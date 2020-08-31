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JANNGO CAPITAL STARTUP FUND BOOST AFRICA JUNIOR

Unterzeichnung(en)

Betrag
10.000.000 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 10.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/05/2021 : 10.000.000 €
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EIB investiert zusätzliche zehn Millionen Euro in Janngo Capital Startup Fund für digitale Innovation und Beschäftigung in Afrika

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 November 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/05/2021
20200831
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
JANNGO CAPITAL STARTUP FUND BOOST AFRICA JUNIOR
JANNGO CAPITAL PARTNERS SAS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 10 million
EUR 60 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Equity investment of up to EUR 10 million in junior tranche in Janngo Capital Startup Fund, a venture capital fund investing in technology start-ups primarily in West Africa with a focus on Ivory Coast.

The proposed operation concerns a junior tranche investment in Janngo Capital Startup Fund, a closed-end venture capital fund with a target size of EUR 60 million. The fund will be set up to support start-ups in the digital and technology sectors (high-tech companies) in sub-Saharan Africa, with a focus on West Africa. The Janngo team will seek to create value through an active management approach leveraging their entrepreneurial background to drive the growth and profitability of portfolio companies while building capacity in terms of business management, corporate governance as well as environmental and social standards. The fund will address a significant funding gap in the under-developed venture capital market in West Africa.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The fund's operational guidelines provide for environmental and social due diligence of investee companies according to guidelines acceptable to the Bank.

Not applicable.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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