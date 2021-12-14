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RLB STEIERMARK ENHANCED SME & MIDCAP SUPPORT

Unterzeichnung(en)

Betrag
57.443.229,72 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 57.443.229,72 €
Durchleitungsdarlehen : 57.443.229,72 €
Unterzeichnungsdatum
14/12/2021 : 57.443.229,72 €
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10/03/2022 - RLB STEIERMARK ENHANCED SME & MIDCAP SUPPORT
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Österreich: EIB-Gruppe und RLB Steiermark vereinen ihre Kräfte für mehr Kredite für kleine und mittelgroße Unternehmen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Januar 2022
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/12/2021
20190181
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RLB STEIERMARK ENHANCED SME & MIDCAP SUPPORT
RAIFFEISEN-LANDESBANK STEIERMARK AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 57 million
EUR 392 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Guarantee to support new lending to small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Austria and neighbouring countries.

Guarantee to support new lending to small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Austria and neighbouring countries.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - RLB STEIERMARK ENHANCED SME & MIDCAP SUPPORT
Datum der Veröffentlichung
9 Mar 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
154994524
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20190181
Letzte Aktualisierung
10 Mar 2022
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
Österreich, EU-Länder
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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