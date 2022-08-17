©National Cancer Institute/ free

Biotechfirma Ryvu Therapeutics erhält eine EIB-Finanzierung zur Entwicklung neuer Therapien gegen schwere Blutkrebserkrankungen und solide Tumore sowie zur weiteren klinischen Entwicklung des am weitesten fortgeschrittenen Projekts RVU120

Die Finanzierung ist mit einer Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen, der finanziellen Komponente der Investitionsoffensive für Europa, versehen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt Ryvu Therapeutics eine Finanzierung von 22 Millionen Euro (gut 100 Millionen Zloty) bereit. Das Unternehmen erforscht und entwickelt Arzneimittel in der klinischen Phase. Sein Schwerpunkt liegt auf neuartigen niedermolekularen Therapien für ungedeckten medizinischen Bedarf in der Krebstherapie. Die Finanzierung wird aus dem Venture-Debt-Instrument der EIB bereitgestellt, das auf den besonderen Finanzierungsbedarf von wachstumsstarken, innovativen Unternehmen ausgelegt ist. Der Europäische Fonds für strategische Investitionen, der zur Investitionsoffensive für Europa gehört, stellt für die Finanzierung eine Garantie.

Die EIB-Unterstützung wird Ryvu dabei helfen, die Entwicklung neuer Krebstherapien von der Entdeckung bis zur klinischen Erprobung zu finanzieren. Ziel des Unternehmens ist es, die klinischen Grenzen der derzeitigen Krebsbehandlungen zu überwinden und Patientinnen und Patienten mit Blutkrebs oder soliden Tumoren Zugang zu innovativen Therapien zu verschaffen.

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska: „Die Finanzierung von Projekten in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Innovation gehört zu den obersten Prioritäten der EIB und ist während der pandemiebedingten Gesundheitskrise besonders wichtig. Unterstützung für innovative Unternehmen wie Ryvu, die auf Spitzenforschung in der Biotechnologie spezialisiert sind, ist dringend erforderlich. Wir freuen uns, diesem ehrgeizigen Unternehmen mit einer bemerkenswerten Erfolgsbilanz bei der Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln zu helfen. Die EIB-Finanzierung wird die Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationskapazitäten und die Wettbewerbsfähigkeit von Ryvu Therapeutics zum Nutzen der Allgemeinheit stärken.“

Innovation, Forschung, digitale Wirtschaft und die Entwicklung von Humankapital haben für die EIB-Gruppe höchste Priorität. 2021 beliefen sich die Finanzierungen der EIB-Gruppe für Projekte in den Bereichen Innovation, digitaler Wandel und Humankapital weltweit auf insgesamt 20,7 Milliarden Euro, davon entfielen 1,5 Milliarden Euro auf Polen (2020: 1,2 Milliarden Euro).

Pawel Przewiezlikowski, CEO von Ryvu Therapeutics: „Wir freuen uns sehr über die Finanzierung der EIB, die bei der Förderung innovationsorientierter Unternehmen wie Ryvu und deren Arbeit an neuen und potenziell lebensrettenden Arzneimitteln eine große Rolle spielt. Wir danken der EIB für die Zusammenarbeit. Die Finanzierung hilft Ryvu, seine Pipeline von Krebstherapien im klinischen Stadium voranzutreiben, darunter RVU120 zur Therapie von Blutkrebs und soliden Tumoren sowie Projekte in früheren Stadien.“

Valdis Dombrovskis, Exekutiv-Vizepräsident der Europäischen Kommission für eine Wirtschaft im Dienste der Menschen: „Ich begrüße diese EIB-Finanzierung mit einer Garantie der Investitionsoffensive für Europa für das polnische Unternehmen Ryvu Therapeutics. Das sind gute Nachrichten für die europäische Wettbewerbsfähigkeit und Europa als Standort für innovative Forschung, die Lebensqualität erhöht und Menschenleben rettet. Die zusätzlichen Mittel werden in die Erforschung und Entwicklung innovativer Therapeutika zur Behandlung von Krebskranken fließen. Daneben unterstützen die Mittel die regionale Wirtschaft und schaffen Arbeitsplätze für hoch qualifizierte Fachkräfte.“

Ryvu Therapeutics ist bereits heute einer der größten Arbeitgeber hoch qualifizierter Forscherinnen und Forscher im Bereich Biotechnologie in Polen. Forschung und Entwicklung von Ryvu sind in Krakau angesiedelt, sodass die zusätzlichen Mittel dort neue Arbeitsplätze für hoch qualifizierte Fachkräfte schaffen und das Wirtschaftswachstum in der Region fördern.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert Projekte in vier vorrangigen Bereichen – Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). 2021 stellte die EIB-Gruppe 6,5 Milliarden Euro für Projekte in Polen bereit. Ein Teil dieser Mittel – etwa 1,5 Milliarden Euro – entfiel auf Projekte in den Bereichen Innovation, Forschung, digitaler Wandel und Entwicklung des Humankapitals.

Der Europäische Fonds für strategische Investitionen

Der Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI) ist das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa. Er bietet Erstverlustgarantien, sodass die EIB-Gruppe in Projekte mit höheren Risiken investieren kann. Bisher haben die im Rahmen des EFSI genehmigten Projekte und Finanzierungsvereinbarungen insgesamt 524,3 Milliarden Euro mobilisiert, wovon über 1,4 Millionen kleine und mittlere Unternehmen profitiert haben. Die Investitionsoffensive für Europa wurde durch InvestEU abgelöst; einige zuvor genehmigte Projekte können jedoch noch unterzeichnet werden.

Ryvu Therapeutics

Ryvu Therapeutics erforscht und entwickelt Arzneimittel in der klinischen Phase. Dabei liegt der Schwerpunkt auf neuartigen niedermolekularen Therapien, die neue Ziele in der Krebsforschung angehen. Von Ryvu entdeckte vielversprechende Kandidaten nutzen verschiedene therapeutische Mechanismen, die auf neuen Erkenntnissen der Krebsbiologie beruhen, darunter niedermolekulare Verbindungen, die auf Kinasen, synthetische Letalität und immunonkologische Ziele ausgerichtet sind.

Die am weitesten fortgeschrittenen Programme von Ryvu sind RVU120 – ein selektiver CDK8/CDK19-Kinase-Inhibitor mit Potenzial für die Behandlung von hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren, der sich derzeit in Phase I der klinischen Entwicklung für die Behandlung der akuten myeloischen Leukämie (AML) und des Myelodysplastischen Syndroms (MDS) befindet und in Phase I/II für die Behandlung von r/r-metastasierten oder fortgeschrittenen soliden Tumoren – und SEL24 (MEN1703), ein dualer PIM/FLT3-Kinase-Inhibitor, der an die Menarini-Gruppe lizenziert ist und sich derzeit in klinischen Phase-II-Studien für akute myeloische Leukämie befindet. Ryvu Therapeutics hat zehn Partnerschafts- und Lizenzvereinbarungen mit globalen Unternehmen unterzeichnet, darunter Merck, Menarini-Gruppe, Galapagos und Exelixis.

Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz im polnischen Krakau. Es ist an der Warschauer Börse notiert und wird im sWIG80-Index geführt.