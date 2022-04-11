Enel, EIB Global und SACE vereinbaren 600-Millionen-Euro-Fazilität für mit Nachhaltigkeitszielen verknüpfte Finanzierungen in Landeswährungen in Lateinamerika – Unterstützung von Unternehmen verschiedener Branchen in mehreren Ländern bei Investitionen in nachhaltige Energie

Erste an Nachhaltigkeitsziele gebundene Finanzierung von EIB und SACE und größte EIB-Finanzierung zugunsten des Privatsektors außerhalb Europas

130 Millionen US-Dollar an Enel Green Power Perú S.A.C. mit Teilgarantie von SACE – Enel-Tochter baut in Peru Wind- und Solaranlagen mit einer Leistung von rund 300 Megawatt

Der Energiekonzern Enel, die Europäische Investitionsbank (EIB, über ihren Geschäftsbereich Entwicklung EIB Global) und die italienische Exportkreditagentur SACE fördern gemeinsam Erneuerbare-Energien- und Energieeffizienzprogramme in Brasilien, Kolumbien und Peru. Mit an Nachhaltigkeitsziele gebundenen Finanzierungsinstrumenten wollen sie die Auswirkungen des Klimawandels mindern. Dazu stellt die EIB der Enel einen an Nachhaltigkeitsziele gebundenen und mit 600 Millionen Euro (über 650 Millionen US-Dollar) ausgestatteten Kreditrahmen zur Verfügung, aus dem in mehreren Ländern Finanzierungen in Landeswährung an Unternehmen verschiedener Branchen vergeben werden können. Die Fazilität ist durch eine Garantie der SACE besichert.

Die Vereinbarung ist die erste an Nachhaltigkeitsziele gebundene Finanzierung von EIB und SACE und die größte Finanzierung der EIB an ein privatwirtschaftliches Unternehmen außerhalb Europas. Die aus der Fazilität mitfinanzierten Projekte sollen pro Jahr rund 2 307 Gigawattstunden saubere Energie erzeugen, was dem jährlichen Verbrauch von 1,32 Millionen Haushalten entspricht.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält die Enel-Tochter Enel Green Power Perú S.A.C. 130 Millionen US-Dollar für Wind- und Fotovoltaikanlagen mit einer Leistung von rund 300 Megawatt, die das Unternehmen in Peru baut. Mit den weiteren 600 Millionen Euro werden weitere Enel-Projekte zur Erzeugung und Verteilung von Strom aus erneuerbarer Energien in Brasilien und Kolumbien unterstützt.

EIB-Vizepräsent Ricardo Mourinho Félix: „Die neue Vereinbarung mit Enel und SACE ist das perfekte Beispiel dafür, wie die EIB über EIB Global wichtige Partnerschaften pflegen will. Sie zeigt auch unser verstärktes Engagement für nachhaltige, umweltfreundliche Investitionen in Brasilien, Kolumbien und Peru. Wir müssen die Energiewende fördern. Denn nur so können wir die globalen Klimaziele erreichen und zugleich das Wirtschaftswachstum voranbringen und Arbeitsplätze schaffen. Davon sind wir überzeugt.“

Alberto De Paoli, CFO von Enel: „Gemeinsam mit der EIB und SACE gehören wir zu den ersten, die private und öffentliche Mittel auf internationaler Ebene mit Nachhaltigkeitszielen verknüpfen. Diese Entwicklung eines nachhaltigen Finanzwesens wird langfristiges Wachstum und einen gerechten Übergang fördern – nicht nur in Europa, sondern auch in ganz Lateinamerika. Dazu schaffen wir Synergien zwischen privaten und öffentlichen Akteuren, die helfen, die nachhaltige Entwicklung voranzutreiben und die globalen Nachhaltigkeitsziele entsprechend dem Pariser Abkommen und der Agenda 2030 der Vereinten Nationen schneller umzusetzen.“

Dario Liguti, Chief Underwriting Officer von SACE: „Wir sind stolz darauf, uns gemeinsam mit EIB und Enel an diesem Programm für nachhaltige Investitionen in Lateinamerika zu beteiligen. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Know-how trägt SACE zum Erfolg komplexer Vorhaben bei, die ihren Ursprung in Italien haben. Wir mindern ihre Risiken und agieren dadurch als wichtiger Katalysator. Durch diese Operation werden wir unsere Zusammenarbeit mit der EIB vor allem bei nachhaltigen Finanzierungen intensivieren.“

Die 600-Millionen-Euro-Fazilität bringt die Enel ihrem Ziel näher, die direkten Treibhausgasemissionen (Scope 1) bis 2023 auf höchstens 148 Gramm CO 2 -Äquivalent/kWh zu reduzieren und so einen Beitrag zum nachhaltigen UN-Nachhaltigkeitsziel 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz) zu leisten. Abhängig davon, inwieweit dieses Ziel erreicht wird, werden die zu zahlenden Darlehenszinsen angepasst.

Die Vereinbarung steht in Einklang mit den im Januar 2022 aktualisierten Leitlinien von Enel für nachhaltige Finanzierungen, die Nachhaltigkeitskriterien voll in das globale Finanzierungsprogramm der Gruppe einbeziehen, und dem Klimabank-Fahrplan der EIB. Außerdem entsprechen die Leitlinien den Prinzipien der International Capital Market Association (ICMA) für nachhaltige Anleihen und den Prinzipien der Loan Market Association (LMA) für nachhaltige Darlehen, wie vom externen Anbieter V.E. überprüft wurde.

Hintergrundinformationen

Die EIB Global

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet neben anderen Finanzinstituten und der Zivilgesellschaft eng und zielorientiert mit Team Europe zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die Enel

Der internationale Stromversorger Enel wurde vor 60 Jahren gegründet und gehört zu den führenden integrierten Akteuren am globalen Markt für Strom und erneuerbare Energien. Das Unternehmen ist der weltweit größte private Erneuerbare-Energien-Anbieter, der wichtigste Netzbetreiber nach der Anzahl der Endkunden und der größte Endkundenversorger gemessen am Kundenstamm. Der Konzern ist im Bereich Laststeuerung (Demand Response) weltweit führend und gemessen am EBITDA der größte europäische Versorger.[1]

Weltweit ist das Unternehmen in über 30 Ländern vertreten und verfügt über 90 Gigawatt Erzeugungskapazität. Über sein Stromnetz von mehr als 2,2 Millionen Kilometern Länge versorgt Enel über 75 Millionen Endkunden, etwa 70 Millionen Haushalte und Unternehmen. Enels Unternehmen für erneuerbare Energien, Enel Green Power, betreibt Wind-, Solar-, Geothermie-, Wasserkraft- und Energiespeicheranlagen in Europa, Amerika, Afrika, Asien und Ozeanien. Sie haben eine Gesamtleistung von rund 54 Gigawatt. ENEL X Global Retail, der globale Geschäftsbereich von Enel für moderne Energiedienstleistungen, bietet weltweit Demand-Response-Dienstleistungen für insgesamt 7,7 Gigawatt und verfügt über „Behind-the-Meter“-Speicher mit einer Leistung von 80 Megawatt. Enel X Way, der neue globale Geschäftsbereich des Konzerns für Elektromobilität, betreibt weltweit direkt und im Rahmen von Interoperabilitätsvereinbarungen rund 320 000 öffentliche und private Ladestationen für Elektrofahrzeuge.

[1] Basierend auf den Angaben zu Enels Wettbewerbern für das Geschäftsjahr 2020. Öffentliche Betreiber werden nicht berücksichtigt.

Die SACE

Die SACE ist ein italienisches Kreditversicherungsunternehmen, das dem italienischen Wirtschafts- und Finanzministerium untersteht. Sie unterstützt Unternehmen und das nationale Wirtschaftsgefüge mit verschiedenen Instrumenten und Lösungen und stärkt dadurch die Wettbewerbsfähigkeit in Italien und weltweit. Die SACE ist seit über 40 Jahren der Ansprechpartner für italienische Unternehmen, die exportieren und in fremde Märkte expandieren. Mit ihren Finanzierungsgarantien erleichtert sie Banken die Kreditvergabe an Unternehmen. Ihre Rolle wird durch die im italienischen Liquiditätsdekret (Decreto Liquidità) und im Vereinfachungsdekret (Decreto Semplificazioni) vorgesehenen außergewöhnlichen Maßnahmen gestärkt. Neben der traditionellen Unterstützung von Exporten und internationaler Expansion übernimmt die SACE durch die jüngsten Maßnahmen in Italien weitere Aufgaben. So fördert sie etwa auch Unternehmensinvestitionen im Inland und stellt Garantien für grüne Projekte, die zu Italiens neuem Grünen Deal beitragen. Diese neuen Aufgaben machen die SACE zu einer Institution, die sich für die Entwicklung des Landes stark macht. Mit einem Portfolio versicherter und garantierter Finanzierungen von 166 Milliarden Euro hilft die SACE über 33 000 vorwiegend kleinen und mittleren Unternehmen beim Wachstum in Italien und auf rund 200 ausländischen Märkten.