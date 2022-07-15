Bill Gates, der Co-Vorsitzende der Bill & Melinda Gates Foundation, und Werner Hoyer, der Präsident der Europäischen Investitionsbank (EIB), haben heute in London eine engere Partnerschaft angekündigt, um Investitionen in die menschliche Entwicklung voranzubringen. In Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, vor allem in Subsahara-Afrika und Südasien, sollen Gesundheit, Ernährung und Sanitärversorgung verbessert werden. Außerdem soll die Partnerschaft Entwicklungsländer unterstützen, die ihre Landwirtschaft an den Klimawandel anpassen und eine stärkere finanzielle Inklusion und Gleichstellung anstreben.

Präsident Hoyer und Bill Gates vereinbarten, schwerpunktmäßig Gesundheitssysteme und Primärversorgung zu stärken, die Prävention gegen Kinderlähmung und andere Infektionskrankheiten auszubauen und Forschung und Entwicklung im Gesundheitssektor zu fördern. Beide Seiten werden zudem auch künftig die Herstellung, Beschaffung und Bereitstellung von Medikamenten und Impfstoffen gegen Covid-19, Malaria, HIV, Tuberkulose und weitere Krankheiten unterstützen.

EIB-Präsident Werner Hoyer: „Es ist eine moralische Pflicht und Priorität der EU, dafür zu sorgen, dass alle Menschen weltweit Zugang haben zu einer sicheren und bezahlbaren Gesundheitsversorgung, zu Basisdienstleistungen und zu Instrumenten und Ressourcen für die Klimaanpassung. Ich freue mich sehr, unsere Zusammenarbeit mit der Bill & Melinda Gates Foundation auszubauen, denn die globalen Herausforderungen lassen sich nur gemeinsam meistern.“

Bill Gates, Co-Vorsitzender der Bill & Melinda Gates Foundation: „Wir alle müssen entschlossen für eine nachhaltige Entwicklung in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen eintreten. Unsere Partnerschaft mit der EIB steht für Entwicklungsfinanzierung und Programme mit hoher Wirkung. Wir wollen, dass mehr Menschen Finanzierungsinstrumente nutzen, sich an den Klimawandel anpassen und ein gesundes Leben führen können.“

Melinda French Gates, Co-Vorsitzende der Bill & Melinda Gates Foundation: „Unser Einsatz fußt auf der langjährigen erfolgreichen Unterstützung der engagierten Menschen, die an der Basis in Afrika, Asien und weltweit anpacken. Wenn alle die Möglichkeit und die Werkzeuge haben, um frei über ihr Leben zu entscheiden, wird unsere Welt zu einem gerechten, gesunden und hoffnungsvollen Ort.“

Die Bill & Melinda Gates Foundation und die EIB arbeiten mit der Europäischen Kommission bereits bei der Initiative African Health Diagnostic Platform und bei der Europäischen Gesundheitsplattform zusammen. Beide wurden eingerichtet, um den Zugang einkommensschwacher Bevölkerungsgruppen in Afrika und den Nachbarländern der EU zu Laborleistungen, Impfstoffen und Diagnostik zu verbessern.

Die EIB und die Stiftung unterstützen zudem den EU Malaria Fund. Er kombiniert Mittel der EU, der EIB, der Investitionsbank Berlin, der Bill & Melinda Gates Foundation und weiterer staatlicher und privater Akteure aus Europa, um Projekte zur Vorbeugung und Behandlung von Malaria zu finanzieren.

Außerdem tragen beide zu COVAX bei. Die Initiative kämpft für einen fairen Zugang zu Covid-19-Impfstoffen rund um den Globus.

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Bank der Europäischen Union. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU und den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung entsprechen, sowohl in Europa als auch weltweit. In den vergangenen zehn Jahren hat die EIB über 70 Milliarden Euro außerhalb der Europäischen Union vergeben.

Mit ihren Finanzierungen trägt sie dazu bei, Ungleichheiten im Gesundheitsbereich abzubauen und soziale Ausgrenzung zu mindern, vor allem in unterversorgten oder dünn besiedelten Regionen. In Antwort auf die Covid-19-Pandemie förderte die EIB-Gruppe Projekte mit dem Ziel, das Coronavirus einzudämmen, eine wirksame Behandlung zu finden und einen Impfstoff zu entwickeln. Mehr als 780 Millionen Menschen weltweit profitieren von den Gesundheitsinvestitionen der Bank im Jahr 2021.

Die im Januar 2022 eingerichtete EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.