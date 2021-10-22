© Shutterstock

Bank der EU vergibt erstmals im Rahmen der KMU-Outreach-Initiative ein Darlehen an die Terabank

Team Europe verstärkt auf diese Weise Unterstützung für georgische Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen in der Coronakrise, weil Arbeitsplätze und Liquidität gesichert werden

Günstige langfristige Finanzierungen in Landeswährung schützen Unternehmen vor Fremdwährungsschwankungen

Die Europäische Investitionsbank (EIB), die Bank der Europäischen Union, hat ein Darlehen von sechs Millionen Euro an die Terabank Georgien vergeben, damit diese mehr Kredite an kleinste, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) im Land vergeben kann.

Das Darlehen ist Teil der KMU-Outreach-Initiative der EIB, die kleinsten, kleinen und mittleren Unternehmen in Georgien den Zugang zu Finanzierungen erleichtert, indem sie kleineren Banken im Land hilft, ihren Kunden maßgeschneiderte Dienstleistungen und Finanzierungsprodukte anzubieten. Die Terabank ist die dritte georgische Bank, die von der Initiative profitiert.

Die EIB-Finanzierung ist durch eine Garantie der Europäischen Union besichert. Sie soll die negativen Auswirkungen der Coronapandemie auf kleinste, kleine und mittlere Unternehmen abfedern und zu einer wirtschaftlichen Erholung beitragen, die Georgien auf einen langfristigen nachhaltigen Wachstumskurs bringt. Gesicherte Arbeitsplätze und Liquidität sowie eine Fortführung der Geschäftstätigkeit sind ausschlaggebend, damit Georgien sich schneller von der Coronapandemie erholen kann. Als Teil von Team Europe stimmt sich die EIB mit anderen EU-Projekten ab, die in Georgien unter dem Schirm der EU4Business-Initiative durchgeführt werden.

Tereza Czerwińska, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Georgien: „Die EIB ist sehr stolz auf die anhaltende Unterstützung georgischer KKMU und auf die Hilfe, die wir dem Land bei der wirtschaftlichen und sozialen Erholung von der Coronapandemie zukommen lassen. Wir wollen unsere Kunden über verschiedene Intermediäre und mit verschiedenen Produkten erreichen, darunter Darlehen, Garantien und technische Hilfe. Wir freuen uns, dass die Terabank mit unserer Hilfe Unternehmerinnen und Unternehmern in Georgien flexible Lösungen und einen außergewöhnlichen Service bieten kann.“

Lawrence Meredith, Direktor für Östliche Nachbarschaft und Aufbau von Institutionen bei der Europäischen Kommission: „Kleine und mittlere Unternehmen brauchen den Zugang zu Finanzmitteln, vor allem in Landeswährung, um sich von der Krise erholen zu können. Ich begrüße die Vereinbarung mit der Terabank sehr. So können wir mehr Unternehmen erreichen, vor allem kleinere KMU, frauengeführte KMU und KMU außerhalb der Hauptstadt. Die Europäische Union steht den Georgierinnen und Georgiern und ihren Unternehmen weiter zur Seite.“

Thea Lortkipanidze, CEO der Terabank: „Wir freuen uns über die neue Partnerschaft mit der Europäischen Investitionsbank. Mit der Unterstützung durch ein einflussreiches Finanzierungsinstitut wie die EIB und unsere Beteiligung an der KMU-Outreach-Initiative können wir unseren KMU-Kunden – dem strategischen Schwerpunkt der Terabank – ausgefeiltere, günstigere und diversifiziertere Produkte und Laufzeiten anzubieten.

Leichterer Zugang zu Krediten und besserer Schutz vor Wechselkursrisiken für kleine georgische Unternehmen

Die Kredite können kleinsten, kleinen und mittleren Unternehmen in synthetischen Lari, der georgischen Währung, zur Verfügung gestellt und im Rahmen des vertieften und umfassenden Freihandelsabkommens mit einem EU-Zuschuss kombiniert werden. Dadurch erhalten Unternehmen in Georgien leichter Zugang zu langfristigen Finanzierungen, und das Wechselkursrisiko entfällt. Neben dem Darlehen stellt die EIB auch technische Hilfe bereit, damit die Terabank ihr Angebot für kleine einheimische Unternehmen verbessern und ausbauen kann.

Kleinste, kleine und mittlere Unternehmen bilden das Rückgrat der georgischen Wirtschaft und sind die wichtigsten Arbeitgeber im Land. Ein eingeschränkter Zugang zu Finanzmitteln ist eine der größten Bremsen für ihre Geschäftstätigkeit. Die Bank der EU hat deshalb bislang über 300 Millionen Euro als Durchleitungsdarlehen für georgische Unternehmen bereitgestellt und damit mehr als 54 000 Arbeitsplätze im Land gesichert.

Hintergrundinformationen

Die EIB in Georgien

Die Bank der EU hat die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Georgiens seit 2007 mit insgesamt etwa 1,85 Milliarden Euro gefördert. Bisher finanzierte die Bank der EU in dem Land wichtige Infrastrukturprojekte (1 Milliarde Euro), kleinste, kleine und mittlere Unternehmen und Midcaps (308 Millionen Euro), kommunale Infrastruktur (280 Millionen Euro) und den Umstieg auf grüne Energien (23,5 Millionen Euro). Für die Erholung von der Coronakrise wurden im Jahr 2020 170 Millionen Euro vergeben.

Georgien gehört zu den wenigen Nicht-EU-Ländern, in denen der Europäische Investitionsfonds (EIF) kleine und mittlere Unternehmen (KMU) durch Risikoteilungsinstrumente unterstützt. Derzeit decken die Garantien der EIB-Gruppe in Georgien KMU-Darlehen von 382,9 Millionen Euro ab.

Die EIB finanziert die meisten Projekte in Georgien im Rahmen des EU-Außenmandats. Über dieses Mandat gewährt die EU der EIB eine Garantie aus ihrem Haushalt für Projekte, die zum Ausbau der sozialen und wirtschaftlichen Infrastruktur oder zum Klimaschutz beitragen und den Privatsektor fördern. Die Projekte können im Rahmen des vertieften und umfassenden Freihandelsabkommens (DCFTA) auch mit EU-Mitteln bezuschusst werden. Das DCFTA wird aus der Nachbarschaftsinvestitionsplattform (NIP) finanziert, die unter anderem die EIB dabei unterstützt, Finanzierungen in Landeswährungen bereitzustellen.

Weitere Informationen zu den Aktivitäten der EIB in Georgien finden Sie hier.

Die Terabank

Die georgische Terabank bietet seit 1999 einen erstklassigen Service für Unternehmen und Privatpersonen. Ihr strategischer Schwerpunkt liegt auf kleinen und mittleren Unternehmen, denen sie auf ihren jeweiligen Bedarf zugeschnittene Dienstleistungen anbieten will. Mit ihrem dynamischen Wachstum trug die Terabank im Laufe der Zeit zur Entwicklung ihrer Firmenkunden und der Wirtschaft insgesamt bei.