SID BANKA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE MBIL

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A multi-objective Multiple Beneficiary Intermediated Loan (MBIL) for the public promotional bank of the Republic of Slovenia, SID BANKA, to finance eligible smaller-scale infrastructure projects carried out by municipalities and public entities.
Financing of smaller-scale infrastructure projects carried out by municipalities and public entities in several EIB priority areas such as, but not limited to, renewal and regeneration (including health) in rural and urban areas, knowledge economy and energy efficiency.
The proposed Multi-Beneficiary-Intermediated-Loan operation will mainly support municipalities and public sector entities to finance eligible small-scale infrastructure projects and allow strengthening EIB support in Slovenia, mostly in cohesion areas. It is envisaged that the operation will be eligible under Article 309 point (a) projects for less developed regions and point (c) common interest. EIB funding will help address the existing financing gap stemming from higher interest rates and promote competition between local financial intermediaries, thereby further enhancing access to finance for municipalities at improved terms, i.e. in the form of reduced interest rates and longer maturities. In terms of addressing market failures it is expected that the operation will contribute to generate positive externalities through an improved provision of facilities, amenities and services, which will result in positive economic and social externalities, in the form of a higher quality of enabling services for businesses and economic activities as well as improvement of the quality of life of residents in Slovenia. SID BANKA's main objective is to provide financial incentives to eligible local authorities on a not-for-profit basis. The SID BANKA is a reputable intermediary of the Bank who has in-depth experience in the utilisation of EIB facilities. The EIB financial advantage will be fully passed on in view of the SID BANKA's non-for-profit-statute.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.