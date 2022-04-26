© Shutterstock

Neue Zusage für Recycling- und Klimatechnologiefonds soll institutionelle Investitionen in Unternehmen mobilisieren, die Lösungen für Asiens Plastikmüllproblem entwickeln

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat bis zu 20 Millionen US-Dollar für den Circulate Capital Ocean Fund I-B (CCOF I-B) von Circulate Capital zugesagt. Der in Singapur ansässige Vermögensverwalter beteiligt sich an Wachstumsunternehmen, die in den Bereichen Klimatechnologie, Kunststoffe, Recycling und Kreislaufwirtschaft tätig sind. Der CCOF I-B investiert in disruptive Innovationen, die der Strategie des Fonds für Klimatechnologien (Circulate Capital Disrupt, CCD) von Circulate Capital entsprechen, sowie gemeinsam mit dem mit 112 Millionen US-Dollar ausgestatteten Circulate Capital Ocean Fund (CCOF I) in Recycling-Wertschöpfungsketten in Süd- und Südostasien. Der CCOF I-B will insgesamt 80 Millionen US-Dollar einwerben und führt dazu auch Gespräche mit anderen Investoren. Das gab die International Finance Corporation (IFC) kürzlich bekannt.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Nur mit gesunden Meeren können wir die Klimaprobleme lösen und unseren wirtschaftlichen Wohlstand bewahren. Mit dem Klimabank-Fahrplan der EIB-Gruppe und dem Clean and Sustainable Ocean Programme setzen wir uns weltweit für Investitionen in Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit ein. Wir fördern vor allem Projekte, die durch Recycling und die Wiederverwendung von Kunststoffen die Umweltverschmutzung eindämmen. Damit wollen wir eine bessere Zukunft für alle sichern. Deshalb unterstützen wir Initiativen wie den Circulate Capital Ocean Fund I-B, die das finanziell tragfähig machen.“

Zu Beginn investiert der Fonds in Innovatoren, die Lösungen in den Bereichen Biotechnologie, nachhaltige Mode und intelligente Werkstoffe sowie zur Digitalisierung der Recycling-Wertschöpfungskette umsetzen, um den Plastikmüll einzudämmen und dem Klimawandel zu begegnen. Dazu gehören Firmen wie Arzeda, Circ, Phase Change Solutions und Recykal. Sie stehen für einige der größten Innovationen, die verschiedene Wertschöpfungsketten umwälzen, und verfügen über bewährte Technologien sowie Ambitionen, nach Asien zu expandieren, das hohe finanzielle, ökologische und soziale Renditen verspricht.

Rob Kaplan, CEO und Gründer von Circulate Capital: „Um die Kreislaufwirtschaft voranzubringen und die Klimafolgen der Plastikflut zu mindern, müssen wir dringend mehr Geld mobilisieren. Die Zusage der EIB zum CCOF I-B ist ein wichtiges Zeichen, dass der Sektor bereit für institutionelles Kapital ist. Wir freuen uns, dass unsere Investoren, darunter globale Konzerne, Family Offices, Stiftungen und jetzt auch Institutionen wie die EIB, gemeinsam an investitionsfähigen Lösungen arbeiten, die die Klimaresilienz fördern und sie an Marktstandards anpassen.“

Im Dezember 2021 gab Circulate Capital den Abschluss der zweiten Zeichnungsrunde mit 25 Millionen US-Dollar für den CCOF I-B bekannt, nachdem er im Juni 2021 die Einrichtung dieses Fonds und des CCD verkündet hatte. Der CCOF I-B wird von internationalen privaten Investoren unterstützt, darunter Builders Vision, Benjamin Duncan Group, Circocean Ltd, DF Impact Capital, Eden Impact, Huang Chen Foundation, Minderoo Foundation, Rumah Group und Twynam Investments Ltd.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB)

Als Klimabank der EU hat sich die EIB verpflichtet, in den nächsten zehn Jahren eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen zu mobilisieren. Die Clean-Oceans-Initiative ist eine wichtige Säule des Clean and Sustainable Ocean Programme, mit dem die EIB Investitionen in den Schutz der Meere und ihrer Ressourcen unterstützt.

Weitere Informationen über EIB-Initiativen zum Schutz der Meere

Circulate Capital

Circulate Capital ist ein Vermögensverwalter, der den Fokus auf die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft legt, um die Plastikflut zu stoppen. Dazu investiert er in Wachstumsunternehmen, die in den Bereichen Klimatechnologien und Kunststoff-Recyclinginfrastruktur tätig sind. 2019 richtete er den Circulate Capital Ocean Fund (CCOF I) ein, den weltweit ersten Investmentfonds zur Vermeidung von Meeresplastik in Süd- und Südostasien. Der Fonds investiert in innovative Lösungen für Recycling und die Kreislaufwirtschaft, die wettbewerbsfähige Renditen versprechen. Der zweite Fonds, Circulate Capital Ocean Fund I-B (CCOF I-B), wurde 2021 aufgelegt und investiert in Einklang mit dem Circulate Capital Disrupt, dem Fonds für Klimatechnologien von Circulate Capital, in disruptive Innovationen und gemeinsam mit dem CCOF I in Recycling-Wertschöpfungsketten in Süd- und Südostasien. Circulate Capital wurde gemeinsam mit Ocean Conservancy gegründet. Zu den Gründern zählen PepsiCo, Procter & Gamble, Dow, Danone, Chanel, Unilever, The Coca-Cola Company, Chevron Phillips Chemical Company LLC und Mondelēz International.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung dienen nicht als Projektion, Vorhersage, Prognose oder Garantie für die Performance künftiger Investitionen. Hinweise auf die potenzielle oder tatsächliche Performance einer Investition von CCD oder einer anderen Investition oder eines von Circulate Capital verwalteten Vehikels sind keine Garantie für die zukünftige Performance.