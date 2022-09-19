© EVUM Motors

Das Münchner Startup produziert elektrische Nutzfahrzeuge.

Die EIB steuert €12,5 Millionen zur Kapitalrunde von €20 Millionen bei.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt die Weiterentwicklung der Nutzfahrzeuge sowie die europäischen Expansionspläne von EVUM Motors mit €12,5 Millionen. Zusätzlich hat der Hersteller elektrischer Nutzfahrzeuge von neuen Investoren weitere €7,5 Millionen Euro eingeworben. Die Bestandsinvestoren des Münchner Startups haben nach dem erfolgreichen Marktstart ihre Investments ebenfalls aufgestockt.

EVUM Motors, gegründet 2017 aus einem Forschungsprojekt der Universität München heraus, ist ein Startup, das elektrische Nutzfahrzeuge für Nischenanwendungen entwickelt und herstellt. Das Unternehmen konzentriert sich auf Kernkunden in der Landwirtschaft, bei Kommunalbetrieben und in der Intralogistik in der Industrie, bietet seine Fahrzeuge aber auch im Tourismus und auf der letzten Meile an. Seit der Markteinführung sind bereits über 400 Fahrzeuge im Einsatz.

Das gestiegene Umweltbewusstsein und die Preissteigerungen für fossile Treibstoffe wirken sich positiv auf die Geschäftsentwicklung aus. Seit Ende 2020 wird EVUM Motor`s aCar im niederbayrischen Bayerbach bei Ergoldsbach produziert.

Die EIB-Finanzierung ist eine wichtige Investition für das Unternehmen, um die Produktion von elektrischen Leichtfahrzeugen in Deutschland und auf anderen Märkten rasch auszubauen. Sie ergänzt die Eigenkapitalbeteiligung von EVUM Motors. Die Finanzierungsstruktur hilft dem Unternehmen, schnell zu expandieren, ohne seine Investorenbasis zu stark zu verwässern. Die neuen Mittel dienen der Skalierung des Geschäfts in den bestehenden Märkten und der Expansion in europäische Nachbarmärkte.

Die Finanzierung erfolgt im Rahmen des Venture-Debt-Programms der EIB, das auf den besonderen Finanzierungsbedarf wachstumsstarker innovativer Unternehmen zugeschnitten ist. Abgesichert ist die Finanzierung durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), bekannt auch als „Juncker-Plan“.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle, verantwortlich für das Deutschlandgeschäft der EIB, sagt: „Es ist beeindruckend, was hier in nur fünf Jahren seit der Gründung geschaffen wurde. Das Start-up erzielt bereits signifikante Umsätze und ist dabei, sich als mittelständisches Unternehmen zu etablieren. EVUM Motors leistet einen wichtigen Beitrag zur Reduktion von Treibhausgas-Emissionen und zu einer nachhaltigen Wirtschaft.“

Gründer und Geschäftsführer Sascha Koberstaedt gibt sich zuversichtlich: „Aufgrund der sehr hohen Nachfrage ergibt sich durch das neue Investment nun das Potenzial, noch stärker zu skalieren und vor allem international weiter zu wachsen. Mit der neuen Finanzierung haben wir nun auch die Mittel, dieses Wachstum zu realisieren und die Professionalisierung des jungen Unternehmens weiter voranzutreiben.“

Martin Soltes, Gründer und Geschäftsführer, betont die neuen Möglichkeiten: „Wir können einerseits Effizienzen in der Produktion heben und diese weiter ausbauen. Andererseits können wir über neue Produkte, Lösungen und Zielgruppen nachdenken.“

Hintergrundinformationen

Schwerpunkte der EIB sind Klima und Umwelt, Entwicklung, Innovation und Wissen, kleine und mittlere Unternehmen sowie Infrastruktur und Kohäsion. Die EIB arbeitet eng mit anderen EU-Einrichtungen zusammen, um die europäische Integration voranzubringen, die Union weiterzuentwickeln und die EU-Ziele in über 140 Ländern weltweit zu fördern.

Die aus dem Forschungsprojekt der Technischen Universitàt München heraus gegründete EVUM Motors GmbH hat ihren Hauptsitz in München. Die Produktionsstätte des vielseitigen, robusten und kompakten Elektronutzfahrzeugs mit Allradantrieb, das ursprünglich für den Einsatz in Afrika entwickelt wurde, befindet sich im niederbayerischen Bayerbach bei Ergoldsbach. Nur drei Jahre nach Ausgründung erfolgte Ende 2020 der Produktionsstart des aCars. Nach dem äußerst erfolgreichen Vertriebsstart in D-A-CH verfügt das Unternehmen heute über ein enges Händlernetz mit über 200 Standorten. Ziel von EVUM Motors ist es, sich als internationaler Automobilhersteller zu etablieren.