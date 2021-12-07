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EGF ABS - FLP SANTANDER LEASING LOAN FOR SMES

Unterzeichnung(en)

Betrag
73.814.612,48 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 73.814.612,48 €
Durchleitungsdarlehen : 73.814.612,48 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2021 : 73.814.612,48 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB-Gruppe und Santander Bank Polska-Gruppe vereinbaren neue Finanzierungen für polnische KMU unter dem Europäischen Garantiefonds

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Dezember 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2021
20210693
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EGF ABS - FLP SANTANDER LEASING LOAN FOR SMES
SANTANDER BANK POLSKA SA,SANTANDER LEASING SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 342 million (EUR 74 million)
PLN 3492 million (EUR 755 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

A guarantee on a synthetically tranched granular portfolio of loans and leases originated by Santander Leasing S.A. The operation aims to facilitate the access to finance for small and medium-sized enterprises (SMEs) and mitigate the negative economic effects of the COVID-19 pandemic.

This operation aims to facilitate the access to finance for SMEs and mitigate the negative economic effects of the COVID-19 pandemic in Poland.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Polen: EIB-Gruppe und Santander Bank Polska-Gruppe vereinbaren neue Finanzierungen für polnische KMU unter dem Europäischen Garantiefonds

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen