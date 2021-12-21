©Damian Lugowski/ Shutterstock

Rund 2 Milliarden Zloty (444 Millionen Euro) für kleine und mittlere Unternehmen in Polen durch synthetische Verbriefung eines Portfolios von Leasing- und Kreditforderungen

Europäischer Investitionsfonds und Muttergesellschaft Europäische Investitionsbank stellen Garantie für nachrangige Tranche von 342 Millionen Zloty (74 Millionen Euro)

Erste Verbriefung unter dem Europäischen Garantiefonds und erste Investition der EIB-Gruppe in nachrangige Tranche einer synthetischen Verbriefung

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe, bestehend aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF), haben mit Santander Leasing S.A. eine Verbriefung unterzeichnet, die für die Santander Bank Polska-Gruppe eine Kapitalentlastung und eine Verlustabdeckung darstellt. Dadurch kann sie mehr Mittel an kleine und mittlere Unternehmen in Polen vergeben.

Es handelt sich um die erste synthetische Verbriefung unter dem Europäischen Garantiefonds (EGF), einem von der EIB-Gruppe gemeinsam mit EU-Mitgliedstaaten eingerichteten Instrument, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu bekämpfen. Die Operation soll den Betriebskapital- und den Liquiditätsbedarf von KMU infolge der anhaltenden Coronapandemie decken und im Zuge der schrittweisen Erholung Investitionshindernisse beseitigen.

Die EIB-Gruppe stellt die Garantie für eine Erstverlusttranche von 342 Millionen Zloty (74 Millionen Euro) bei einer synthetischen Verbriefung eines granularen Portfolios von Leasing- und Kreditforderungen von Santander Leasing S.A. Das zur Santander Bank Polska-Gruppe gehörende Institut hatte diese Finanzierungen im Umfang von 2,7 Milliarden Zloty (591 Millionen Euro) ursprünglich vergeben. Die Erstverlusttranche der EIB-Gruppe ist durch den EGF besichert; die vorrangige Tranche verbleibt beim Originator.

Aufgrund der zusätzlichen Kapazitäten, die die Santander Bank Polska-Gruppe über den EGF durch die EIB-Gruppe erhält, kann sie an polnische KMU rund 2 Milliarden Zloty (444 Millionen Euro) zu günstigen Bedingungen (in Form von niedrigeren Zinsen) vergeben. Diese Neukredite entsprechen dem Sechsfachen der Erstverlusttranche. Die Mittel sind im ganzen Land verfügbar, und 85 Prozent davon werden voraussichtlich in polnischen Kohäsionsregionen bereitgestellt.

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska: „Gemeinsam versorgen die EIB-Gruppe und die Santander Bank Polska-Gruppe polnische Unternehmen mit wettbewerbsfähigen Finanzierungen. Dank dieser neuen Mittel können sich KMU besser auf die Zukunft vorbereiten, Arbeitsplätze sichern und sich weiterentwickeln. Ich freue mich auch, dass der Europäische Garantiefonds hier zum Einsatz kommt, schließlich spielt er eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung von KMU auf dem gesamten Kontinent nach der Pandemie.“

Alain Godard, geschäftsführender Direktor des EIF: „Durch den Europäischen Garantiefonds kann der EIF mehr Finanzierungen an europäische KMU vergeben, auch in Polen. Mit großer Freude unterzeichnen wir eine weitere Finanzierung mit unserem langjährigen Partner, der Santander Bank Polska-Gruppe. Diese umfangreiche Verbriefung ermöglicht es unserem polnischen Partner, KMU mit erschwinglicheren Finanzierungen zu versorgen. Außerdem bleibt der polnische Finanzmarkt auf diese Weise liquide, was der Wirtschaft in diesen schwierigen Zeiten zugutekommt.“

Krzysztof Kowalewski, Vizepräsident von Santander Leasing: „Wir freuen uns über die neue Vereinbarung mit der EIB und dem EIF. Durch die Auslagerung eines Teils unseres Portfoliorisikos können wir mehr Finanzierungen an Unternehmen in Polen vergeben und sie in diesen schwierigen Zeiten unterstützen. Leasingfinanzierungen für Anlagevermögen kurbeln nicht nur die Firmeninvestitionen an, was entscheidend für das Unternehmenswachstum ist, sondern kommen der gesamten Wirtschaft zugute.“

Es handelt sich um die vierte Verbriefung zwischen der EIB-Gruppe und der Santander Bank Polska-Gruppe seit 2018 sowie um die erste unter dem Europäischen Garantiefonds. Die drei vorhergehenden waren durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen abgesichert. Weitere Informationen: Investitionsoffensive für Europa – Polen: EIB-Gruppe und Santander Bank Polska-Gruppe ermöglichen neue Finanzierungen für polnische KMU – Reaktion auf die Coronakrise (eif.org)

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert Projekte in vier vorrangigen Bereichen – Infrastruktur, Innovation, Klimaschutz und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU).

2020 stellte die EIB-Gruppe 5,2 Milliarden Euro für Projekte in Polen bereit.

Der Europäische Garantiefonds (EGF) wurde mit Beiträgen Polens und anderer EU-Länder von der EIB-Gruppe eingerichtet, um von der Coronakrise betroffenen Unternehmen unter die Arme zu greifen. Mit fast 25 Milliarden Euro an EGF-Garantien können die EIB und der EIF vor allem kleine und mittlere Unternehmen mit Krediten, Garantien, ABS sowie Eigenkapital- und sonstigen Finanzierungsinstrumenten versorgen. Der EGF ist Teil des Hilfspakets der Europäischen Union von insgesamt 540 Milliarden Euro für die Bereiche der europäischen Wirtschaft, die am stärksten von der Krise betroffen sind.