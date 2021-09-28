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MATRIX PACK (EGF VD)

Unterzeichnung(en)

Betrag
8.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 8.500.000 €
Industrie : 8.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/12/2021 : 8.500.000 €
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10/11/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MATRIX PACK (EGF VD)
Zugehörige Pressemitteilungen
Griechenland: Matrix Pack erhält EIB-Finanzierung von 8,5 Millionen Euro für Umstellung auf grüne Einwegverpackungen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 September 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/12/2021
20200461
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MATRIX PACK (EGF VD)
MATRIX PACK SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 8 million
EUR 18 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project will consist of financing (i) new machines for the production of paper straws to replace plastic, non-renewable ones, (ii) ancillary equipment and (iii) related research, development and innovation (RDI) activities.

The objectives of the EIB financing are to support the company in mitigating the impact of the COVID-19 pandemic and to execute its growth investments mainly in research and development (R&D) and commercial expansion.

Additionality and Impact

This project eases financial constraints for SMEs and/ or midcaps that arise from information asymmetries caused by the lack of track record for such companies and high screening costs for small investments, especially in the rural areas and the bioeconomy sectors. By supporting such companies, EIB sends a positive signal to private investors and thus incentivizes further financing in the wider bioeconomy.
This project addresses the failure in financial markets for SMEs and/ or midcaps arising from limited access and/or high cost of financing charged by creditors/ investors as a result of information asymmetries, lack of collateral and imperfect screening and monitoring.
The project generates positive externalities in the form of environmental and public health benefits through reduction of the negative externalities of using fossil fuel based raw materials (i.e. plastics), replaced by the new enhanced renewable materials (i.e. paper).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project activities do not fall under the Annexes I or II of the EU Directive2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The project will be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project. As such, the project activities are not subject to a mandatory environmental impact assessment (EIA).

The Promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, and is thus not subject to EU rules on public procurement. Under these conditions, the procurement procedures followed by the Promoter are suitable for the project.

Weitere Unterlagen
10/11/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MATRIX PACK (EGF VD)
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MATRIX PACK (EGF VD)
Datum der Veröffentlichung
10 Nov 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130965632
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200461
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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