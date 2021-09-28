MATRIX PACK (EGF VD)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
The project will consist of financing (i) new machines for the production of paper straws to replace plastic, non-renewable ones, (ii) ancillary equipment and (iii) related research, development and innovation (RDI) activities.
The objectives of the EIB financing are to support the company in mitigating the impact of the COVID-19 pandemic and to execute its growth investments mainly in research and development (R&D) and commercial expansion.
This
project eases financial constraints for SMEs and/ or midcaps that arise from
information asymmetries caused by the lack of track record for such companies
and high screening costs for small investments, especially in the rural
areas and the bioeconomy sectors. By supporting such companies, EIB sends a positive
signal to private investors and thus incentivizes further financing in the wider bioeconomy.
This project addresses the failure in financial markets for SMEs and/ or midcaps arising from limited access and/or high cost of financing charged by creditors/ investors as a result of information asymmetries, lack of collateral and imperfect screening and monitoring.
The project generates positive externalities in the form of environmental and public health benefits through reduction of the negative externalities of using fossil fuel based raw materials (i.e. plastics), replaced by the new enhanced renewable materials (i.e. paper).
The project activities do not fall under the Annexes I or II of the EU Directive2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The project will be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project. As such, the project activities are not subject to a mandatory environmental impact assessment (EIA).
The Promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, and is thus not subject to EU rules on public procurement. Under these conditions, the procurement procedures followed by the Promoter are suitable for the project.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.