunication systems, safety improvements, implementation of flood protection and acquisition of equipment for infrastructure maintenance.

The aim is to improve connectivity and strengthen the country's competitiveness, and contribute to building bridges in all Moroccan regions, regional and national economic growth, facilitate trade, support private sector development and ultimately contribute to economic and social cohesion. The project is aligned with the EU New Agenda for Mediterranean and Team Europe Initiative related to Green Partnership with Morocco.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Being an investment programme, the need for an environmental impact assessment (EIA) may vary according to each scheme and will be analysed on a case by case basis, based on any potential significant impacts on protected areas and cumulative impacts assessment. Nevertheless, based on the nature of works included in the project, which will be mainly undertaken on already existing infrastructures ? most schemes are not expected to be subject to EIA. The compliance with environmental and nature conservation directives will be reviewed at appraisal.

The promoter has to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement. The EIB will ensure that the main works and supply contacts will follow international procurement procedures with publication in the EU official journal.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
15 Juni 2022
11 November 2022
15/04/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ONCF REHABILITATION FERROVIAIRE
Datenblätter
ONCF REHABILITATION FERROVIAIRE
Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ONCF REHABILITATION FERROVIAIRE
Datum der Veröffentlichung
15 Apr 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
150158540
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20210449
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
