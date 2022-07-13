Aktualisierter Förderansatz für nachhaltigeren Verkehr

Venture-Debt-Finanzierungen von 3,2 Milliarden Euro und 1,5 Milliarden Euro für Unternehmen

1,8 Milliarden Euro für Entsalzungs- und Wasserleitungsprojekt in Jordanien und weitere Wasser-, Erneuerbare-Energien-, Verkehrs- und Landwirtschaftsprojekte

2 Milliarden Euro für Bildung, Gesundheit, Wohnungsbau und Wiederaufbau nach Erdbeben

Der Verwaltungsrat der Europäischen Investitionsbank (EIB) hat heute überarbeitete Leitlinien für Verkehrsfinanzierungen genehmigt, mit denen die Bank den nachhaltigen Verkehr stärker unterstützen kann. Er gab auch grünes Licht für die Vergabe von 8,6 Milliarden Euro für Innovation, Wasser, Bildung, Gesundheit und Wohnungsbau in Europa und weltweit.

EIB-Präsident Werner Hoyer: „Die heute genehmigten Projekte werden Millionen von Menschen den Zugang zu Krediten, zu Wasser und zu sauberer Energie sichern, auch denen, die vom Klimawandel am stärksten betroffen sind. Die EIB will die Wirkung ihrer Verkehrsinvestitionen weiter stärken, die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf geschwächte Regionen außerhalb Europas angehen und wichtige Innovationen, Wasserprojekte sowie Investitionen in Energie und Wohnraum fördern. Investitionen in Klimaschutz, Innovation, Unternehmen und Infrastruktur hochzufahren ist gerade jetzt besonders wichtig, wo wir in Europa und anderswo mit Inflation und Preisschocks kämpfen.“

Der Verwaltungsrat genehmigte die Umwidmung von Zuschüssen von 59 Millionen Euro für Ukraine-Soforthilfen und diskutierte Pläne zur Bewältigung der steigenden Nahrungsmittel- und Energiepreise und der Handelsstörungen außerhalb Europas.

Die Soforthilfe für die Ukraine umfasst den Schienenpersonenverkehr und humanitäre Hilfe, die Ersetzung zerstörter Brücken durch Behelfsbrücken sowie Gesundheitsversorgung und Wohnraum für Binnenvertriebene.

Gezieltere EIB-Unterstützung für nachhaltigen Verkehr

Der Verwaltungsrat der EIB genehmigte heute neue Leitlinien für Verkehrsfinanzierungen, um künftig im städtischen, nationalen und internationalen Land-, See- und Luftverkehr einen grüneren, noch wirkungsvolleren Beitrag zu leisten und auch verkehrsrelevante Forschung und Entwicklung zu fördern.

Die Leitlinien ersetzen die seit 2011 geltenden Regeln. Sie ermöglichen es der EIB, den Fokus noch stärker auf einen klimafreundlichen Verkehr zu legen und mit ihrer Förderung von Verkehrsinnovationen noch größere Wirkung zu erzielen. In den vergangenen zehn Jahren hat die EIB mehr als 122 Milliarden Euro für Verkehrsinvestitionen weltweit vergeben.

4,7 Milliarden Euro für Innovationen und Unternehmensinvestitionen

Die EIB genehmigte neue Venture-Debt-Finanzierungen von mehr als 3,2 Milliarden Euro für zukunftsweisende Technologien, grüne Innovationen sowie Life Science und Gesundheit. Die Förderung soll im Lauf der kommenden Jahre in einem gestrafften Verfahren bei den Unternehmen ankommen.

Außerdem gab sie grünes Licht für Firmenkredite von insgesamt 1,5 Milliarden Euro für den Einsatz von Wasserstoff bei der Stahlerzeugung und für Durchleitungsdarlehen für KMU-Investitionen in Italien.

Auch Fintech-Risikokapital, Investitionen in E-Commerce und Bildung sowie chancengerechte Mikrofinanzierungen in Afrika und Umwelt- und Klimaprojekte in Indien wurden auf den Weg gebracht.

1,8 Milliarden Euro für Wasser, erneuerbare Energien, Verkehr und Landwirtschaft

Mit einem Finanzierungsbeitrag zum Entsalzungs- und Wasserleitungsprojekt Aqaba-Amman fördert die EIB die Klimaanpassung. Jordanien kann sich damit besser auf die Folgen des Klimawandels, eine immer ernstere Wasserknappheit und die Herausforderungen durch eine wachsende Bevölkerung einstellen.

Dies ist die erste bestätigte Unterstützung des größten Infrastrukturprojekts in der Geschichte Jordaniens durch ein internationales Finanzierungsinstitut. Gleichzeitig ist es der bislang umfangreichste Beitrag der EIB für eine Investition im Wassersektor außerhalb Europas.

Der Verwaltungsrat genehmigte auch Mittel zur Erforschung und Entwicklung von Onshore- und Offshore-Windkraftanlagen, die extremem Wetter und Taifunen besser standhalten können. Er gab auch grünes Licht für die Finanzierung von drei großen Solarparks in Zentralspanien und die beschleunigte Durchführung kleiner Wind- und Solarkraftprojekte in Frankreich und Italien.

Auch für neue Straßenbahnen und die Erhöhung der Sicherheit des Verkehrsnetzes in Stuttgart wurden Mittel genehmigt.

Ein neues Investitionsprogramm für die landwirtschaftliche Wertschöpfungskette in Höhe von 200 Millionen Euro wird Landwirten und Kleinbäuerinnen in Subsahara-Afrika zugutekommen.

2 Milliarden Euro für Bildung, Gesundheit, Wohnungsbau und Wiederaufbau nach Erdbeben

Mit einem Finanzierungsprogramm von 500 Millionen Euro werden Forschungs-, Lehr- und Studierendeneinrichtungen an italienischen Universitäten modernisiert und die Energieeffizienz von Universitätsgebäuden verbessert.

Der Verwaltungsrat billigte zudem Krankenhausinvestitionen in Rotterdam sowie den Bau und die Modernisierung von Sozialwohnungen, wovon fast 40 000 deutsche Haushalte profitieren.

Außerdem genehmigte er weitere Mittel für die noch laufenden Wiederaufbauarbeiten nach den Erdbeben des Jahres 2016 in Mittelitalien.

Überblick über die vom Verwaltungsrat genehmigten Projekte