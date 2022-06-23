Internationale Bankengruppen glauben an Rentabilitätspotenzial der Region, vor allem in Polen, Rumänien, Tschechien und Ungarn

Kreditangebot und ‑qualität werden sich über die nächsten sechs Monate voraussichtlich verschlechtern

Mittel-, Ost- und Südosteuropa (CESEE-Länder) ist besonders anfällig für die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine. Die finanziellen Verflechtungen mit Russland, der Zuzug vieler Flüchtlinge und die Abhängigkeit von ausländischen Direktinvestitionen und Energieimporten drücken die Erwartungen. Entsprechend deuten die Banken eine mögliche Verknappung des Kreditangebots an und rechnen damit, dass sich die Kreditqualität verschlechtert. Trotz der Unsicherheit und wachsenden Risiken glauben internationale Bankengruppen aber an das Potenzial der Region. Zwei Drittel wollen ihr Geschäft dort wie gehabt fortführen, ein Drittel will es sogar selektiv ausbauen, obwohl einige führende Bankengruppen in der Region auch direkt in Russland, Belarus oder der Ukraine präsent sind.

Dies sind nur einige wichtige Ergebnisse der EIB-Umfrage bei Banken in Mittel-, Ost- und Südosteuropa (CESEE Bank Lending Survey). Die Umfrage vom März 2022 liefert erste Erkenntnisse über die Auswirkungen des Kriegs auf den Bankenkreditmarkt in der Region.

EIB-Chefvolkswirtin Debora Revoltella: „Die Neuauflage des CESEE Bank Lending Survey der EIB zeigt erste Anzeichen einer abflauenden Dynamik an den Finanzmärkten der Region. Kleine und mittlere Unternehmen und neue Firmen werden es als erste spüren, wenn sich die Lage in den kommenden Monaten zuspitzt. Es kommt jetzt darauf an, den Finanzsektor weiter zu stärken und für Finanzinnovationen zu öffnen.“

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Die unsichere geopolitische Lage und die Verschlechterung der Wirtschaftsaussichten könnten den Kreditfluss in Mittel-, Ost- und Südosteuropa bremsen. Kleine und mittleren Unternehmen würden darunter am meisten leiden. Letztes Jahr flossen fast die Hälfte unserer Mittel – rund 45 Milliarden Euro – an kleine Firmen. Angesichts der erwarteten Verknappung des Kreditangebots wird sich die EIB-Gruppe weiter in der Region engagieren – direkt oder über Partner vor Ort, damit der Sektor Zugang zu Finanzierungen hat.“

Krieg in der Ukraine ist ein neuer Wendepunkt

Nachdem sich das Kreditangebot, die Kreditnachfrage sowie die Refinanzierung und die Kreditqualität erheblich verbessert hatten, sehen die Banken in Mittel-, Ost- und Südosteuropa nun einen Wendepunkt: Durch die unsichere geopolitische Lage haben sich ihre Prognosen eigetrübt. Die Coronakrise hat tiefe Spuren hinterlassen, aber 2021 zog die Kreditnachfrage wieder an, und ab Ende 2021/Anfang 2022 wurden die Konditionen auch zunehmend attraktiver. Die entschlossene Krisenreaktion der EU-Staaten und ‑Institutionen verhinderte einen massiven Abbau von Risikoaktiva. Doch jetzt belastet der Krieg in der Ukraine die Prognosen. Insgesamt erwarten die Banken eine weiterhin kräftige Kreditnachfrage ihrer Kunden, verstärkt nach Betriebskapital und weniger nach Investitionsfinanzierungen. Mehrere Faktoren dämpfen jedoch die Kreditvergabe: die ungewisse Reaktion der Märkte auf die Krise, der wachsende Inflationsdruck und die Unklarheit darüber, mit welchen Maßnahmen die Staaten die Wirtschaft stützen werden.

Umfrageergebnisse zur Lage im polnischen Bankensektor

Die Mutterbanken der in Polen tätigen Gruppen wollen sich weiter im Land engagieren und ihr Geschäft in der Region im jetzigen Umfang fortführen, weil sie ihre Marktposition für optimal halten.

In Polen ist die Kreditnachfrage in den letzten sechs Monaten stärker zurückgegangen als in der Region insgesamt und dürfte sich weiter abschwächen.

Nach einer vielversprechenden Erholung im Jahr 2021 haben sich die Kreditangebotsbedingungen zuletzt deutlich verschlechtert, und zwar stärker als im Rest der Region. Für die kommenden Monate wird eine allgemeine Zuspitzung in allen Kredit- und Kundensegmenten erwartet.

Die Refinanzierungslage polnischer Banken hat sich unter dem Strich in den letzten sechs Monaten weiter verbessert. Dabei spielten einheimische Mittelquellen (Privat- und Firmenkundeneinlagen) eine größere Rolle als die Konzernfinanzierung.

Einen Wendepunkt sehen die Banken auch bei der Kreditqualität. Nach dem Aufwärtstrend der letzten sechs Monate erwarten nun alle Banken einen steigenden Anteil an notleidenden Krediten.