Erste EIB-Finanzierung für grüne Unternehmensflotten in Rumänien und für die Autonom Group

Rumäniens größter Mobilitätsdienstleister erhält Mittel für 895 Elektro- und Hybridautos

Neue Fahrzeuge bedeuten weniger Emissionen, Umweltverschmutzung und Geräuschbelästigung

Leasing emissionsarmer Fahrzeuge spart Firmen Geld und senkt die CO 2 -Emissionen

Die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Investitionsbank (EIB) und Autonom ermöglicht es Unternehmen in Rumänien, mehr Elektro- und emissionsarme Fahrzeuge einzusetzen und dadurch die CO 2 -Emissionen zu verringern. Die 15-Millionen-Euro-Finanzierung wurde heute in Bukarest bekannt gegeben.

Es ist das erste EIB-Darlehen für das Leasing- und Autovermietungsunternehmen Autonom. Firmen bekommen dadurch die Möglichkeit, Elektro- und Hybridfahrzeuge einzusetzen, die derzeit für die langfristige Nutzung in Unternehmen nur begrenzt zur Verfügung stehen.

Marius Stefan, CEO und Mitgründer von Autonom: „Dies ist heute ein Meilenstein der grünen Wende von Autonom und der grünen Verkehrswende in Rumänien. Dank der ersten Zusammenarbeit mit der Europäischen Investitionsbank können wir 15 Millionen Euro in grüne Unternehmensflotten investieren. Das bedeutet weniger CO 2 -Emissionen und weniger Umweltverschmutzung in unserem Land.“

EIB-Vizepräsident Christian Kettel Thomsen: „Der Verkehr ist für fast ein Viertel der Treibhausgasemissionen in Europa verantwortlich und Hauptverursacher von Luftverschmutzung in den Städten. Mit den 15 Millionen Euro für Autonom stehen bald 895 neue, umweltfreundliche Fahrzeuge für die Unternehmen in Rumänien zur Verfügung. Diese neue Zusammenarbeit zeigt, dass Klimaschutz ein fester Bestandteil von Unternehmensinvestitionen sein kann.“

Wegweisende Investitionen in grüne Unternehmensflotten

Autonom erhält durch das erste EIB-Darlehen für umweltfreundliche Fuhrparks in Rumänien die Mittel für den Erwerb von 895 emissionsarmen Fahrzeugen (voraussichtlich 705 Elektro- und 190 Hybridfahrzuge).

Das Unternehmen erwägt außerdem die Installation von Solarmodulen und Elektroladestationen in ausgewählten Büros in Rumänien, um die Fahrzeuge mit grüner Energie zu versorgen.

Autonom ist der größte Mobilitätsdienstleister in Rumänien und bietet seinen Kunden in mehr als 46 Büros in über 33 Städten in Rumänien und Ungarn verschiedene Verkehrs- und Autovermietungslösungen.

EIB fördert vorrangige Investitionen in Rumänien

Die EIB-Gruppe hat letztes Jahr in Rumänien 907 Millionen Euro für Neuinvestitionen bereitgestellt.

In den vergangenen 31 Jahren waren es über 18 Milliarden Euro für Investitionen des öffentlichen und des privaten Sektors in ganz Rumänien.