Matrix Pack erhält als erstes griechisches Unternehmen eine Venture-Debt-Finanzierung der EIB

Umstellung des gesamten Produktportfolios auf nachwachsende, biologisch abbaubare Materialien

EIB unterstützt Vorhaben mit Venture-Debt-Finanzierung von 8,5 Millionen mit fünf Jahren Laufzeit

Matrix Pack ist größter Trinkhalmhersteller in Europa

Europas führender Trinkhalmhersteller Matrix Pack erhält als erstes griechisches Unternehmen eine Venture-Debt-Finanzierung der Europäischen Investitionsbank (EIB). Mit dem Geld will das Unternehmen dazu beitragen, dass Millionen Verbraucher weniger Einwegkunststoffe verwenden.

Die EIB stellt Matrix Pack eine Venture-Debt-Finanzierung von 8,5 Millionen Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren zu Verfügung. Damit hilft die Bank dem Unternehmen, Forschung und Entwicklung voranzutreiben, seine Investitionsausgaben zu beschleunigen und in Europa und Nordamerika schneller zu expandieren. Die Vereinbarung wurde am Montag am Unternehmensstandort bei Athen bekannt gegeben. EIB-Vizepräsident Christian Kettel Thomsen hatte bei seinem Besuch auch Gelegenheit, die Einrichtungen des Unternehmens zu besichtigen.

Matrix Pack betreibt vier Produktionseinheiten – drei in Griechenland und eine in Bulgarien – und verfügt über ein Vertriebsnetz in Europa, den USA, Afrika, Ozeanien und dem Nahen Osten. Das Unternehmen produziert Einweg-Papiertrinkhalme und biologisch abbaubare Getränkedeckel. Dabei orientiert es sich an der EU-Richtlinie über Einwegkunststoffartikel, die ab 2021 die Verwendung von Kunststoffen verbietet. Matrix Pack verfolgt ein ehrgeiziges Investitionsprogramm für Forschung, Entwicklung und Innovation. Ziel ist, die Produktion von Kunststoffartikeln einzustellen und das gesamte Produktportfolio auf nachwachsende, biologisch abbaubare Materialien umzustellen.

Lyberis Polychronopoulos, CEO von Matrix Pack: „Das Projekt zeigt, wie ambitioniert wir sind. Zudem sind die Produkte bereits auf dem Markt. Mit der Umstellung beweisen wir, dass die Einhaltung umweltpolitischer Vorgaben neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnet. Zugleich tragen wir mit unseren Produkten zu einer sicheren, unabhängigen Lieferkette bei, damit Europa nicht von Einwegprodukten aus Fernost abhängig ist. Ich möchte der Europäischen Investitionsbank, Deloitte und dem gesamten Team von Matrix Pack für ihren Beitrag zu diesem Projekt danken.“

EIB-Vizepräsident Christian Kettel Thomsen: „Mithilfe der Venture-Debt-Finanzierung der EIB, die auf die Bedürfnisse dynamisch wachsender Unternehmen zugeschnitten ist, setzt Matrix Pack neue Standards für die Herstellung von Papiertrinkhalmen. Vergangenes Jahr ist die Europäische Union den mutigen Schritt gegangen, die Verwendung von Einwegkunststoffen einzudämmen. Denn nur so können wir Plastikmüll reduzieren, die Kreislaufwirtschaft fördern und unsere Strände und Meere sauberer machen. Matrix Pack war zu der Zeit schon ein Stück weiter und plante bereits, die Produktion „grüner“ Verpackungen auszuweiten. In den letzten sechs Jahren hat die EIB innovative Unternehmen in ganz Europa mit Venture-Debt-Finanzierungen bei der Expansion unterstützt. Glückwunsch an Matrix Pack, das als erstes griechisches Unternehmen eine solche EIB-Finanzierung erhält.“

Die heutige Vereinbarung ist das Ergebnis einer monatelangen Zusammenarbeit zwischen Matrix Pack und der EIB. In einer Zeit, in der die Branche für Einwegprodukte neue Wege geht, will das Unternehmen innovatives Know-how einbringen. Matrix Pack investiert intensiv in Forschung und Entwicklung, um die EU-Richtlinien über neue Maschinen und Materialien, die Digitalisierung von Arbeitsabläufen und die kontinuierliche Weiterbildung von Beschäftigten einzuhalten.

Derzeit produziert Matrix Pack 20 Millionen Papierstrohhalme pro Tag. Nach Abschluss des Projekts werden es 30 Millionen sein. Damit wird aus der mittelständischen Firma ein Großunternehmen. Alle Rohstoffe und Maschinen für den Produktionsprozess bezieht Matrix Pack ausschließlich von europäischen Zulieferern.

In den letzten sechs Jahren hat die EIB innovative Unternehmen in ganz Europa mit Venture-Debt-Finanzierungen bei der Expansion unterstützt. Gemeinsam mit griechischen Banken und Finanzierungspartnern stellt die EIB sicher, dass Unternehmen in Griechenland Zugang zu Kapital haben. Matrix Pack ist das erste griechische Unternehmen, das eine Venture-Debt-Finanzierung der EIB erhält.