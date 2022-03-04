Eine hochrangige Delegation der Europäischen Investitionsbank (EIB) unter der Leitung von Lilyana Pavlova, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über Finanzierungen der Bank in Zypern, traf am 3. März 2022 zu einem offiziellen Besuch in der Universität Zypern ein.

2014 hatte die EIB Unterstützung zugesagt, damit die Universität Zypern in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit vorrangige Investitionen in den Campus fortsetzen konnte. Die EIB stellte insgesamt 162 Millionen Euro für langfristige Bauprojekte bereit, um die Forschung und Lehre an der Universität zu fördern. Mit dem Geld wurden mehrere Projekte finanziert: die Universitätsbibliothek „Stelios Ioannou Learning Resource Center“, der Fotovoltaikpark „Apollo“, die Gebäude des Polytechnikums, das Lehrgebäude für Medizin und Biowissenschaften „Dr. Artemis Hatzipanagis“, der dritte Gebäudekomplex mit Lehrräumen, die Fakultät für Medizin und Gesundheitswissenschaften „Nikos K. Siakolas“, das Energiezentrum B, die Sanierung und der Ausbau des Ausbildungszentrums für klinische Medizin „Siakoleio“ und die Sanierung der ehemaligen Pädagogischen Akademie.

Im Vorfeld des Besuchs betonte der Rektor der Universität Zypern, Tassos Christofides, wie wichtig die langfristige Unterstützung durch die Europäische Investitionsbank sei. Die EIB habe sich von Anfang an am Bau des Universitätscampus beteiligt und sei auch heute noch dabei: „Das Vertrauen, das Institutionen wie die Europäische Investitionsbank in den Entwicklungsplan unserer Universität setzen, erfüllt uns mit Zuversicht. Es ist eine Investition in die Zukunft, in die jungen Menschen unseres Landes. Die Campusgebäude entsprechen den Zielen unserer Universität. Sie dienen direkt der Forschung und Lehre und leisten einen wirksamen Beitrag zur Gesellschaft. Diesem Ziel widmen wir uns gemeinsam mit unserem Finanzierungspartner, der EIB.“

EIB-Vizepräsidentin Lilyana Pavlova: „Die Europäische Investitionsbank unterstützt renommierte Universitäten in ganz Europa bei transformativen Investitionen in Lehre und Forschung. Ich konnte heute aus erster Hand sehen, wie durch unsere mitten in der Wirtschaftskrise vereinbarten Finanzierungen moderne Einrichtungen zur Verfügung stehen, die Studierenden und Forschenden eine bessere Zukunft ermöglichen. Die Unterstützung für die Universität ist ein Vorzeigeprojekt für unsere Partnerschaft mit Zypern. Das hat schon EIB-Präsident Werner Hoyer 2016 anlässlich der Grundsteinlegung für die Fakultät für Ingenieurwissenschaften mit Präsident Anastasiades hervorgehoben.“

Im Rahmen ihres Besuchs am 3. und 4. März 2022 in Zypern präsentierte die EIB-Delegation unter der Leitung von Vizepräsidentin Lilyana Pavlova die Zahlen zur Tätigkeit der Bank im Jahr 2021. Dabei hatte Vizepräsidentin Pavlova auch Gelegenheit, die Universität Zypern zu besuchen. Der Universitätscampus gehört zu den wichtigsten Projekten, die die EIB in Zypern mitfinanziert.

Bei ihrem Campusbesuch konnte sich die EIB-Vizepräsidentin von den konkreten Ergebnissen der EIB-Finanzierungen überzeugen und mit Studierenden über ihre Zukunftserwartungen diskutieren.