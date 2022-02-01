© Shutterstock

Danske Statsbaner (DSB) erhält 500 Millionen Euro von der Europäischen Investitionsbank

Mittel für die Beschaffung 100 neuer Triebzüge, die alte Fahrzeuge ersetzen

Erste neue Züge sollen ab 2024 fahren

Die Danske Statsbaner (DSB) hat mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) einen Darlehensvertrag über 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 25 Jahren unterzeichnet. Die dänische Eisenbahngesellschaft beschafft mit dem Geld 100 neue Elektrotriebzüge, die veraltete Dieselzüge (IC3- und IC4-Modelle) ersetzen. Mit einer moderneren Flotte kann die DSB den voraussichtlichen Anstieg des Personenverkehrs bewältigen, ältere Triebzüge ersetzen und die künftige Nachfrage nach mehr Verkehrsdiensten decken, die qualitativ besser und zuverlässiger sind.

Flemming Jensen, CEO der DSB: „Die neuen Elektrotriebzüge werden in Zukunft das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs in Dänemark sein und die ökologische Wende der dänischen Gesellschaft maßgeblich vorantreiben. Die DSB arbeitet seit vielen Jahren mit der EIB zusammen. Mit dem langfristigen Darlehen beweist uns die Bank großes Vertrauen. Es freut uns, dass unsere Initiativen und Pläne für einen nachhaltigeren öffentlichen Verkehr anerkannt werden und wir dadurch Finanzierungsmittel von einem der zuverlässigsten Geldgeber auf dem Markt erhalten.“

Der Ersatz dieselbetriebener Züge durch Elektrozüge entspricht der Umweltstrategie der DSB sowie ihrem Programm „Fremtidens Tog“ für einen zukunftsfähigen Bahnverkehr in Dänemark. Die Züge werden in erster Linie auf dem dänischen Kernnetz zwischen Jütland und der Region Kopenhagen eingesetzt, ein Teil aber auch in der Region Sjælland.

EIB-Vizepräsident Christian Kettel Thomsen: „Ich freue mich, dass die EIB die DSB bei dem nachhaltigen Umstieg von Diesel- auf saubere, effiziente Elektrofahrzeuge unterstützen kann. Dem Bahnverkehr kommt bei der Eindämmung des Klimawandels keine geringe Rolle zu. Die Qualität und der Komfort von Zügen sind wichtige Faktoren, um Menschen davon zu überzeugen, das Auto stehen zu lassen.“

Hintergrundinformationen:

Im Jahr 2021 vergab die EIB über 689 Millionen Euro für dänische Projekte unter anderem im Dienstleistungssektor, in innovativen Industrien und im Sektor der kleinen und mittleren Unternehmen.

Die dänische Eisenbahngesellschaft Danske Statsbaner (DSB) wurde 1885 gegründet. Sie ist ein unabhängiges staatliches Unternehmen, das dem dänischen Ministerium für Verkehr und Energie untersteht. Die DSB ist der größte Eisenbahnbetreiber Dänemarks und Skandinaviens und für den Personenverkehr auf den meisten dänischen Bahnstrecken verantwortlich. Sie hat etwa 7 400 Beschäftigte und befördert jährlich über 195 Millionen Fahrgäste.