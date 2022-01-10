EIB und SID Banka stellen jeweils 50 Millionen Euro für kommunale Investitionen in Slowenien bereit

Kommunen erhalten Darlehen für kleine Infrastrukturprojekte, Energieeffizienzmaßnahmen und Umweltschutzinitiativen

Die Europäische Investitionsbank (EIB), die Bank der Europäischen Union, stellt der Slovenska izvozna in razvojna banka (SID Banka) 50 Millionen Euro zur Verfügung, um eine neue günstige Finanzierungsquelle für kleine Infrastrukturprojekte slowenischer Kommunen zu schaffen. Die SID Banka wird den Beitrag der EIB in gleicher Höhe aus eigenen Mitteln ergänzen, wodurch insgesamt 100 Millionen Euro für kommunale Entwicklungsprojekte in Slowenien bereitstehen werden.

Kommunen und ihre öffentlichen Unternehmen können so kleine Infrastrukturprojekte, Energieeffizienzmaßnahmen und Umweltschutzvorhaben in ihren jeweiligen Gebieten finanzieren.

Die Finanzierungen beschleunigen die ökologische und nachhaltige Entwicklung Sloweniens, verbessern die Lebensqualität und die Rahmenbedingungen für Unternehmen und stärken den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt in der Europäischen Union. Die Investitionen helfen den slowenischen Kommunen, ihren Energieverbrauch und ihren CO 2 -Fußabdruck zu verringern. Sie leisten damit einen Beitrag zu den globalen Klimaschutzmaßnahmen und zu den Plänen der EU, bis 2050 klimaneutral zu werden.

EIB-Vizepräsidentin Lilyana Pavlova mit Aufsicht über die Finanzierungen in Slowenien: „Die EIB und die SID Banka haben eine neue günstige Finanzierungsquelle geschaffen, die den Kommunen und dem Land eine schnellere wirtschaftliche und soziale Entwicklung ermöglicht. Unsere Finanzierungen werden die Lebensbedingungen, die Energieeffizienz und den Umweltschutz in den Kommunen verbessern und so zu den vorrangigen Zielen Sloweniens und der EU im Bereich der regionalen Entwicklung beitragen. Die Förderung des Zusammenhalts in der Europäischen Union liegt in der DNA der EIB und ist einer der Gründe, warum sie vor mehr als sechs Jahrzehnten gegründet wurde. Ich danke der SID Banka, dass sie uns die Möglichkeit gibt, Slowenien und die Europäische Union weiter zu stärken.“

Sibil Svilan, Vorstandsvorsitzender und CEO der SID Banka:

„Das neue Darlehen über 100 Millionen Euro, das Kommunen und kommunalen Unternehmen Finanzierungsmöglichkeiten bietet, bestätigt die langjährige gute Zusammenarbeit zwischen der EIB und der SID Banka. Die Mittel fließen in Projekte in den Bereichen Infrastruktur, Energieeffizienz und Umwelt. Das Darlehen der EIB hat für die Wirtschaft viele Vorteile: lange Laufzeiten, vielfältige Einsatzmöglichkeiten, günstige Zinssätze, permanente Verfügbarkeit und geografische Abdeckung. Die SID Banka wird diese Vorteile entweder direkt oder als Finanzintermediär über Geschäftsbanken an die Endbegünstigten weiterleiten. Ich bin fest davon überzeugt, dass alle finanzierten Projekte entscheidend zur nachhaltigen Entwicklung Sloweniens beitragen. Für eine erfolgreiche Durchführung öffentlicher Infrastrukturprojekte sind solche langfristigen und günstigen Finanzierungen unerlässlich.“

Für ein wettbewerbsfähigeres, intelligenteres, grüneres und CO 2 -armes Slowenien

Das EIB-Darlehen fördert eine nachhaltige und integrierte Regionalentwicklung und unterstützt damit die in der EU-Kohäsionspolitik verankerten Prioritäten. Dazu gehören ein wettbewerbsfähigeres und intelligenteres Europa und Slowenien, der Übergang zu einer CO 2 -neutralen Wirtschaft, ein stärker vernetztes Europa durch bessere Mobilität sowie ein sozialeres, chancengerechteres und bürgernahes Europa. Zwischen 2014 und 2020 stellte die EIB in den Kohäsionsregionen der EU 123,8 Milliarden Euro für Projekte bereit, um diese Ziele zu fördern.

2020 beliefen sich die Kohäsionsfinanzierungen der EIB auf 19,5 Milliarden Euro.

Hintergrundinformationen

Die EIB in Slowenien

Seit der Aufnahme ihrer Tätigkeit in Slowenien hat die EIB dort Finanzierungen von insgesamt 6,99 Milliarden Euro zugesagt. Die Mittel kamen wichtigen Sektoren der slowenischen Wirtschaft zugute: Verkehr, Umwelt, Energieinfrastruktur, verarbeitende Industrie, Dienstleistungen usw. Eine Schlüsselkomponente ihrer Tätigkeit in Slowenien ist die Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU). Dazu vergibt die EIB langfristige Darlehen an einheimische Finanzierungsinstitute zur Weiterleitung an KMU vor Ort. Die Bank der EU hat bislang über 5 000 KMU in Slowenien unterstützt und dabei mehr als 44 000 Jobs gesichert.

Die Kohäsionsfinanzierungen der EIB:

Zwischen 2014 und 2020 stellte die EIB in den Kohäsionsregionen der EU 123,8 Milliarden Euro für Projekte bereit. Allein 2020 waren es 19,5 Milliarden Euro. Im Oktober 2021 genehmigte sie einen neuen, höheren Rahmen für ihre Kohäsionsaktivitäten im Zeitraum 2021–2027.

Bis 2025 will die Bank 45 Prozent ihres jährlichen Volumens in der EU in Kohäsionsregionen vergeben (Pro-Kopf-BIP unter dem EU-Durchschnitt) und 23 Prozent in weniger entwickelten Gebieten (Pro-Kopf-BIP unter 75 Prozent des EU-Durchschnitts). Gleichzeitig wird sie in diesen Regionen mehr Geld für Innovationsförderung und die Entwicklung des Privatsektors bereitstellen.

SID Banka:

Die SID Banka ist eine Förder- und Exportbank, die sich zu 100 Prozent im Eigentum des Staates befindet. Ihre Hauptaufgabe ist die Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung. Laut Gesetz unterstützt sie die Wirtschafts-, Struktur-, Sozial- und sonstige Politik des Landes durch Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, um der Gesellschaft einen langfristigen Nutzen zu erbringen. Die Produkte der SID Banka ergänzen wirksam das Dienstleistungsangebot der Geschäftsbanken und beseitigen damit Marktdefizite, die entstehen, wenn der Privatsektor nicht genügend Finanz- und Versicherungsdienstleistungen auf dem Markt anbietet (insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft, einer Wissensgesellschaft und eines innovativen Unternehmertums, einer umweltfreundlichen Gesellschaft und Produktion sowie mit Blick auf die regionale und soziale Entwicklung).