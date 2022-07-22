© Câmara Municipal de Lisboa

Lissabon erhielt als erste europäische Stadt eine direkte EU-Finanzierung unter der Investitionsoffensive für Europa; nun fließen die letzten 90 Millionen Euro aus dem EIB-Rahmendarlehen von 250 Millionen Euro für Stadterneuerung

Portugals Hauptstadt will öffentliche Infrastruktur modernisieren und sich besser vor Überschwemmungen schützen

Darlehen mit Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI)

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Stadt Lissabon haben die letzten 90 Millionen Euro eines Rahmendarlehens von 250 Millionen Euro unterzeichnet, das die EIB mit Rückendeckung der Investitionsoffensive für Europa für Stadterneuerungsprojekte bereitstellt. Die Mittel fließen vor allem in soziale Teilhabe und Klimaschutz.

Mit dem Geld der EIB wird unter anderem das Stadtentwässerungssystem modernisiert, um Lissabon widerstandsfähiger gegen die Folgen des Klimawandels zu machen und besser vor schweren Stürmen und Überschwemmungen zu schützen.

Das EIB-Darlehen ist durch die EU-Haushaltsgarantie abgesichert. Die aus dem EIB-Rahmendarlehen finanzierten Projekte verbessern unmittelbar die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Einwohnerinnen und Einwohner Lissabons. Sie betreffen städtische Infrastruktur in ausgewählten Stadtgebieten, um öffentliche Flächen zu verbessern und die Ufersanierung des Tejo abzuschließen.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Investitionen in eine nachhaltige Entwicklung machen Städte sauberer und lebenswerter. Mit dem Darlehen über 90 Millionen Euro an Lissabon kann sich die Stadt besser auf die Folgen des Klimawandels wie schwere Stürme und Überschwemmungen vorbereiten. Die EU-Finanzierung kommt zu einer Zeit, da Städte vor großen Herausforderungen stehen. Die EIB ist stolz darauf, Teil der Lösung zu sein. Unsere Finanzierung bringt einen sichtbaren und spürbaren Nutzen für die Menschen in Lissabon, und das nicht nur heute, sondern auch für künftige Generationen.“

Paolo Gentiloni, EU-Kommissar für Wirtschaft: „In diesem Sommer bringen extreme Wetterereignisse in Portugal und vielen anderen Regionen Europas Tod und Zerstörung. Das zeigt deutlich, wie dringend Maßnahmen gegen die zunehmenden Klimafolgen sind. Unsere Städte müssen unbedingt klimaresilienter werden. Deshalb ist die neue EU-Finanzierung für Lissabon auch so wichtig.“

Carlos Moedas, Bürgermeister von Lissabon: „Die EIB-Finanzierung hilft uns bei einem unserer dringendsten Anliegen im Kampf gegen die Klimafolgen: Lissabon vor Überschwemmungen zu schützen. Wir wollen die strategische Partnerschaft mit der EIB in so wichtigen Bereichen wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz, blaue Wirtschaft, Innovation und sozialer Wohnungsbau ausbauen.“

Unterstützung durch die Europäische Kommission

Die Investitionsoffensive für Europa wurde 2014 auf Initiative der Europäischen Kommission ins Leben gerufen, um Investitionen zu fördern und Europa neue Impulse für Wachstum und Beschäftigung zu geben. Als strategischer Partner kann die EIB dadurch innovative und risikoreichere Projekte unterstützen.

Im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa wurden in Portugal bisher insgesamt 48 Finanzierungsverträge über insgesamt vier Milliarden Euro unterzeichnet. Damit dürften mehr als 13,5 Milliarden Euro mobilisiert werden.

Weitere Informationen zu Finanzierungen im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa in Portugal unter Portugal | Europäische Kommission