© Volvo

EIB vergibt 500 Millionen Euro an die Volvo Group in Schweden

EIB-Kredit für Forschung, Entwicklung und Innovation in den Bereichen Elektrofahrzuge, aktive und passive Sicherheit und autonomes Fahren sowie für Verbesserungen der Energieeffizienz von Systemen, die nicht mit dem Antrieb zusammenhängen

Projekt schafft 900 Jobs in Forschung und Entwicklung in Europa, vor allem in Schweden und Frankreich, und fördert Dekarbonisierung in der Autoindustrie

Die Europäische Investitionsbank, die Klimabank der EU, ist ein führender Geld- und Impulsgeber für technischen Fortschritt, Wettbewerbsfähigkeit sowie Forschung, Entwicklung und Innovation (FEI) in Schweden und in der Europäischen Union. Die EIB unterstützt das FEI-Projekt von Volvo und fördert damit die Dekarbonisierung und Elektrifizierung schwerer Nutzfahrzeuge, einschließlich der Elektrifizierung von Fahrzeugflotten, die Einführung von Hochleistungsladenetzen und die Entwicklung von Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie und -infrastruktur. Der Schwerpunkt liegt auf der Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen, die noch in den Kinderschuhen steckt und der Entwicklung bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen deutlich hinterherhinkt. Zusätzlich zur Dekarbonisierung des Verkehrssektors und zur Emissionsreduzierung von Kraftfahrzeugen macht das Projekt auch die Fahrzeuge sicherer und fördert die Entwicklung eines effizienteren und nachhaltigeren Verkehrssystems in Europa.

Thomas Östros, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen in Schweden: „Wir freuen uns, mit AB Volvo einen schwedischen und globalen Marktführer bei schweren Nutzfahrzeugen zu unterstützen und einen Paradigmenwechsel hin zu innovativen, sauberen Technologien im Verkehrssektor zu fördern. Mit den FEI-Projekten von Volvo machen wir einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einer emissionsarmen Wirtschaft. Damit verschieben sich die Grenzen der Automobilindustrie in Europa in Richtung sauberer, sicherer und smarter Lösungen, die uns allen zugutekommen werden.“

Martin Lundstedt, President und CEO der Volvo Group: „Die Verkehrs- und Infrastrukturbranche muss schnell auf nachhaltige Lösungen umstellen. Wir stehen heute an der Spitze dieser Transformation. Aber wir wollen unsere Forschung und Entwicklung in den Bereichen Elektromobilität, Sicherheitslösungen und autonome Verkehrslösungen weiter vorantreiben. Mit der Unterstützung durch die EIB ist uns das möglich.“

EU-Innovation und Klimaziele fördern

Der Umfang des Projekts steht in Einklang mit den Zielen des Klimabank-Fahrplans der EIB sowie mit ihrem übergeordneten Finanzierungsziel „Innovation, Digitales und Humankapital“. Außerdem unterstützt das Projekt die Prioritäten der EU im Rahmen von Säule 2 des Programms Horizont Europa (Klima, Energie und Mobilität – intelligente Mobilität). Darüber hinaus hat die Science Based Targets initiative (SBTi) geprüft, ob der Volvo-Konzern bei den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens auf dem richtigen Weg ist. Die Initiative hat bestätigt, dass die Klimaziele der Gruppe mit dem übereinstimmen, was gemäß aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen erforderlich ist, um die Erderwärmung unter Kontrolle zu halten.

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die EIB ist in rund 160 Ländern tätig und der weltweit größte multilaterale Geldgeber für Klimaprojekte. Sie vergibt langfristige Finanzierungen für wirtschaftlich nachhaltige Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. „Ein gerechter Übergang für alle“ gehört zu den vier übergeordneten Zielen, die sich die EIB-Gruppe in ihrem Klimabank-Fahrplan 2025 gesetzt hat. Im Jahrzehnt bis 2030 will sie Investitionen von einer Billion Euro in Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit anstoßen und alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens ausrichten.

Volvo Group

AB Volvo mit Sitz in Göteborg, Schweden, ist ein globaler Marktführer bei schweren Nutzfahrzeugen und beschäftigt weltweit fast 100 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Kerngeschäft umfasst die Herstellung von Lkw (62 Prozent), Baumaschinen (24 Prozent), Bussen (6 Prozent) sowie Motoren und Antriebslösungen für maritime und industrielle Anwendungen. Der Konzern fertigt in 18 Ländern und verkauft seine Produkte weltweit in mehr als 190 Märkten. Die Aktien von AB Volvo sind an der Nasdaq Stockholm notiert.