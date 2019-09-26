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DSB NEW TRAINS

Unterzeichnung(en)

Betrag
600.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Dänemark : 600.000.000 €
Verkehr : 600.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2022 : 100.000.000 €
2/12/2020 : 150.000.000 €
29/12/2021 : 350.000.000 €
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21/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DSB NEW TRAINS
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Dänemark: EIB vergibt Darlehen an dänische Eisenbahn
Story zum Projekt
Die EU liefert: Dänischer Schienenverkehr wird elektrisch

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 September 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/12/2020
20180089
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DSB NEW TRAINS
DSB
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 600 million
EUR 1340 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance the acquisition of new rolling stock (expected to be of minimum 100 electric multiple units) and associated equipment for the Danish railway network to replace existing outdated trains.

The replacement of the existing trains will allow to improve the service and meet future requirements. The new fleets will comply with all relevant technical specifications for interoperability: they will be more comfortable, energy-efficient and produce less carbon emissions. The new fleet is part of a programme of sector wide works including new infrastructure (electrification and signaling) and rolling stock for various parts of the network.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investment proposed under the project does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as manufacturing of rail rolling stock is not included in either list. The need of EIA and/or assessment according to the Habitants Directive for associated facilities (e.g. maintenance workshops, depots or infrastructure) and the arrangements for the scrapping of the replaced rolling stock will be analysed during the appraisal. The project is expected to have a positive environmental impact by helping the railways to maintain or even enlarge modal share in key sections of the passenger market that are most appropriately met by rail.

The EIB will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
21/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DSB NEW TRAINS
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Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: EIB vergibt Darlehen an dänische Eisenbahn

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DSB NEW TRAINS
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92314740
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180089
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Öffentlich zugänglich
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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