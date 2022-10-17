Dritte Auflage des Gipfels vom 18. bis 20. Oktober in Abidjan, Côte d’Ivoire

Ausgerichtet von AfDB und EIB in Partnerschaft mit AFD, CEP und CDP

Hybride Veranstaltung mit Onlinezugang unter: www.eib.org/fics-reg

Die dritte Auflage des Finance in Common Summit findet vom 18. bis 20. Oktober in Abidjan in Côte d’Ivoire statt. Die Veranstaltung steht unter dem Titel „Green and Just Transition for a Sustainable Recovery“. Der Gipfel wird erstmals von zwei großen multilateralen Banken ausgerichtet, der Afrikanischen Entwicklungsbank (AfDB) und der Europäischen Investitionsbank (EIB). Weitere Partner sind die französische Entwicklungsbank AFD, die italienische Cassa Depositi e Prestiti (CDP) und Entwicklungsbank des Europarates (CEB). Auf der Veranstaltung kommt das gesamte Netzwerk von Finance in Common zusammen: die mehr als 520 öffentlichen Entwicklungsbanken aus aller Welt und deren Partner, darunter internationale und regionale Organisationen, privatwirtschaftliche Unternehmen, philanthropische Einrichtungen und Mitglieder der Zivilgesellschaft und Wissenschaft.

Im Vorfeld der Weltklimakonferenz COP27, auf der von den Finanzakteuren Fortschritte erwartet werden, bietet der dritte Finance in Common Summit Gelegenheit, auf die Schlüsselrolle öffentlicher Entwicklungsbanken hinzuweisen – beim Umbau der Volkswirtschaften und Finanzsysteme in Richtung Nachhaltigkeit wie auch bei dringenden Hilfen für Entwicklungsländer und vulnerable Gruppen.

In neun hochrangig besetzten Veranstaltungen will der Gipfel Debatten darüber entfachen, wie wir die gemeinsame Resilienz und Anpassung, grüne und hochwertige Infrastruktur, Gesundheit und Sozialschutz finanzieren, ohne den menschenrechtsbasierten Ansatz und den Kampf gegen Ungleichheiten aus dem Auge zu verlieren.

EIB-Präsident Werner Hoyer im Vorfeld des Gipfels: „Die Energiekrise bringt größere Strukturveränderungen für Länder aller Einkommensstufen mit sich – der Investitionsbedarf dafür ist gewaltig. Gleichzeitig schwächen die hohen Energiepreise die Weltwirtschaft und bremsen Investitionen zu einer Zeit, in der sie dringend nötig sind. Keine Institution kann diese enormen Investitionen allein stemmen oder alle Kompetenzlücken allein schließen und so Projekte zum Erfolg führen. Die Zusammenarbeit in Partnerschaften ist die einzige Lösung. Ich freue mich darauf, auf dem dritten Finance in Common Summit neue Wege der Zusammenarbeit mit allen öffentlichen Entwicklungsbanken auszuloten.“

Adesina A. Akinwumi, Präsident der Afrikanische-Entwicklungsbank-Gruppe: „Die Energie- und Ernährungskrise, die durch die anhaltenden Folgen von Klimawandel, Pandemie und Russlands Krieg in der Ukraine noch verschärft wird, macht es noch schwerer, die UN-Entwicklungsziele zu erreichen. Als multilaterale und als öffentliche Entwicklungsbanken tragen wir eine gemeinsame Verantwortung. Wir müssen dringend neue und kreative Wege suchen, die globale Finanzierungslücke von 2,5 Billionen US-Dollar zu schließen, damit wir die Ziele bis 2030 erreichen.“

Pressematerial zu Finance in Common 2022: https://financeincommon.org/press-room

Hintergrundinformationen

Finance in Common

Finance in Common ist das globale Netzwerk aller öffentlichen Entwicklungsbanken. Sein Ziel ist, die Finanzströme auf die Agenda 2030 und das Pariser Klimaschutzübereinkommen auszurichten. Über eine engere Partnerschaft zwischen Entwicklungsbanken will es gemeinsame Standards und Best Practices etablieren, Banken bei der strategischen Ausrichtung auf Nachhaltigkeit unterstützen und die Präsenz öffentlicher Entwicklungsbanken in globalen Foren zu Fragen der internationalen Politik stärken. Finance in Common mobilisiert öffentliche Entwicklungsbanken und wichtige Stakeholder – vom Privatsektor bis zur Zivilgesellschaft – zu einem geschlossenen Vorgehen, um das gesamte System der Entwicklungsfinanzierung mit den gemeinsamen Klima- und Entwicklungszielen in Einklang zu bringen. Das Sekretariat des Finance in Common Summit ist derzeit bei der französischen Entwicklungsbank AFD angesiedelt.

Der Finance in Common Summit, der 2022 zum dritten Mal stattfindet, ist eine Initiative der World Federation of Development Finance Institutions (WFDFI) und des International Development Finance Club (IDFC), mit Unterstützung aller Mitglieder von Finance in Common – vor allem des Netzwerks der öffentlichen Entwicklungsbanken mit AADFI, ADFIAP, ALIDE, EAPB, EDFI, ELTI, ADFIMI und D20-LTIC.

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Bank der Europäischen Union. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU und den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung entsprechen, sowohl in Europa als auch weltweit. In den vergangenen zehn Jahren hat die EIB über 70 Milliarden Euro außerhalb der Europäischen Union vergeben. Die im Januar 2022 eingerichtete EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Einrichtungen vor Ort.

Die Afrikanische Entwicklungsbank

Die Afrikanische-Entwicklungsbank-Gruppe ist Afrikas führende Entwicklungsfinanzierungsinstitution. Sie umfasst drei eigenständige Einrichtungen: die Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB), den Afrikanischen Entwicklungsfonds (ADF) und den Nigeria-Sonderfonds (NTF). Über Vertretungen in 41 Afrikanischen Ländern und ein Außenbüro in Japan fördert die Bank die wirtschaftliche Entwicklung und den sozialen Fortschritt ihrer 54 Mitgliedstaaten der Region.