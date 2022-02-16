Im Vorfeld des Wirtschaftsforums EU-Afrika hat die Europäische Investitionsbank (EIB) bekannt gegeben, dass sie weitere zehn Millionen Euro in eine Junior-Tranche des Janngo Capital Start-up-Fonds investiert – einen Flaggschiff-Fonds der „Boost Africa“-Initiative.

Die Investition ergänzt eine frühere Beteiligung von 15 Millionen Euro, die die EIB im Dezember 2020 unterzeichnete.

Der Janngo Capital Startup Fund stellt Tech- und technologieorientierten Start-ups von der Seed- bis zur Wachstumsphase Kapital zur Verfügung. Der Fonds will Menschen in Afrika den Zugang zu Basisgütern und -diensten im Gesundheits-, Bildungs- und Finanzsektor erleichtern. Er will afrikanischen KMU einen besseren Zugang zum Markt und zu Kapital ermöglichen, und er will die Schaffung nachhaltiger Arbeitsplätze fördern, vor allem für Frauen und junge Menschen.

Boost Africa ist eine gemeinsame Initiative der Afrikanischen Entwicklungsbank (AfDB) und der EIB mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Kommission und des Sekretariats der Organisation afrikanischer, karibischer und pazifischer Staaten (OAKPS). Ziel ist es, das unternehmerische Potenzial der afrikanischen Jugend durch Investitionen von Venture-Capital-Fonds freizusetzen.

Die Initiative soll vor allem

Unternehmertum und Innovation fördern,

neue, hochwertige Arbeitsplätze schaffen

ein erfolgreiches unternehmerisches Ökosystem in Afrika schaffen

die Finanzierungslücke in den frühesten und risikoreichen Phasen der Unternehmensgründung schließen

und die Qualifikation und das Wissen junger Gründerinnen und Gründer fördern

Jutta Urpilainen, EU-Kommissarin für internationale Partnerschaften: „Boost Africa zeigt, wie Afrika und die Europäische Union gemeinsam für künftige Generationen den Wohlstand fördern, den digitalen Wandel beschleunigen und nachhaltiges Wachstum und Arbeitsplätze schaffen können. Zusammen mit afrikanischen Investitionsexperten wird die EU im Rahmen von Team Europe Afrikas unternehmerisches Potenzial erschließen und Innovationen ermöglichen, die Leben verbessern und Chancen schaffen.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „In Afrika sind einige der wachstumsstärksten Volkswirtschaften der Welt zu Hause, und die junge Bevölkerung wächst schnell. Wir sind davon überzeugt, dass wir den Lebensstandard und den sozialen Fortschritt in Afrika verbessern können, wenn wir Unternehmertum und Innovation fördern. Deshalb freuen wir uns über die erneute Zusammenarbeit mit dem Janngo Capital Startup Fund im Rahmen der ‚Boost Africa‘-Initiative.“

Fatoumata Bâ, Gründerin und Executive Chair von Janngo Capital: „Wir sind stolz darauf, als erster Fonds in Afrika von der ‚Boost Africa‘-Initiative unterstützt zu werden. Mit dem Vorgängerfonds haben wir in elf Tech- und technologieorientierte Start-ups in Afrika investiert und einen beachtlichen Track Record aufgebaut. Unsere Beteiligungsunternehmen befinden sich zu 56 Prozent in Frauenhand und sind bereits in vielen Bereichen erfolgreich, in denen der Markt versagt. Wir schaffen Arbeitsplätze in den Bereichen Gesundheit, Logistik, Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, Agrar- und Lebensmittelsektor, Mobilität und Kreativwirtschaft.“

Vier Jahre nach dem Start der Initiative hat Boost Africa Arbeitsplätze geschaffen, Wirtschaftswachstum ermöglicht und die Gründerfinanzierung transformiert. Die eine Milliarde Euro, die Boost Africa mobilisieren soll, wird zusätzlich gestärkt durch eine gezielte Auswahl der Unternehmen, technische Hilfe und Best-Practice-Austausch für Tech-Start-ups, Naturschutz, Agrarinnovationen und Entrepreneurinnen und Entrepreneure auf dem ganzen Kontinent.

Die neue Zusammenarbeit zur Finanzierung von Start-ups in mehreren afrikanischen Ländern wurde im Vorfeld des EU-Afrika-Gipfels von Fatoumata Bâ und EIB-Vizepräsident Thomas Östros in Brüssel bekannt gegeben.