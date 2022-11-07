© Endesa

Erstes EIB-Darlehen für intelligente Stromnetze in Spanien, das an die Reduktion von direkten Emissionen gekoppelt ist

Endesa und die Europäische Investitionsbank (EIB) haben eine neue Nachhaltigkeitsfinanzierung vereinbart, um die Energiewende anzukurbeln. EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix und Endesa-CFO Luca Passa haben heute in Madrid ein Darlehen über 250 Millionen Euro unterzeichnet. Die Gelder fließen in Investitionen von e-distribución, der Netzwerk-Tochtergesellschaft von Endesa, im Zeitraum 2022 bis 2024, um die Stromverteilungsnetze zu verbessern, zu modernisieren und auszubauen.

Das ist das erste Nachhaltigkeitsdarlehen der EU-Bank für Verteilungsnetze in Spanien, bei dem die Finanzierungsbedingungen an Ziele des Unternehmens für die Reduktion direkter Emissionen (Scope-1-Emissionen) gekoppelt sind.

Die beiden Einrichtungen bekräftigen damit ihr Engagement für nachhaltige Finanzierungen. Darüber hinaus ist das Darlehen ein Meilenstein der Modernisierung der Strominfrastruktur, mit der Endesa letztlich die Versorgungssicherheit und -qualität erhöhen sowie die Energiewende und die Elektrifizierung der Wirtschaft voranbringen will. Die Mittel fördern die Digitalisierung, Automatisierung und Sensorisierung von Netzen, um effizientere und widerstandsfähigere Strominfrastrukturen zu schaffen, die zur Energiewende, der Integration erneuerbarer Energien, der Verbreitung von E-Autos und mehr Anlagen für den Eigenverbrauch beitragen.

Endesa-CFO Passa: „Das neue Darlehen stärkt das gemeinsame Engagement von Endesa und der EIB für nachhaltige Finanzierungen. Unsere Partnerschaft führte im vergangenen Jahr zur Unterzeichnung der ersten beiden Nachhaltigkeitsfinanzierungen in Spanien von je 250 Millionen Euro, die in den Bau von Erneuerbare-Energien-Anlagen flossen. Sie wird nun fortgesetzt mit einem Durchleitungsdarlehen für intelligente Stromnetze. Erneuerbare Energien und Stromnetze sind zwei wichtige Elemente eines neuen Energiemodells, das die Dekarbonisierung ermöglicht und unsere Autarkie stärkt.“

EIB-Vizepräsident Mourinho Félix: „Bei der EIB setzen wir uns nachdrücklich für Klimaschutz ein und zeigen das aktiv auf der COP27. Finanzierungen für eine resiliente und nachhaltige Energieversorgung zu gewährleisten hat für die Klimabank der EU Priorität. Deshalb freuen wir uns, die Modernisierung der Stromnetze zu unterstützen, die Arbeitsplätze schaffen und den sozialen Zusammenhalt verbessern wird und eine stärkere Integration erneuerbarer Energien ermöglicht.“

Seit 2014 hat die EIB bereits 1,1 Milliarden Euro an Endesa für intelligente Netze vergeben. Hinzu kommt das heutige Darlehen.

Das Projekt wird in acht Autonomen Gemeinschaften Spaniens durchgeführt: Andalusien, Aragonien, Balearen, Kanarische Inseln, Kastilien und León, Katalonien, Extremadura und Galicien. Die meisten dieser Regionen werden von der EU als Kohäsionsregionen eingestuft. Die Finanzierung steht also in Einklang mit den Kohäsions- und Entwicklungszielen der EIB, wonach vorrangig Projekte in Regionen gefördert werden, deren Pro-Kopf-BIP (Bruttoinlandsprodukt) unterhalb des EU-Durchschnitts liegt.

Das Projekt wird außerdem eine beträchtliche Zahl von Arbeitsplätzen schaffen. Während der Umsetzung sollen schätzungsweise 8 000 Jobs pro Jahr entstehen.

Die finanzierten Investitionen tragen zur Eindämmung des Klimawandels bei und beschleunigen den Übergang zu sauberer Energie. Außerdem bieten die an Nachhaltigkeitskriterien gekoppelten Finanzierungsbedingungen nicht nur einen Anreiz, sondern senden gleichzeitig ein Signal an den Markt, das es Endesa erleichtert, seine ehrgeizige Dekarbonisierungsstrategie umzusetzen.

Verteilnetze als Schlüssel zur Energiewende

Endesas Strategie für 2022–2024 legt den Fokus auf die Stärkung und Modernisierung der Verteilnetze. Die zweite strategische Säule ist die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen. Endesa wird während dieses Zeitraums 2,9 Milliarden Euro in Verteilnetze investieren. Bis 2030 sind es sogar 12 Milliarden Euro, um die Qualität der Dienstleistungen zu verbessern und Energieverluste sowie Versorgungsunterbrechungen zu verringern.

Die Investitionen leisten einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Aktivität und zur Beschäftigung in den 24 Provinzen, in denen die Netzwerktochter e-distribución aktiv ist. Im vergangenen Jahr versorgte e-distribución mehr als 12,5 Millionen Kunden mit Strom – sowohl Privathaushalte als auch Unternehmen.

Die EIB auf der COP27

Besuchen Sie unsere Website zur Weltklimakonferenz mit allen Informationen über die EIB auf der COP27. Die EIB ist außerdem mit einem Pavillon im Side-Event-Bereich der Blauen Zone vertreten und führt verschiedene Begleitveranstaltungen durch. Das Veranstaltungsprogramm finden Sie hier. Auf unserer virtuellen Teilnehmerplattform können Sie sich die Veranstaltungen live oder als Aufzeichnung ansehen und am Networking teilnehmen. Mit einer einfachen zweistufigen Anmeldung haben Sie stets Zugriff auf die neuesten Informationen.

Hintergrundinformationen

Die EIB-Gruppe hat einen Klimabank-Fahrplan verabschiedet, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen: In den zehn Jahren bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und spätestens 2025 mehr als 50 Prozent ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitstellen. Gemäß diesem Fahrplan richtet die EIB-Gruppe außerdem seit Anfang 2021 alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens aus.

Endesa

Endesa ist der größte Stromversorger Spaniens und der zweitgrößte Portugals. Es ist außerdem das zweitgrößte Gasunternehmen auf dem spanischen Markt. Endesa bietet End-to-End-Erzeugungs-, -Verteilungs- und -Marketingleistungen an. Über Endesa X erbringt das Unternehmen auch Mehrwertdienste im Bereich Elektrifizierung der Energienutzung in Privathäusern, Unternehmen, der Industrie und öffentlichen Verwaltungen. Außerdem wurde der neue Geschäftsbereich Endesa X Way für Elektromobilität eingerichtet. Endesa will die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen erfüllen und unterstützt die Entwicklung erneuerbarer Energien über Enel Green Power España, die Netzdigitalisierung über e-distribución, sowie Corporate Social Responsibility (CSR). Die Endesa-Stiftung befasst sich auch mit CSR-Themen. Das Unternehmen hat rund 9 260 Beschäftigte. Endesa ist ein Geschäftsbereich von Enel, dem größten europäischen Energiekonzern.