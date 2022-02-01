© Getty Images

Der zweite Teil der EIB-Klimaumfrage 2021–2022 untersucht, wie die Menschen in einer sich rasch verändernden Welt zum Klimawandel stehen. In dieser Ergebnisreihe geht es darum, was die Menschen individuell gegen den Klimawandel tun.

78 Prozent der Belgierinnen und Belgier sind der Ansicht, im Alltag alles dafür zu tun, um den Klimawandel zu bekämpfen. Die Mehrheit meint allerdings, dass ihre Landsleute nicht mitziehen.

63 Prozent geben an, beim nächsten Autokauf entweder ein Hybrid- oder ein Elektroauto nehmen zu wollen. 37 Prozent würden wieder ein Benzin- oder Dieselfahrzeug kaufen.

63 Prozent der jungen Menschen in Belgien überlegen bei der Wahl ihres Urlaubsziels, wie sich die Reise auf den Klimawandel auswirkt. 56 Prozent von ihnen wollen im Sommer jedoch in den Flieger steigen.

56 Prozent der jungen Menschen berücksichtigen den Klimawandel bei der Jobsuche.

57 Prozent der jungen Generation kaufen bereits Second-Hand-Kleidung statt Neuware.

Das sind einige der Resultate des zweiten Teils der Klimaumfrage 2021–2022, die die Europäische Investitionsbank (EIB) heute veröffentlicht. Die EIB ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen und der weltweit größte multilaterale Geldgeber für Klimaschutzprojekte.

Klimaschutz oder Urlaubsflug

In Belgien überlegen 60 Prozent bei der Wahl ihres Urlaubsziels, wie sich die Reise auf den Klimawandel auswirkt. Das gilt vor allem für die 15- bis 29-Jährigen (63 Prozent). Ein Großteil der 15- bis 29-Jährigen (56 Prozent gegenüber 44 Prozent bei den 30- bis 64-Jährigen und 27 Prozent bei den 65-Jährigen und darüber) gibt jedoch an, für den Sommerurlaub 2022 in den Flieger zu steigen. Mehr als ein Viertel von ihnen (27 Prozent gegenüber 22 Prozent der 30- bis 64-Jährigen und 14 Prozent der 65-Jährigen und darüber) plant sogar eine Fernreise mit dem Flugzeug.

So beeinflussen Klimaüberlegungen den Kauf von Kleidung, die Jobsuche und die Auswahl einer Bank

In Belgien geben 43 Prozent an, Second-Hand-Kleidung statt Neuware zu kaufen, Frauen (52 Prozent) öfter als Männer (34 Prozent). Das trifft vor allem auf die 15- bis 29-Jährigen (57 Prozent), bei den Älteren dann aber immer weniger zu (43 Prozent bei den 30- bis 64-Jährigen und 30 Prozent bei den 65-Jährigen und darüber).