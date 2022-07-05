© Vestas

EIB vergibt Darlehen von bis zu 475 Millionen Euro an Vestas Wind Systems

Finanzierte Investitionen haben erheblichen Umweltnutzen, da sie in Einklang mit europäischem Grünen Deal, Übereinkommen von Paris und Klimabank-Fahrplan der EIB stehen und ihr Fokus auf Windenergietechnologien liegt. Sie fördern CO 2 -arme Technologien und Produkte, Energie- und Ressourceneffizienz und kreislauforientierte Geschäftsmodelle

Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt Vestas dabei, schneller seine bahnbrechende Stromerzeugungstechnologie zu entwickeln und einzusetzen. Das ist ein wichtiger strategischer Schritt für die Energiewende von herkömmlichen hin zu erneuerbaren Energien und für den Klimaschutz. Das Projekt trägt zum Technologievorsprung der EU bei, die bei der Energieerzeugung und -versorgung aus Windkraft führend ist.

Der Windkraftausbau umfasst FuE-Förderung und Investitionsausgaben für neue Windenergieanlagen (WEA). Das Projekt unterstützt außerdem das übergeordnete Finanzierungsziel „Forschung, Innovation und Digitalisierung“ sowie das Klimaschutzziel der Bank („Anpassung – erneuerbare Energien“). Deswegen kommt ihm ein EIB-grünes Darlehen zugute, das vollständig den Vorgaben im Programm für Klimaschutzanleihen entspricht.

Christian Kettel Thomsen, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Dänemark: „Die EIB ist stolz, Hauptinvestor bei diesem innovativen Projekt zu sein. Es wird dazu beitragen, den Technologievorsprung der EU auszubauen und leistungsfähigere und effizientere Windturbinen in der EU und weltweit einzusetzen.“

Hans Martin Smith, CFO von Vestas: „Die grüne Energiewende ist dringender denn je. Deshalb müssen wir jetzt in Innovation und Technologie investieren, um den Ausbau erneuerbarer Energien in den kommenden Jahrzenten voranzutreiben. Die Unterstützung der EIB erhöht unsere finanzielle Flexibilität, stärkt die Technologieentwicklung von Vestas und ermöglicht es uns, eine nachhaltige und resiliente Windkraftindustrie aufzubauen und anzuführen.“

Hintergrundinformationen

Als Klimabank der EU hat sich die EIB verpflichtet, bis 2030 eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen zu mobilisieren.

Vestas ist weltweit führend bei der Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger Energielösungen. Das Unternehmen mit 29 000 Beschäftigten und einer installierten Leistung von mehr als 154 Gigawatt in 87 Ländern entwirft, fertigt und errichtet WEA und entwickelt und wartet Windenergie- und Hybridturmanlagen.

Strategierahmen: Klimabank-Fahrplan der EIB, europäischer Grüner Deal, EIB-grüne Darlehen und Klimaschutzanleihen.