Dank einer synthetischen Verbriefung durch die EIB-Gruppe kann die RLB Steiermark bis zu 240 Millionen Euro an kleine und mittlere Unternehmen vor allem in Österreich vergeben

Die Verbriefung wird im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa mit einer Garantie des EFSI besichert

Auch Privatpersonen, die bei Bau- oder Sanierungsprojekten in Energieeffizienz investieren, profitieren

Die EIB-Gruppe, bestehend aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF), hat der RLB Steiermark im Rahmen einer synthetischen Verbriefung eine Garantie für eine Mezzanine-Tranche von 60 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die Verbriefung wird durch die Investitionsoffensive für Europa abgesichert und bewirkt eine Eigenkapitalentlastung nach der europäischen Eigenkapitalverordnung.

Die Kapitalentlastung stärkt die Risikotragfähigkeit der RLB Steiermark, sodass sie mehr Kredite vergeben kann. Vorgesehen ist ein neues Portfolio förderfähiger Kredite für Unternehmen mit bis zu 499 Mitarbeitern, aber auch für Privatpersonen. Das Volumen entspricht dem Vierfachen des Garantiebetrags der EIB-Gruppe. Dadurch stehen vor allem in Österreich mehr Mittel für KMU-Investitionen in Innovation und Klimaschutz bereit.

Ermöglicht wurde die Transaktion durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI). Der EFSI ist das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa, bei der die EIB-Gruppe und die Europäische Kommission als strategische Partner zusammenarbeiten, um die europäische Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

Bei der synthetischen Verbriefung garantiert der EIF eine Mezzanine-Tranche von insgesamt 60 Millionen Euro. Dafür erhält er eine Rückgarantie der EIB über den gesamten Betrag. Die Garantie besichert ein granulares Portfolio mit Krediten der RLB Steiermark an KMU und Midcap-Unternehmen.

Valdis Dombrovskis, Exekutiv-Vizepräsident der Europäischen Kommission für das Ressort „Eine Wirtschaft im Dienste der Menschen“: „Ich begrüße die Unterstützung der EIB-Gruppe für die RLB Steiermark im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa. Kleine und mittlere Unternehmen in Österreich und weiteren Ländern erhalten neue Kredite, und das ist wichtig. Gerade jetzt – vor dem Hintergrund der Pandemie und der ungerechtfertigten Invasion Russlands in die Ukraine – müssen wir die Kreditversorgung von kleinen Betrieben, Unternehmerinnen und Unternehmern fördern.“

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Die Transaktion hebt Synergien innerhalb der EIB-Gruppe, und die RLB Steiermark kann auf diese Weise ihr Kreditportfolio für KMU und Midcap-Unternehmen ausbauen, für die der Liquiditätszugang besonders schwierig ist. KMU und Midcap-Unternehmen in Österreich bekommen durch die neue Zusammenarbeit mit der RLB Steiermark und mithilfe der Investitionsoffensive der EU dringend benötigte Unterstützung und können weiterhin zinsgünstige Kredite erhalten.“

Alain Godard, geschäftsführender Direktor des EIF: „Der EIF freut sich, den Kreditzugang kleiner und mittelgroßer Unternehmen gemeinsam mit der RLB Steiermark und der EIB zu erleichtern. Wir bündeln das Know-how des EIF in den Bereichen Investitionen und Strukturierung von Finanzierungen mit dem effizienten Einsatz von EFSI-Mitteln durch die EIB – die RLB Steiermark erhält so eine günstige Finanzierungslösung, die mehr Mittel in die Realwirtschaft leitet.“

RLB Steiermark-Generaldirektor Martin Schaller: „Wir freuen uns auf die zukunftsgerichtete Zusammenarbeit der EIB, des EIF und der RLB Steiermark. Nicht nur KMU und Midcap-Unternehmen, die gesamte steirische Wirtschaft wird davon profitieren. Und die RLB als Spitzeninstitut der führenden steirischen Bankengruppe kann das Projekt effizient unterstützen, da sind wir sicher. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es wichtig, mit neuen, gemeinsamen Finanzierungslösungen dafür zu sorgen, dass kleine und mittlere Unternehmen wichtige Investitionen durchführen und ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern können.“

Hintergrundinformationen

Der Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI) ist das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa. Er bietet Erstverlustgarantien, sodass die EIB-Gruppe in Projekte mit höheren Risiken investieren kann. Bisher haben die im Rahmen des EFSI genehmigten Projekte und Finanzierungsvereinbarungen insgesamt 524,3 Milliarden Euro mobilisiert, wovon über 1,4 Millionen kleine und mittlere Unternehmen profitiert haben.

Die RLB Steiermark ist das Spitzeninstitut der führenden steirischen Bankengruppe. Als Universalbank bietet sie 71 000 Privat- und 10 000 Firmenkunden Finanzdienstleistungen, digitale Lösungen und fundiertes Know-how in verschiedenen Fachgebieten und Bereichen. Die Bilanzsumme auf Einzelinstitutsebene lag 2021 bei 20,2 Milliarden Euro.