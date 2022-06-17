Zuschussmittel für technische Hilfe unterstützen Projektvorbereitung für die Erweiterung der Fernwärmeversorgung in Pristina

Die EIB Global wird im Rahmen der Resilienzinitiative ein energieeffizienteres Heizsystem fördern, um die lokale Wirtschaft zu unterstützen und die Lebensqualität von 210 000 Menschen zu verbessern

Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt über ihren neuen Geschäftsbereich EIB Global die Projektvorbereitung für die Erweiterung des Fernwärmesystems in Pristina mit Zuschussmitteln in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Das Projekt zielt auf ein energieeffizienteres Heizsystem für Pristina, weniger Luftverschmutzung und eine verbesserte Lebensqualität für etwa 210 000 Menschen.

Die technische Hilfe der EIB wird die Ausarbeitung eines Dekarbonisierungsplans für das Fernwärmesystem in Pristina, die Vorbereitung der erforderlichen Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfungen und der Projektdurchführung unterstützen. Die Mittel werden aus den für die EIB Global vorgemerkten Mitteln der Resilienzinitiative bereitgestellt als Teil der Reaktion der Bank und der Europäischen Union zur Stärkung wichtiger Infrastruktur, die die Lebensqualität der Menschen verbessert. Mit dem Ziel, ein stabiles und inklusives Wachstum im Westbalkan zu fördern, stellt die Bank der EU finanzielle Unterstützung für die Infrastruktur und die Entwicklung des privaten Sektors bereit.

Lilyana Pavlova, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über die Finanzierungen im Westbalkan: „Als Bank der EU unterstützen wir den Westbalkan dabei, die Sicherheit der Energieversorgung zu erhöhen, und fördern die Dekarbonisierung der lokalen Wirtschaft. Das ist von großer Bedeutung für ein ressourceneffizientes Wachstum und die Einhaltung der EU-Standards. Dank der technischen Hilfe wird ein Plan für den nachhaltigen Energiesektor von Pristina erstellt, damit die Stadt auf das Bevölkerungswachstum reagieren kann. Er wird neue Arbeitsplätze und Geschäftsmöglichkeiten schaffen und gleichzeitig die Lebensqualität der Menschen im Kosovo durch umweltfreundlichere Fernwärmeversorgung zu erschwinglichen Preisen verbessern.“

Hekuran Murati, kosovarischer Minister für Finanzen, Arbeit und Transfers, lobte die gute Zusammenarbeit des Kosovos* mit der EIB als einem der wichtigsten Partner des Kosovos* bei der Umsetzung seiner Umweltagenda und sagte: „Diese Vereinbarung ist für uns von besonderer Bedeutung. Eine größere Effizienz und Leistung des Fernwärmesystems wird sich unmittelbar auf die Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger auswirken, da die Luftverschmutzung verringert und das Heizen vor allem im Winter erschwinglicher wird.“

Arsim Fetahu, CEO von Termokos JSC: „Die Unterzeichnung der technischen Hilfe ist sehr wichtig, da der Heizbedarf in Pristina sehr hoch ist. Die Vereinbarung ebnet den Weg für den Anschluss vieler Gebäude, die vor mehreren Jahrzehnten gebaut wurden, und neuer Gebäude in neuen Stadtvierteln an das Fernwärmenetz. Das ermöglicht hochwertiges Heizen zu einem vernünftigen Preis und ohne Umweltverschmutzung.“

Seit dem Beginn der Pandemie hat die EIB 70 Millionen Euro für den Kosovo* bereitgestellt, um eine rasche Erholung kleiner Unternehmen und den Bau der Kläranlagen in Gjilan und Mitrovica zu unterstützen.

Hintergrundinformationen

Die EIB im Westbalkan

Die Europäische Investitionsbank ist ein führender internationaler Geldgeber im Westbalkan. Seit 2009 hat die Bank in der Region nahezu 9,5 Milliarden Euro bereitgestellt. Neben der Unterstützung für den Wiederaufbau und die Modernisierung der öffentlichen Infrastruktur fördert sie seit 2010 auch viele weitere Bereiche, darunter Gesundheit, Forschung und Entwicklung, Bildung sowie kleine und mittlere Unternehmen. Weitere Informationen über die Tätigkeit der EIB im Westbalkan: www.eib.org/de/publications/the-eib-in-the-western-balkans. Weitere Informationen über die Projekte der EIB im Kosovo: https://www.eib.org/de/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/kosovo/index.htm.

Die EIB Global

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europe eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die Resilienzinitiative

Die Initiative zur Stärkung der wirtschaftlichen Resilienz in der südlichen Nachbarschaft und im Westbalkan wurde 2016 auf Aufforderung des Europäischen Rates ins Leben gerufen. Ihr Ziel ist es, durch die Erhöhung der Widerstandskraft von Volkswirtschaften gegenüber zukünftigen Schocks Migrationsmuster mittel- bis langfristig zu verändern und Flüchtlinge zu unterstützen. Durch die Mobilisierung von Finanzmitteln stärkt die Initiative Wachstum und Beschäftigung und fördert wichtige Infrastrukturprojekte und den sozialen Zusammenhalt in den Nachbarregionen der Europäischen Union. Weitere Informationen: https://www.eib.org/de/about/initiatives/resilience-initiative/index.htm